Las agendas de las 'cloacas' del PSOE ponen en duda todos los rescates de la SEPI y ayudas públicas por 2.680 millones

Las dudas afectan especialmente a operaciones que representaron el 39% del dinero concedido, y los expedientes permanecen clasificados como secretos por el Gobierno.

Altos cargos de la SEPI, exdirigentes socialistas y miembros del PNV aparecen vinculados a la mediación y cobro de comisiones para facilitar o modificar los términos de los rescates.

Se detectaron irregularidades y una trama de comisionistas con conexiones políticas, que habrían influido en la concesión y condiciones de las ayudas a empresas como Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.

Las investigaciones judiciales cuestionan la legalidad de los rescates públicos otorgados por la SEPI a 30 empresas durante la pandemia, por un total de 2.680 millones de euros.

La avalancha de procesos judiciales y la documentación aportada por las investigaciones vinculadas a las 'cloacas' del PSOE ponen en duda todo el proceso de adjudicaciones de rescates públicos durante la covid.

El Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) rescató a 30 empresas por valor de 3.256 millones de euros entre julio de 2020 y junio de 2022. 2.680 millones tras las renuncias de Celsa y Blue Sea.

El objetivo era sostener el tejido empresarial en plena pandemia, pero los autos judiciales que se han conocido en las últimas semanas, y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, han revelado que el proceso estuvo salpicado de irregularidades

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En estas investigaciones se mencionan a seis de las 30 rescatadas, con operaciones por valor de 1.264 millones en total, el 39% de todo el dinero concedido entonces por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Se ha reflejado una trama de comisionistas y vinculaciones con cargos públicos al más alto nivel dentro de la Administración y de la propia SEPI, además de formaciones políticas como el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En mayor o menor medida, se intentó acelerar determinados rescates, desatascar las trabas administrativas, suavizar las exigencias y mediar para postergar el pago de intereses y amortizaciones.

Un modus operandi peligrosamente similar y transversal para todas las empresas solicitantes. La figura del comisionista es clave para entender que salieran adelante muchos rescates que cumplían las condiciones del Fasee por la mínima y otros que ni siquiera lo hacían.

De hecho, este diario ha podido confirmar que algunas empresas -incluso algunas que recibieron ayuda pública- tuvieron sobre la mesa ofertas de comisionistas para acelerar o pedir rescates.

En las investigaciones vinculadas a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y José Luis Rodríguez hay mensajes que confirman el supuesto pago de comisiones en Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos y el interés en otras rescatadas como Celsa, Abades y Global Exchange.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indican además que las sucesivas tramas utilizaron a la SEPI como una lucrativa línea de negocio.

La más activa hasta la fecha es la liderada por Leire Díez y Vicente Fernández. Su importancia radica en que este último fue presidente de la SEPI hasta octubre de 2019 por lo que contaba con línea directa con miembros del holding público que supervisaron estos rescates.

El grupo lo completaba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, otra empresa investigada por adjudicación de contratos públicos en la trama que involucra al exsecretario de Organización del PSOE.

Las investigaciones de la UCO constatan que la organización denominada Hirurok ("nosotros tres" en euskera) se creó para intentar recuperar influencia en la SEPI. Incluso intentaron que Díez fuese subdirectora de Comunicación en plena actuación del Fasee.

Los planes no se cumplieron, pero esto no fue impedimento para que el grupo no influyera. Y el que cuenta con más antecedentes es el de Tubos Reunidos.

Esta semana se conoció que la UCO encontró pruebas de que la trama utilizó su "capacidad de acceso a miembros del PNV" para ayudar a su rescate por valor de 112,8 millones.

Díez, Fernández y Alonso hablaron con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, primero para que ayudara en la operación y luego para que mediara para postergar un pago de amortizaciones para esta compañía.

Las investigaciones reflejan que Fernández habría cobrado un total de 247.459 euros de Tubos Reunidos, 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martinez por conseguir el rescate.

Pero además cobró otros 40.000 euros para postergar el pago de la venta de la sede de Sestao y el resto por mediar (sin éxito) para la suspensión del pago de intereses.

La actuación de la trama en Tubos Reunidos refleja tres hechos muy relevantes. El primero es que el grupo utilizaba terminales políticas (en este caso el PNV) para conseguir sus fines. Incluso hay documentada una reunión con Santos Cerdán en su despacho en Ferraz con directivos de la compañía vasca para intentar postergar pagos.

El segundo hecho es que el grupo asesoró a la compañía vasca incluso después del rescate, lo que refleja que hacían seguimientos de los procesos y cobraban por ello.

Y el tercero, y quizás más relevante, es la influencia que tuvo Fernández en la SEPI, muchos meses después de abandonar el grupo público por su implicación en el caso Aznalcóllar.

El material intervenido por la UCO indica que Fernández intercambiaba mensajes regularmente con hasta cuatro altos cargos de la SEPI: los directores de Participadas II y III, su director de Comunicación y su director Corporativo.

En varios informes se sugiere que Fernández fue el presidente de la compañía en la sombra durante el periodo interino del vicepresidente Bartolomé Lora (desde octubre de 2019 hasta marzo de 2021) y en los primeros meses de la presidencia de Belén Gualda.

