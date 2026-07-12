El Gobierno busca revancha tras el pulso en Indra y asfixia a los Escribano en todos los frentes

Los contratos adjudicados a la alianza Indra-EM&E, joya del crecimiento de los Escribano, están amenazados por disputas legales y podrían ser anulados, afectando gravemente a la compañía.

Se investiga la gestión de los Escribano y su operación de venta de acciones, en medio de cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y uso de información privilegiada.

Tras la venta de su participación en Indra y su salida del consejo, los Escribano ven cerradas las puertas a futuras alianzas y operaciones con la compañía.

El Gobierno intensifica la presión sobre los hermanos Escribano para apartarles del negocio de defensa y limitar su acceso a contratos públicos millonarios.

El Gobierno está decidido a presionar a los hermanos Ángel y Javier Escribano por todos los frentes posibles. Una estrategia que se ha venido consolidando en las últimas semanas, pero que irá a más.

El objetivo final es tan ambicioso como agresivo y pasa por quitarles de la primera línea del negocio de la defensa en España. Y que no participen en la milmillonaria tarta que repartirán diferentes ministerios en los próximos meses.

Esto pasa también por desgastar a su compañía, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), cerrarle las puertas a cualquier operación con Indra, y sembrar dudas sobre la gestión de los hermanos y la venta de sus acciones de la cotizada a comienzos de mayo.

En Moncloa no perdonan el pulso de casi dos meses que sostuvo Ángel Escribano con el director de la Oficina Económica, Manuel de la Rocha, en el que desoyó sus recurrentes peticiones para que abandonara la compañía de forma amistosa.

Los hechos demostraron que los Escribano aguantaron las embestidas del Gobierno, resistieron dos reuniones en Moncloa y defendieron sus intereses hasta que el acoso fue insostenible.

Fueron casi ocho semanas de guerra intensa, de presiones, de filtraciones y de un consejo dividido. Ángel Escribano se hizo fuerte, parecía que resistía y que repelía las constantes embestidas del equipo de De la Rocha y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pero finalmente cedió -y abandonó el consejo y el capital- bajo la promesa de que serían recompensados con futuros acuerdos y contratos. Nada de esto ha pasado dos meses después de que vendieran su 14% en Indra y abandonaran completamente la compañía.

Pero lo que es peor es que desde entonces se han comenzado a activar resortes para ponerles en el punto de mira y cerrarles todas las puertas. No sólo a una eventual vuelta a Indra, sino también al sector de la defensa.

El primer movimiento se produjo tras la salida de los Escribano. El 5 de mayo los hermanos vendieron su paquete por 1.320 millones de euros con la esperanza de volver mediante un acuerdo futuro de integración entre EM&E e Indra.

Fue la promesa inicial del Gobierno y de la Sepi de Belén Gualda (dueña del 29% del capital), pero a las pocas semanas se constató que no habría acuerdo, pese a los rumores, la mayoría alentados por los propios hermanos.

Realmente en el Gobierno nunca hubo voluntad de negociar y -tras su salida- los únicos que mantenían el plan de fusión eran los Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Pero con la abrupta salida del directivo y la llegada de Josep María Recasens a primeros de junio todo terminó por enterrarse. La intención de comprar EM&E, el germen de todas las disputas accionariales, quedaba enterrada y con ello el último argumento para mantener viva la relación con los Escribano.

El presidente Ángel Simón nunca vio con buenos ojos la integración, por su elevado precio -los Escribano pedían más de 2.000 millones- y por el riesgo de que los hermanos volvieran al consejo.

Una decisión técnica que también coincide con los intereses de Moncloa y de Manuel de la Rocha, que desde los enfrentamientos de febrero sentenció el futuro de los Escribano en Indra. Y lo está haciendo de manera escalonada.

El fin de la operación EM&E libera a Simón y a Recasens del lastre de la guerra accionarial de principios de año y de la "obligación" de tener que comprar la compañía familiar. El gran proyecto de los Escribano.

Simón y Recasens no ven fusiones ahora mismo y prefieren poner paños fríos a cualquier compra. No descartan esta posibilidad, pero creen que ahora no es el momento, especialmente con el nuevo plan estratégico en plena elaboración.

En este sentido, la apuesta es buscar acuerdos puntuales y compartir contratos con los mejores del sector. Y aquí las empresas vinculadas como Sapa Placencia (accionista de Indra) e ITP Aéreo (participada por la cotizada) serán protagonistas.

