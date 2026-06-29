Massimo Doris, CEO de una entidad bancaria con 2 millones de clientes: “La diferencia está en la relación con el cliente”

Banco Mediolanum lanza una campaña para reivindicar el valor del asesoramiento financiero personalizado en la era digital.

Las claves

Las claves Generado con IA Banco Mediolanum lanza en España la campaña 'La Diferencia', centrada en la importancia de la relación personal con el cliente. El modelo de la entidad se basa en el asesoramiento financiero personalizado a través de la figura del Family Banker, presente en toda Europa. Según estudios independientes, Banco Mediolanum es la entidad mejor valorada por sus clientes en España, destacando la satisfacción por la atención personalizada. La entidad defiende la combinación de tecnología y cercanía, poniendo la relación humana en el centro de su propuesta bancaria.

Las novedades que llegan desde el sector financiero están, en gran parte, centradas en nuevos productos, tipos de interés, nuevos servicios o herramientas digitales. Entre todos esos mensajes, hay un banco que ha decidido poner el foco en un elemento menos visible, pero determinante para muchos clientes: la relación que mantienen con su banco.

Banco Mediolanum acaba de lanzar en España la campaña ‘La Diferencia’, protagonizada por Massimo Doris, Consejero Delegado de Grupo Mediolanum y miembro de la familia máxima accionista de la entidad, que explica en primera persona qué hace distinto al modelo de banca de la compañía.

El directivo italiano, licenciado en Ciencias Políticas, ha desarrollado su trayectoria profesional íntegramente dentro del grupo que fundó su padre, Ennio Doris. Actualmente, Grupo Mediolanum cuenta con más de dos millones de clientes en Europa, 290.000 en España.

Una forma de banca centrada en las personas

La campaña 'La Diferencia' parte de una reflexión sencilla pero poderosa: no es lo mismo oír que escuchar y no es lo mismo estar cerca que ser cercano. Desde el Aula Magna de la Universidad de Pavía, Doris lanza la pregunta: “¿Somos realmente conscientes de esa diferencia?”

En esa idea se resume la esencia del modelo de banca de la entidad, para la que lo importante no es solo qué ofrece sino cómo lo hace; cómo acompaña a sus clientes en las decisiones financieras que toman a lo largo de su vida.

En un contexto en el que buena parte del sector ha evolucionado hacia modelos cada vez más digitales y centrados en el producto, Banco Mediolanum ha desarrollado una propuesta basada en el asesoramiento financiero personalizado, el acompañamiento continuo y la construcción de relaciones sustentadas en la confianza y a largo plazo.

Asesoramiento personalizado

Tomar decisiones financieras es una tarea cada vez más compleja. Ahorro, inversión, jubilación, protección o financiación forman parte de un escenario cambiante en el que las personas demandan algo más que un acceso a productos. Piden un acompañamiento experto, estable y personalizado con un único interlocutor.

Así, el modelo de Banco Mediolanum se articula a través de la figura del Family Banker, un profesional que asesora al cliente de forma personalizada y continuada, ayudándole a planificar sus objetivos financieros en función de cada etapa vital.

Desde la compra de una vivienda hasta la preparación de la jubilación, pasando por la gestión del ahorro o la protección familiar, una propuesta que busca construir una relación de confianza estable y duradera y que cuenta con más de 7.000 Family Bankers en Europa.

Una filosofía respaldada por la satisfacción de los clientes

La estrategia de la entidad se apoya en resultados tangibles. En España, donde cuenta con casi 300.000 clientes y una red de más de 1.650 Family Bankers, se sitúa como la entidad mejor valorada por sus clientes.

Según el estudio de la consultora independiente Stiga, Banco Mediolanum ha sido reconocido como la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española por séptimo año consecutivo.

La satisfacción global alcanza una valoración de 8,56 sobre 10, mientras que la figura del asesor obtiene una puntuación de 9,15 sobre 10. Unos datos que reflejan cómo la atención personalizada continúa siendo un factor diferencial para muchos clientes en un mercado cada vez más digitalizado.

Tecnología y cercanía: una combinación posible

Con ‘La Diferencia’ la entidad también quiere abordar uno de los grandes debates actuales en el sector financiero: el papel de la tecnología.

Desde Banco Mediolanum consideran que la tecnología es importante pero “en ningún caso es un objetivo, es una palanca que ayuda tanto al cliente como al asesor”.

Herramientas digitales, plataformas de seguimiento y soluciones de planificación financiera permiten agilizar procesos y facilitar la toma de decisiones, pero nunca deberían desbancar el contacto personal. “En un entorno cada vez más tecnológico, la relación humana es más necesaria que nunca”, afirman.

El verdadero valor reside en la conversación y en la capacidad de acompañar a un cliente a alcanzar sus objetivos. Y, en ese camino, la tecnología debe estar al servicio de la relación con el cliente, pero sin sustituir el valor de la atención personal.

Tal como expresa Massimo Doris en la nueva campaña de Banco Mediolanum, precisamente la diferencia que lo cambia todo no está en los productos: está en las personas.