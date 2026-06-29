Ángel Simón ante una Junta decisiva en la que enterrará la era Escribano y alumbrará su alianza con Santa Bárbara

El futuro del consorcio Tess Defence, clave en la fabricación del 8x8 Dragón, se perfila como un reto inmediato para la nueva dirección de Indra.

La adjudicación de contratos millonarios ha generado una batalla judicial, con Santa Bárbara y General Dynamics recurriendo ante la Audiencia Nacional y el Supremo.

Simón ha facilitado la salida de los hermanos Escribano y ha iniciado un acercamiento estratégico con Santa Bárbara, tradicional rival en el sector de defensa.

La junta de accionistas de Indra marca el fin de la era Escribano y abre una nueva etapa liderada por Ángel Simón, centrada en la reorganización empresarial.

La junta general de accionistas de Indra de este martes va a marcar un antes y un después en el rumbo de la compañía. Está llamada a ser el motor de la reestructuración de la industria española de defensa con el apoyo del Gobierno, pero sin acierto por el momento.

Ángel Simón llegó a la presidencia hace apenas dos meses, sin experiencia en el negocio de la defensa, pero con un encargo claro: poner orden empresarial en el caos que se había generado durante la etapa de Escribano y De los Mozos.

Y eso sí lo sabe hacer el directivo catalán. Fue elegido sin nadie del consejo en contra en plena Semana Santa. Ha cambiado al CEO y ha facilitado la salida de los hermanos Escribano del perímetro accionarial sin que le temblara la mano.

Ese mínimo balance en menos de 60 días en la compañía le han dado un aval importante entre los empresarios del sector, que no veían en la presión que Ángel Escribano ejercía sobre ellos un rumbo claro en el que pudieran ganar todos.

El último acercamiento a Santa Bárbara, eterno enemigo de los hermanos Escribano, ha sido el colofón apenas una semana antes de su primera junta de accionistas, para dejar claro que no ha llegado a Indra a ganar una guerra, sino a buscar aliados.

Fuentes cercanas al Gobierno, accionista mayoritario de Indra con el 28% del capital, siempre alertaron a los anteriores responsables de la empresa que era necesario acercarse a la filial española de General Dynamics en una relación de tú a tú. Pero nunca se hizo.

Al contrario, el intento de compra de Santa Bárbara con el que se inició la andadura de Ángel Escribano en la empresa, con la reclamación expresa en sede parlamentaria de toda la tecnología que había desarrollado en España "porque es de todos los españoles", detonó todas las alarmas en EEUU.

La presión del gigante norteamericano sobre Moncloa desde ese momento ha sido patente. Hay fuentes dentro del sector que sitúan en ese hecho gran parte del empeño del Gobierno en la salida de Escribano a toda costa, cuando apenas llevaba un año en la compañía.

El plan Leading the Future que ahora cierra capítulo se lanzó para proyectar plantas industriales y ensamblar blindados, como si fueran turismos. Y ese no era el camino que apoyaba el resto del sector en España, lleno de pymes muy tecnológicas, de alto valor añadido, pero poca potencia de fuego.

Una cosa es ser la empresa tractora del sector y tirar de las miles de empresas que lo conforman, para montar una cadena de valor basada en tecnologías únicas e imprescindibles para los más grandes. Y otra distinta someter a esas empresas sin opciones de que vayan a más.

Fuentes empresariales protagonistas en alguno de esos procesos en el último año miran con mucho más sosiego que antes lo que Indra tenga que plantear en esta junta y en el plan estratégico que presentará tras el verano.

Batalla judicial

La propia filial europea de General Dynamics, prácticamente la única capaz de montar ese tipo de artillería terrestre en Europa, junto a la alemana Rheinmetall, lo dejó claro tras conocer los planes de Indra: no hacen falta más plataformas ni "tallerones" en España; lo inteligente es aprovechar mejor las capacidades que ya tenemos.

Avalados por la dirección de la multinacional en Estados Unidos, los responsables en Europa recurrieron la adjudicación directa que se hizo a la UTE Indra-Escribano de dos de los contratos de más valor (7.240 millones), para los que la empresa, con sede en España, tenía un producto idóneos.

Nadie tuvo en cuenta a Santa Bárbara, que tiene dos plantas en España y más de mil empleados, mientras que la UTE adjudicataria no tiene capacidad ni tecnología suficiente como para diseñar y crear artillería pesada.

Es más, hasta ahora lo que se ha planteado es subcontratarla fuera: el mayor contrato para los coreanos de Hanwha y el segundo para Rheinmetall, el eterno rival en Europa (y en todo el mundo) de General Dynamics.

La batalla judicial que se puede generar es de altas dimensiones: primero ante el Supremo por los créditos a tipo cero para financiar los contratos. Y segundo ante la Audiencia Nacional, por la adjudicación realizada sin tener en cuenta que hay producto de tecnología europea que puede considerarse prioritario en la normativa comunitaria.

Fuentes norteamericanas conocedoras de los hechos aseguran que tanto en la filial europea como en la sede de Virginia (EEUU) están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en esa guerra jurídica.

Y eso es lo que no quieren ni Moncloa ni el Ministerio de Defensa, que ya habían avisado a Escribano del riesgo que se corría. Ese es el primer escollo a corto plazo que Simón debe salvar ahora. Y la junta es una ocasión única para dar el impulso necesario.

GDELS-Santa Bárbara siempre ha estado abierto a la negociación para evitar los tribunales, pero los plazos le obligaban a mantener en fecha los recursos para no perder su principal baza de negociación en España.

La llegada de Josep María Recasens como nuevo consejero delegado de Indra y el acercamiento de la última semana parecen haber allanado el camino para un acuerdo.

La condición que en estos dos meses de negociaciones siempre ha mantenido General Dynamics pasa por no ser un mero subcontratado en esos dos blindados. La UTE Indra-EM&E debe contar con ellos como un socio más.

Futuro de Tess Defence

Mientras se busca la fórmula concreta para minimizar los daños sobre los pactos ya cerrados en esas adjudicaciones, tras la junta de este martes le quedará a la Indra de Simón otra patata caliente que solventar: el futuro de Tess Defence.

El consorcio en el que comparten negocio con el 8x8 Dragon Indra, EM&E, SAPA y Santa Bárbara no ha sido hasta ahora el ideal de colaboración entre las cuatro.

Fuentes empresariales cercanas a la tecnológica, que domina la gestión desde hace apenas un año, aseguran que Tess Defence puede ser un problema, o puede ser la solución a todas las incógnitas que hay sobre la mesa.

Desde Santa Bárbara, que pone toda la base tecnológica para el Dragón, siempre han defendido a Tess como sociedad a través de la que encauzar toda su colaboración con la defensa española a la hora de cumplir con los contratos en vigor.

La filial europea GDELS-Santa Bárbara se muestra además muy a favor de ceder la soberanía española a toda la tecnología que se genere a la hora de cumplir esos encargos.

"Les diseñamos un blindado propio con patente española si hace falta", señalaban antes incluso de entrar en la guerra judicial que se ha abierto entre las dos partes. Sólo querían ser tenidos en cuenta. Ángel Simón se encargará de ello.