Del mismo modo, el último acercamiento a Santa Bárbara, enemigo declarado de los hermanos Escribano, es una verdadera declaración de intenciones en cuanto al modelo de colaboración en grandes contratos.

En el sector se habla de que el Gobierno de Estados Unidos nunca permitiría que General Dynamics se fusionara con Indra, pero la realidad es que en la empresa española no se valora esta posibilidad en estos momentos.

No hay vetos para nadie, -en cuanto a contratos, no a fusiones- pero se analizará caso a caso buscando el máximo beneficio para Indra y para optimizar su cartera de pedidos. Lo único claro es que se cierra la puerta a Escribano.

En este contexto, se explica la contratación de un despacho para auditar la anterior etapa de Ángel Escribano en la presidencia de la compañía. Simón quiere tener toda la información para tomar decisiones y para ello es importante saber cómo se gestionó la compañía en el último año.

Desde el interior de Indra se rebaja la importancia de esta decisión y lo atribuyen a un movimiento enmarcado dentro de la normalidad. Aunque en el sector muchos lo atribuyen a parte de las exigencias de Moncloa (y la Sepi) para fiscalizar a los Escribano.

Con todo, el Gobierno también está ejerciendo acciones por su cuenta. En una respuesta parlamentaria al grupo Vox, el Ejecutivo aseguró que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estaba recabando información sobre las circunstancias de la venta de las acciones de los Escribano.

El Gobierno se refería "al correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte tras preguntarle si hubo uso de información privilegiada" y volvía a poner a los Escribano en el punto de mira.

El mismo modus operandi que se utilizó en plena guerra contra los hermanos apuntando a un conflicto de intereses en las negociaciones entre EM&E e Indra. Una buena manera de meter presión en una guerra que Moncloa no da por acabada.

Los Escribano compraron sus acciones a través de un préstamo de JP Morgan mediante el cual pignoró toda su participación en Indra. Esto se tradujo en que pagaran 400 millones de euros por su 14% y que lo vendieran por 1.320 millones.

Unas plusvalías de más de 800 millones de euros, tras las que los Escribano se llevaron 200 millones limpios. Quienes critican este movimiento apuntan a que los hermanos sabían los movimientos de Indra y por ello invirtieron, aunque no tenían el capital para hacerlo.

No obstante, desde el entorno de EM&E se dice que la investigación de la CNMV a la que se refiere el Gobierno ya se dio finalizada y sin movimientos por parte del regulador. De ser así, sorprende que Moncloa no haya estado al tanto de este detalle al elaborar esta respuesta parlamentaria.

Pero los movimientos del Gobierno no paran aquí. El gran objetivo es apartar a Escribano del universo de contratos públicos, su principal fuente de ingresos y el gran motor de su espectacular crecimiento que ha llevado a su compañía a cuadruplicar su facturación en sólo tres años.

Los datos son claros e indican que desde que entraron en el accionariado de Indra, en mayo de 2023, han pasado de ingresar 115 millones de euros hasta los 488 millones de euros en 2025.

Por lo pronto, el Gobierno español prepara 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) para este año, a los que destinará una inversión inicial de 1.400 millones de euros.

Pero en el sector se habla de que en los próximos dos cursos se deberán poner sobre la mesa una treintena de programas con al menos entre 10.000 y 15.000 millones de euros para cumplir con el objetivo de este 2026 y 2027 de llevar el gasto en defensa al 2% del PIB. Y es posible que EM&E no salga bien parado en ninguno de ellos.

Con todo, la gran joya de la corona de los Escribano son los contratos de artillería por valor de 7.240 millones adjudicados a las uniones temporales de empresas (UTE) de Indra y EM&E. Alianzas que se firmaron cuando había plena sintonía y mientras los hermanos lideraban las dos empresas.

El problema es que estas adjudicaciones están inmersas en una batalla legal y judicial con Santa Bárbara, aunque esta última podría ceder tras cerrar otros pactos con Indra.

Tampoco se descarta que los contratos sean anulados lo que obligaría a una nueva adjudicación. Un camino que permitiría a Indra deshacer la alianza con Escribano.

No obstante, en el sector apuntan a que esta alianza se mantendrá y que Santa Bárbara dará marcha atrás. Sin embargo, ponen el foco en los futuros programas y en una "penalización" clara a los Escribano. La revancha está en marcha.