CriteriaCaixa invertirá 300 millones para potenciar su negocio de 'startups'

El objetivo es impulsar terapias y tecnologías transformadoras con impacto positivo en la sociedad y creación de valor a largo plazo.

La gestora de venture capital de CriteriaCaixa pasa a llamarse Criteria Capital Risc, manteniendo su estructura y cartera actual.

Las inversiones se canalizarán principalmente en España y Portugal, aunque también se considerarán oportunidades selectivas en Europa y Norteamérica.

CriteriaCaixa invertirá 300 millones de euros para potenciar su negocio de startups, especialmente en empresas de base científica y tecnológica.

CriteriaCaixa ha acordado alcanzar un volumen de inversión de 300 millones de euros para impulsar su negocio de startups.

Así, la compañía busca facilitar el crecimiento de empresas emergentes de base científica y tecnológica con alto potencial, a través de sus fondos Criteria Bio Ventures y Criteria Venture Tech, según ha informado este lunes.

También tiene el objetivo de "impulsar terapias y tecnologías transformadoras que puedan tener un impacto positivo en la sociedad priorizando la creación de valor a largo plazo".

Las inversiones se centrarán prioritariamente en España y Portugal, y de forma selectiva, en Europa y Norteamérica, y actualmente cerca del 70% del valor de la cartera corresponde a inversiones en España.

En el marco del Plan Estratégico 2030, CriteriaCaixa también ha acordado cambiar el nombre de la gestora de venture capital que gestiona ambos fondos "para adaptarla a la realidad actual de la compañía".

A partir de ahora Caixa Capital Risc (nacida en 2002 en el seno de 'la Caixa' y filial 100% de CriteriaCaixa desde 2013), pasará a operar bajo la marca Criteria Capital Risc.

A través de sus dos vehículos especializados, Criteria Capital Risc lleva a cabo una gestión activa de sus inversiones mediante la presencia en los órganos de gobierno de sus participadas y su foco en la generación de valor, y el cambio de marca no conllevará modificaciones en la estructura ni en la cartera de la gestora.