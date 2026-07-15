Ana Botín y Juan Roig 'se cuelan' en el stream de IShowSpeed en mitad del Francia vs España en Dallas: "Es el Walmart español"

El vídeo del encuentro se volvió viral, acumulando más de 13 millones de visualizaciones en YouTube.

Botín explicó a IShowSpeed que Mercadona es "el Walmart español" y que el Santander es "como el JP Morgan de Europa".

Las gradas de uno de los escenarios protagonistas del Mundial de la FIFA 2026 han vuelto a dejar un encuentro memorable. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Juan Roig, presidente de Mercadona, 'se colaban' este martes durante el España vs Francia de las semifinales del campeonato en pleno stream (retransmisión en directo) del youtuber estadounidense IShowSpeed.

El streaming, que cuenta con más de 150 millones de seguidores entre sus tres principales redes sociales -Instagram, YouTube y TikTok- es un gran conocido por sus retransmisiones en directo, que también han narrado en vivo la evolución de este Mundial de fútbol.

Los empresarios españoles se encontraban al lado de IShowSpeed apenas unos minutos antes del pitido inicial del partido y aprovecharon la ocasión para saludar y presentarse con el youtuber, al tiempo que le pidieron fotografiarse con él.

Sus acompañantes le explicaron al joven que ambos eran personalidades muy importantes en España. Y Botín le explicó de manera muy clara hasta qué punto llegaba la relevancia de la cadena de supermercados Mercadona en el país: "Es el Walmart español", sentenciaba la presidenta del Banco Santander, haciendo referencia al gigante de la distribución estadounidense.

Los paralelismos no acabaron aquí. Para que el streamer comprendiese la magnitud de la entidad que preside Ana Botín, le comentaron que el Santander era "como el JP Morgan de Europa", en referencia al conglomerado financiero mundial.

En ese desenfadado momento, Botín también aprovechó para pedirle a IShowSpeed que se abriese una cuenta en OpenBank, el banco digital del Grupo Santander que está presente en Estados Unidos, e incluso le comentó de primera mano algunas de las ventajas que ofrece la entidad a nivel de interés.

El vídeo del streaming, que se puede ver en la plataforma Youtube, acumula ya más de 13 millones de visualizaciones. Además, el momento del encuentro entre las tres personalidades se ha hecho viral en diferentes redes sociales.