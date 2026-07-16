Uber compra Delivery Hero por 12.900 millones de euros y descarta el mercado español donde opera con Glovo

Delivery Hero venderá su negocio en los 14 mercados excluidos, incluyendo España, a SSW Partners por 1.398 millones de euros, y esta firma buscará nuevos socios estratégicos para esos países.

Tras la operación, Uber duplicará su presencia internacional, pasando de 34 a 58 mercados, y mantendrá la sede de Delivery Hero en Berlín hasta al menos 2029.

Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero 41,50 euros por acción, una prima del 8% respecto al cierre anterior.

Uber compra Delivery Hero por 12.900 millones de euros, pero excluye 14 mercados, entre ellos España, donde Delivery Hero opera con la marca Glovo.

Operación de calado en la industria del reparto de comida a domicilio. Uber Technologies ha firmado un acuerdo para comprar Delivery Hero por 14.800 millones de dólares (algo más de 12.900 millones de euros).

Sin embargo, la operación deja fuera a 14 mercados, entre ellos España, donde Delivery Hero opera bajo la marca Glovo, según ha informado la multinacional estadounidense.

Según los términos de la propuesta, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción, lo que representa una prima del 8% respecto del precio marcado al cierre de ayer por los títulos de Delivery Hero.

Con anterioridad al anuncio de su opa, Uber poseía directamente aproximadamente el 24,77% del capital social con derecho a voto emitido de Delivery Hero, y mantenía una exposición económica adicional de aproximadamente el 11,74% a través de derivados de renta variable.

En este sentido, la estadounidense ha suscrito con Prosus un acuerdo irrevocable por el que esta ofrecerá todas sus acciones de Delivery Hero, que suponen aproximadamente el 17%, lo que eleva el interés económico total de Uber hasta alrededor del 53%.

Esta transacción prácticamente duplica el número de mercados donde Uber ofrecerá servicios de movilidad y entrega, pasando de 34 a 58, lo que amplía considerablemente la base de clientes potenciales para la exitosa estrategia multiplataforma de Uber.

Asimismo, Uber se ha comprometido a mantener la sede de Delivery Hero en Berlín (Alemania) y a no realizar cambios en su plantilla al menos hasta 2029.

Además, invertirá 2.000 millones de euros en Alemania durante los próximos cinco años, con el objetivo de desarrollar su plantilla local, expandir su negocio a nivel nacional e impulsar el despliegue de vehículos autónomos.

"Al unir nuestras plataformas, ampliaremos el servicio de reparto asequible y fiable a millones de personas más en muchas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que crearemos más oportunidades para comerciantes y repartidores", ha comentado Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

Glovo en España

Así, en paralelo Delivery Hero ha firmado un acuerdo independiente con SSW Partners, una firma de inversión con sede en Nueva York, para la venta del negocio en estos 14 mercados por 1.600 millones de dólares (1.398 millones de euros).

Son mercados donde Uber Eats y Delivery Hero ya operan en conjunto y, por tanto, considerados sensibles desde un punto de vista regulatorio.

En concreto, los negocios que serán transferidos a SSW incluyen foodora (Austria, Chequia, Noruega, Suecia); efood (Grecia); Foody (Chipre); Glovo (Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía y España); PedidosYa (Chile, Ecuador); y Yemeksepeti (Turquía).

Por tanto, Uber no adquirirá el control de los negocios transferidos a SSW, y ésta última liderará de forma independiente el proceso para encontrar socios estratégicos que posicionen mejor a dichos negocios para el éxito a largo plazo.

Esta operación de venta está sujeta a la finalización de la opa de Uber y otras condiciones habituales.