La empresa que le alquiló a Ábalos el chalé de La Alcaidesa y la trama Hidrocarburos deben 140 millones a Hacienda

La Agencia Tributaria ha publicado una lista con 5.853 grandes deudores, cuyo importe global de deudas alcanza los 15.432 millones de euros.

La empresa Pilot Real Estate, ligada a Víctor de Aldama, también figura en la lista de morosos con una deuda de 1,37 millones y buscó influencias para aplazar pagos fiscales.

La trama de Hidrocarburos relacionada con Ábalos incluye empresas como Obaoil 3000 y Gaslow Abastecimientos, que adeudan a la Agencia Tributaria 72,42 y 1,8 millones de euros, respectivamente.

La empresa que alquiló el chalé de La Alcaidesa a José Luis Ábalos, Have Got Time, debe 66 millones de euros a Hacienda y está vinculada a la trama de presunta corrupción de comisiones.

La lista de los grandes defraudadores a la Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto encima de la mesa las vergüenzas de la trama de presunta corrupción vinculada a las comisiones para la trama liderada por José Luis Ábalos y Koldo García.

Así, según se refleja en el listado que ha publicado la AEAT este martes, se puede comprobar cómo la empresa que alquiló al exministro de Transportes el chalé de 'La Alcaidesa' adeuda 66,04 millones de euros al fisco.

Se trata de Have Got Time, sociedad hoy en liquidación, y cuya administradora era Leonor González Pano, hija de Carmen Pano.

Quién es Pano

Esta última es la empresaria que asegura haber llevado a Ferraz bolsas con más de 250.000 euros. Un testimonio que ha ratificado ante la Audiencia Nacional en las distintas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de declarar.

Tal y como se refleja en la sentencia condenatoria a Ábalos, queda probado que el exministro de Transportes disfrutó del chalé de 'La Alcaidesa', en Málaga, como pago por favores a la trama. En concreto, a la rama de los Hidrocarburos y por haber intermediado para que Villafuel pudiera conseguir una licencia de operadora.

El Supremo considera acreditado que Ábalos sólo llegó a abonar una fianza de 7.500 euros, lo que equivale a dos mensualidades de la renta. El resto del tiempo en el que estuvo arrendada con opción a compra, los gastos fueron asumidos por Have Got Time.

Una empresa que compró el chalé con el único objetivo de entregárselo al exministro de Transportes.

Precisamente esta empresa está vinculada también con la trama de Hidrocarburos, en la que se encuentra inmerso el empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel.

Sobre esta trama, el listado de la AEAT refleja que la sociedad Obaoil 3000 adeuda 72,42 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Está considerada una "comercializadora pantalla" y operaba como intermediaria recibiendo combustible de Villafuel y revendiéndolo rápidamente a gasolineras sin declarar el IVA.

Otra de las sociedades que está en el epicentro de la trama es Gaslow Abastecimientos, con una deuda de 1,80 millones de euros.

Los investigadores la ubican en el nexo original de la red de influencias y vinculada directamente a los socios de Aldama.

De hecho, el rastreo de sus finanzas fue clave para que se pudiera desmadejar el pago en efectivo y de comisiones cruzadas que terminaron financiando el estilo de vida de Ábalos y Koldo.

Por último, también aparece una sociedad de Víctor de Aldama. Se trata de Pilot Real Estate, con una deuda de 1,37 millones de euros.

Esta sociedad es conocida porque según Aldama, trató de utilizar la influencia de Koldo para lograr un aplazamiento de deudas fiscales a través de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Unas gestiones por las que el empresario le habría dado a Moreno 25.000 euros para una casa que quería adquirir.

El listado

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, un 2,4% menos en un año.

El importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades - existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el total sería de 15.364 millones, un 12,2% superior.

Del los 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones (en la lista anterior eran 1.077 por 1.579 millones) y 4.742 son personas jurídicas (empresas) por 13.752 millones (frente a los 4.920 y 14.558 millones del año anterior).