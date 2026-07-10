El volumen de las fusiones y adquisiciones en España cae un 45% en el segundo trimestre hasta los 15.684 millones

Estados Unidos y Francia fueron los principales destinos de inversión española en el exterior, destacando el sector inmobiliario como el más activo en número de transacciones.

Las operaciones de venture capital aumentaron hasta 2.097 millones, mientras que las de private equity se desplomaron a 1.795 millones, menos de un tercio del año anterior.

El número de transacciones disminuyó un 24%, registrándose 692 operaciones entre abril y junio, frente a las más de 900 del mismo periodo de 2025.

El volumen de fusiones y adquisiciones en España cayó un 45% en el segundo trimestre de 2026, hasta los 15.684 millones de euros, debido a la incertidumbre por la guerra de Irán.

El volumen agregado de fusiones y adquisiciones en España registró un importante frenazo durante el segundo trimestre de 2026, en plena incertidumbre de los mercados por la guerra de Irán.

Los datos del informe trimestral de TTR Data y Pérez-Llorca indican que entre abril y junio se produjeron transacciones por valor de 15.684 millones de euros, lo que implica un fuerte retroceso del 44,99% respecto de igual periodo del año anterior.

El número de transacciones (compras, entre anunciadas y cerradas, dentro de España y de empresas españolas fuera de nuestras fronteras) llegó hasta las 692, un 24,12% menos que en el segundo trimestre de 2025.

El dato contrasta con el buen desempeño de los años anteriores. Entre abril y junio de 2023 las transacciones llegaron a los 23.913 millones, en 2024 se situaron en los 28.696 millones y en 2025 se quedaron en los 28.513 millones.

Volviendo a las cifras del segundo trimestre, las operaciones de M&A (transacciones de grandes empresas) llegaron a los 8.431 millones de euros, un fuerte frenazo respecto de los 17.222 del segundo trimestre de 2025.

Las transacciones de venture capital se situaron en los 2.097 millones, superando los 1.565 millones en 2025. Se refieren a las operaciones de capital de riesgo en la que firmas especializadas financian startups y empresas de reciente creación.

En tanto, las de private equity se situaron en los 1.795 millones, menos de un tercio de los 6.196 millones de igual periodo del año anterior. Se refiere a transacciones de fondos que adquieren participaciones o la totalidad de empresas que no cotizan en bolsa.

Finalmente, el asset acquisition llegó a los 3.361 millones, casi calcando la cifra de 3.618 millones del segundo trimestre de 2025. En este tipo de operación se compran activos en lugar de acciones.

Por su parte, el mercado transaccional español registró en el primer semestre de 2026 un total de 1.485 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 50.474 millones de euros.

Estas cifras suponen un descenso del 15% en el número de transacciones y un retroceso del 0,29% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2025.

En términos sectoriales, el inmobiliario es el más destacado del año, con un total de 343 transacciones, aunque ha registrado un descenso del 5% con respecto al primer semestre de 2025.

Le sigue el sector de Internet, Software y Servicios IT, con 144 transacciones y un descenso interanual del 5%; y el sector de Negocios y soporte profesional, que registra 121 transacciones y un aumento del 15% con respecto al primer semestre de 2025.

En lo que respecta al mercado cross-border, en el primer semestre del año, las empresas españolas han elegido como principales destinos de sus inversiones a Estados Unidos, Reino Unido e Italia, con 27, 25 y 22 transacciones en cada país, respectivamente.

M&A por países

En términos de importe, Estados Unidos es el país en el que España ha realizado un mayor desembolso, con un importe agregado de 10.858 millones de euros, seguido de Francia con 6.442 millones.

Por otro lado, Francia (84), Estados Unidos (81) y Reino Unido (770), son los países que mayor número de inversiones han realizado en España en el transcurso del año.

En los seis primeros meses de 2026, se han contabilizado un total de 177 transacciones de private equity, de las cuales 39 tienen un importe no confidencial agregado de 8.749 millones.

Esto supone un descenso del 14% en el número de transacciones y una disminución del 40% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Capital movilizado

Por su parte, en el mercado de venture capital se han llevado a cabo 279 transacciones, de las cuales 222 tienen un importe no confidencial agregado de 3.452 millones.

En este caso, ha existido una disminución con respecto al mismo periodo de 2025 del 21% en el número de transacciones y un aumento del 17% en el capital movilizado.

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre del año 451 transacciones con un importe de 6.727 millones, lo cual implica un descenso del 2% en el número de transacciones y un aumento del 27% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2025.

De esta manera, el buen desempeño del primer trimestre del año ha logrado minimizar la fuerte caída del segundo. Una situación que -según los expertos- ha marcado dos dinámicas diferenciadas.

Guerra de Irán

Entre enero y marzo se notó un gran dinamismo marcado por transacciones que se venían acumulando desde el año 2025, especialmente en sectores como la tecnología, la salud y el consumo.

No obstante, tras la irrupción de la guerra el sector se enfrió a nivel mundial y el número de anuncios se postergaron, una situación que también ha afectado al mercado español como reflejan los datos del segundo trimestre.