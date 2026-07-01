BBVA vende un 3% de Telefónica y emprende su salida de la operadora después de 30 años en el capital

Telefónica cuenta ahora con tres grandes accionistas (SEPI, Criteria y STC), cada uno con cerca del 10% del capital, mientras el 3% vendido por BBVA pasa al mercado.

BBVA ya abandonó el consejo de administración de Telefónica en abril y considera esta inversión como "no estratégica" desde 2023.

La operación marca el primer paso para la salida total de BBVA del capital de Telefónica después de 30 años como accionista relevante.

BBVA ha vendido un 3% de su participación en Telefónica, reduciendo su presencia al 1,97%, el mínimo histórico desde 1997.

BBVA ha vendido un 3% del capital que mantenía en Telefónica con lo que se queda solo con el 1,97%, el mínimo histórico desde que llegara a la operadora como accionista relevante en 1997.

El banco (que llegó a ostentar el 10% de las acciones) lo ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al actualizar sus participaciones.

Fuentes consultadas advierten que es un primer paso para que la entidad abandone completamente Telefónica en el corto plazo. Por lo que se espera que antes de que finalice este año este 1,97% se venda también el mercado.

El BBVA ya declaró públicamente en octubre de 2023 que su participación en Telefónica era "no estratégica" y estaba disponible para la venta. Aunque su salida ha tardado más de lo esperado debido a que la baja valoración de la teleco que hacía difícil salir con plusvalías.

Por otro lado, BBVA abandonó el consejo de administración de Telefónica después de 37 años (desde 1989), en la Junta General de Accionistas del pasado 26 de abril.

Como consecuencia, José María Abril, vocal dominical en representación de BBVA, dejó el órgano de gobierno de Telefónica para dar paso a la independiente Jane Thompson.

Telefónica ya vendió durante el año pasado la participación del 0,77% que mantenía en BBVA para desaparecer por completo del capital del banco, una operación con la que ingresó 608 millones de euros.

Fuentes del mercado consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que el 3% se ha vendido en el mercado y que es poco probable que ahora emerja un nuevo accionista relevante. Por el momento.

Tampoco parece probable que -en el corto plazo- alguno de los tres mayores accionistas, la SEPI, Criteria y STC, puedan subir en el capital a partir de este 3% que se queda en el capital flotante.

Los estatutos de Telefónica solo dan derechos políticos por hasta un 10% de las acciones, por lo que si alguno de estos tres suben su participación, no se traduciría en mayor poder de voto ya que todos tienen ya este 10%.

Por otro lado, en el caso del 5% de BBVA había quedado en una posición indefinida dentro de la nueva realidad accionarial de Telefónica. La compañía cuenta hoy con tres accionistas de referencia que mantienen aproximadamente un 10% del capital cada uno y suman en conjunto alrededor del 30%.

Cotización de Telefónica

En ese contexto, la participación de BBVA había quedado claramente fuera del núcleo estable de accionistas y sin un papel estratégico o de gobierno. Es así como la operación responde a una decisión de gestión de cartera por parte de la entidad, donde era un inversor financiero.

Las dos partes se han apresurado en aclarar que esta salida no representa una ruptura su relación empresarial. BBVA y Telefónica mantienen una relación histórica que continuará como dos grandes empresas del Ibex, advierten.

La operadora de telecomunicaciones cotiza esta jornada en los 3,52 euros, lo que supone una mejora del 1,2% desde que comenzara el año.

En tanto, Telefónica ha caído un 10,7% en junio, prácticamente en línea con el sector europeo de telecomunicaciones, que ha retrocedido un 10,3%. Deutsche Telekom ha sufrido una caída del 17%, Vodafone del 12% y Zegona del11%.