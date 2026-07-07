La disolución de empresas se acelera hasta su peor dato en 13 años y ya supera las 90 sociedades cerradas cada día

Aunque la creación de nuevas empresas creció un 10,9% en el primer semestre, el ritmo se desaceleró en el segundo trimestre, mientras la destrucción del tejido empresarial supera su regeneración.

Casi una cuarta parte de las disoluciones se concentró en el sector de Construcción y actividades inmobiliarias, seguido del Comercio.

Las comunidades con más disoluciones fueron Madrid (4.440), Andalucía (2.901), Comunidad Valenciana (2.066) y Cataluña (1.369), destacando el mayor incremento en Andalucía.

En el primer semestre de 2026 se disolvieron 17.436 empresas en España, una cifra que no se veía desde 2013 y que supone un 11,7% más que en el mismo periodo de 2025.

La disolución de empresas se ha disparado en los primeros meses de 2026 con sus peores datos semestrales en los últimos trece años, según las cifras de Informa D&B que confirman el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los datos de Informa D&B (departamento de análisis del Cesce) apuntan a que en los primeros seis meses del año se han cerrado una media de 96,3 sociedades al día, mientras que el INE indica que entre enero y abril han bajado la persiana unas 91,2 diariamente.

Por otro lado, la constitución de sociedades mercantiles ha perdido el dinamismo registrado en el primer trimestre del año, como indican estas mismas cifras analizadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

De esta manera, al cerrar el primer semestre del año se sigue registrando un nivel de creación de empresas mayor que el de 2025 con una media de 12.500 al mes, aunque se cierran unas 2.700 sociedades.

Economistas consultados por este diario hablan de una mayor creación de empresas como reflejo de una elevada confianza en el desempeño económico y las ayudas para montar sociedades.

No obstante, la creciente disolución indica una combinación de elevada competencia y vulnerabilidad de las empresas ante factores macroeconómicos como aumento de impuestos, caída de la demanda y crecimiento de la rigidez regulatoria.

Es una mezcla entre excesiva confianza y una dura realidad que hace que en los primeros seis meses del año se esté produciendo un récord histórico de mortalidad de sociedades.

De esta manera, el análisis semestral de Informa D&B refleja que entre enero y junio de este año se produjeron 17.436 disoluciones, un dato que eleva en 1.824 sociedades las de igual periodo de 2025, un 11,7% más.

Es el peor dato desde el año 2013 cuando se registraron 19.334 disoluciones, una cifra impulsada por los coletazos del fuerte ajuste que sufrió la economía española a partir de 2011.

Respecto del impacto económico, en junio de 2026 se disolvieron 2.181 empresas que contaban con 10.955 empleados y una facturación de 1.556 millones de euros.

La autonomía con más disoluciones en los primeros seis meses fue la Comunidad Madrid con 4.440 cierres, Andalucía con 2.901, Comunidad Valenciana con 2.066 y Cataluña con 1.369.

Sin embargo, el mayor incremento correspondió a Andalucía, con 446 disoluciones más, seguida de Madrid (337 más) y la Comunidad Valenciana (299 más).

Desde comienzos de año, casi una cuarta parte de las disoluciones corresponde al sector de Construcción y actividades inmobiliarias, que concentra el 24,57 % del total con 4.284 cierres. Le sigue Comercio con 3.399 empresas.

Mayores crecimientos

Los mayores incrementos corresponden a Comercio (con 427 más) y Construcción y actividades inmobiliarias (396 de mejora).

Por tipo de disolución, en los seis primeros meses del año el incremento más significativo correspondió a las disoluciones voluntarias (1.565 más), seguido de las disoluciones por fusión (198 más) y de las judiciales (72 más).

Por su parte, las cifras de Experian indican que 37.439 compañías bajaron la persiana en el semestre, un 9,2% más. Este crecimiento es más moderado en el primer trimestre (un alza de 5,6%) y se acelera en el segundo (un 15,5% más).

Finalmente, los datos del INE indican que entre enero y abril (los últimos publicados) se produjeron 10.847 disoluciones, un 7,3% más. Estas cifras indican además que en abril de 2026 se disolvieron 2.064 sociedades, un 24,9% más.

Registro Mercantil

La disolución es el acto jurídico y la primera fase del proceso de cierre de una empresa, mediante el cual se decide poner fin a su actividad habitual y cesar en el cumplimiento de su objeto social. Es el proceso previo a la liquidación y a su posterior extinción.

Los tres datos (el de Informa D&B, Experian y el INE) toman como referencia las estadísticas del Registro Mercantil, pero las diferencias radican en el momento que se considera la extinción de la empresa.

No obstante, todos apuntan a cifras de crecimiento similares respecto del año pasado y un patrón de comportamiento durante los primeros meses de este 2026.

Que aumenten las disoluciones de empresas significa que el tejido empresarial de un país se está destruyendo más rápido de lo que se regenera, lo cual puede ser un síntoma claro de desaceleración o crisis económica.

Riesgos para la economía

Eventualmente, esto puede generar destrucción de empleo, caída del consumo, menos recaudación fiscal, contracción del PIB y eventual riesgo bancario por el aumento de impagos.

Por otro lado, el dinamismo de la creación de empresas que puede amortiguar este efecto, ha perdido fuelle en la segunda parte de este primer semestre.

Entre enero y abril de 2026 se constituyeron en España 50.172 sociedades mercantiles, frente a las 41.818 del mismo período de 2025, lo que supuso un crecimiento interanual del 20%.

Pero en abril el ritmo se moderó hasta las 11.558 constituciones, un 2% menos que en abril de 2025.

Constitución de empresas

Las cifras de Experian indican también que en el primer semestre de 2026 se han constituido 73.032 nuevas empresas, un 10,9% más que las 65.832 del mismo periodo de 2025.

No obstante, en el conjunto del segundo trimestre de 2026 se acumularon 34.818 nuevas constituciones, un 3,5% menos que en igual periodo de 2025.