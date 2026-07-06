Los auditores internos premian a Fundación Hospitalarias, Ferrovial, Mutua Madrileña, el filósofo José Luis Fernández y el periodista Juan Carlos González

José Luis Fernández recibió el galardón por su trayectoria ética en el ámbito empresarial y Juan Carlos González fue reconocido por su labor en el periodismo económico.

Ferrovial destacó por su campaña innovadora para visibilizar la auditoría interna, mientras Mutua Madrileña fue premiada por su proyecto que aplica inteligencia artificial al análisis de auditoría.

El Instituto de Auditores Internos de España ha premiado a Fundación Hospitalarias, Ferrovial, Mutua Madrileña, José Luis Fernández y Juan Carlos González en la tercera edición de sus galardones.

El Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha anunciado los ganadores de la tercera edición de los Premios IAI a la Confianza en el valor de la Auditoría Interna. Estos galardones reconocen a organizaciones, direcciones de auditoría, profesionales y personalidades que, mediante su integridad, innovación y liderazgo, contribuyen al buen gobierno corporativo y al interés público.

Los premios, que serán entregados en un acto público el próximo 14 de octubre, se dividen en cinco categorías inspiradas en el código ético que rige la profesión: integridad, objetividad, competencia, debido cuidado profesional y confidencialidad.

El premio Impulsa reconoce a las empresas que hayan incorporado a sus estructuras de gobierno una dirección de auditoría interna en los cuatro últimos años. En esta ocasión ha sido otorgado a Fundación Hospitalarias por su trayectoria en el impulso de una cultura organizativa basada en el buen gobierno, el control interno y la gestión independiente.

El jurado ha valorado especialmente el trabajo desarrollado para implantar la función dentro del ámbito de las entidades religiosas, dotándose de una estructura sólida y apostando claramente por la transparencia.

En segundo lugar, el premio Posiciona destaca iniciativas de auditoría Interna que hayan contribuido a la visibilidad y posicionamiento de esta función a través de campañas, acciones o iniciativas desarrolladas en los tres últimos años.

En esta tercera edición, la premiada ha sido Ferrovial, por su programa "Auditoría Interna como aliado en la transformación”. Se ha tenido en cuenta sobre todo el enfoque creativo de la campaña, como por ejemplo, la opción de "cómo matar a un auditor interno SOX… a disgustos”.

La multinacional de infraestructuras ha logrado con ello una gran visibilidad interna de la función de los auditores, en un contexto internacional complicado y acelerado como el que se mueve tras su debut en el Nasdaq.

En la categoría de Transforma, se ha dado el premio a la Dirección de Auditoría Interna de Mutua Madrileña por su proyecto “Auditoría Interna aumentada con Inteligencia Artificial”. Una iniciativa propia que permite automatizar el análisis de grandes volúmenes de información, convirtiéndola en datos estructurados y evidencia útil para la auditoría, con total trazabilidad del proceso.

Además, se ha concedido una mención especial a BBVA por la iniciativa “The Internal Audit 5”, basada en el uso de inteligencia artificial generativa para crear asistentes digitales que apoyan el trabajo de auditoría interna de forma segura y controlada.

Los auditores cuentan con una cuarta categoría que se denomina Inspira, que reconoce la labor de una persona que haya demostrado su compromiso con los valores éticos en la gestión empresarial y cuya actividad sirva de ejemplo a los profesionales de la auditoría.

En la tercera edición, se le ha dado el premio José Luis Fernández, filósofo y académico, en reconocimiento a su trayectoria e impulso de la ética en el buen gobierno corporativo siendo pionero en la investigación, docencia y aplicación de la ética económica en el ámbito hispanohablante.

Como colofón, la quinta categoría, Comunica, premia a los profesionales de la información económica que contribuyen a ampliar el conocimiento del buen gobierno corporativo y la sostenibilidad en las empresas. En esta ocasión, el galardón ha sido para el periodista Juan Carlos González, director adjunto de economía de Europa Press, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el periodismo económico español.

El Instituto de Auditores Internos de España es una asociación profesional cuya misión es contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la auditoría Interna como función clave del buen gobierno. Desde su fundación en 1983 ha ido creciendo tanto en número de socios, como en actividades formativas y relevancia.

Actualmente está considerado entre los 10 institutos más importantes del mundo de la red Global IIA, formada por los institutos de auditores internos de 170 países y más de 245.000 profesionales. En España cuenta con más de 4.200 socios, auditores internos en las principales empresas e instituciones de todos los sectores económicos del país.