Es así como los autos indican que Celsa (que recibió 550 millones en junio de 2022, pero que posteriormente renunció a la ayuda) también estuvo en el radar del grupo Hirurok.

"Me dijo (Francisco) Irazusta (presidente de Tubos Reunidos) que Ortuzar (PNV) le había llamado para ver si podía él ayudar con la operación de Celsa con la Sepi, son 550 millones", dijo Fernández al grupo de mensajería que mantenía la trama.

"Antxon, podría ser interesante con Ortuzar y posicionarnos nosotros. Estoy intentando que también lo conozca Santos (Cerdán) y que actúe porque para Cataluña también es muy importante", indicó.

Pero no fue la única empresa en las que intentaron realizar gestiones. En el auto referido específicamente a Tubos Reunidos se intervinieron mensajes de Fernández con el entonces director Corporativo de la SEPI, Santiago Mesa, en septiembre de 2020.

En ellos, Fernández (que había dejado de ser presidente del holding hacía casi un año) se interesó por tres operaciones: la de Tubos, pero también la de Abades y Global Money. La primera terminaría siendo rescatada con 29,3 millones y la segunda con 45 millones.

El 28 de septiembre de 2020 Fernández le dijo a Mesa: "Espera a ver cuándo voy a Madrid. Actualízame los datos de las tres operaciones que me comentaste: Abades, Global Money (Global Exchange) y Tubos Reunidos".

Y Mesa respondió con dos mensajes. El primero indicaba: "Abades, facturación 119 millones, Ebitda 11 cierre 2019, 1.400 trabajadores. Han recopilado la documentación, nos la traen el miércoles a mediodía. Se lo he comunicado a (Miguel Ángel) Figueroa (director de Participadas III de 2018 a 2021)".

Y continuaba. "Global Exchange: 164 millones, 22 de Ebitda, 1.500 trabajadores. Han recopilado documentación y me la entregan esta tarde, se lo he comunicado a José Ángel".

En el caso de Tubos indicó que "están recopilando documentación después de la reunión mantenida. Entienden que conforme a la normativa del fondo no es un problema el Ebitda negativo. No le he comentado nada a Charo hasta tener documentación en nuestro poder".

Al día siguiente (29 de septiembre de 2020) Fernández recibe un segundo mensaje de Mesa. "Últimas novedades. Ya tiene José Ángel la documentación para analizarla. Yo estoy en ello también. He recogido Tubos esperando poder dársela en un rato a Charo que está reunida. Mañana Abades". La mencionada Charo podría ser Rosario Martínez, directora de Participadas II de la SEPI entre 2018 y 2021.

Se confirma que Fernández podía tener acceso a cualquier expediente de los rescates de la SEPI que se estaban tramitando por esas fechas. Porque, entre otras cosas, tenía acceso a todos los cargos relevantes del holding estatal.

Pero la trama de Hirurok no era la única que actuaba e intentaba influir en los rescates de la SEPI. Las investigaciones relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero vinculan al expresidente y a su cercano Julio Martínez con gestiones para conseguir el rescate de Plus Ultra que se saldó con una ayuda de 53 millones.

Rescate de Plus Ultra

Las investigaciones de la UDEF reflejan que los directivos de la compañía contactaron con Julio Martínez para solicitar la ayuda y para ello se firmaron varios acuerdos de colaboración. Aquí la influencia política de Zapatero habría sido la clave del éxito del grupo.

El 30 de julio (menos de un mes después de que se creara el Fasee) se suscribe un contrato de prestación de servicios de asesoramiento entre Análisis Relevante SL, representada por Julio Martínez, y Plus Ultra.

El contrato tenía una duración de 12 meses y como remuneración se estipularon pagos por un importe de 5.000 euros más IVA, hasta un total de 72.600 euros.

El 19 de enero de 2021 se suscribe el contrato de prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico para la presentación, seguimiento y orientación de la solicitud de la ayuda. Se acordó una remuneración del 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por la SEPI, equivalente a 641.300 euros.

Mensajes intervenidos

Del mismo modo, en diciembre de 2020, Felipe Baca (empresario peruano que presuntamente nutriría de fondos a la trama) encarga realizar dos pagos, uno por 3.000 euros a "Alejandra" y otro por un importe de 2.000 euros a "Jessica".

Se referían a Jesica Rodríguez García, pareja de José Luis Ábalos durante esos meses posteriores a la pandemia. Una situación que demuestra que Plus Ultra abrió una segunda vía, la de la trama que incluye a Koldo García, para lograr el rescate.

Los mensajes intervenidos, en este caso por la UDEF, confirman que la trama supo -incluso antes de que se aprobara- que la ayuda estaba concedida.

Según el auto, el día en que está fechado el Informe Legal, Fiscal y Laboral de Plus Ultra realizado por Deloitte, Julio Martínez comunicó a Camilo Ibrahim (accionista de Plus Ultra desde 2017) la obtención de la ayuda pública.

Rescate de Air Europa

Este mensaje tiene fecha del 26 de febrero de 2021. La ayuda no sería aprobada hasta cuatro días después por el Consejo Gestor de la SEPI y once días después por el Consejo de Ministros.

Pero las investigaciones judiciales también nos llevan al rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa. En este caso, el comisionista Víctor de Aldama firmó un contrato con Globalia, la matriz de la aerolínea, para que les asesorara en diferentes operaciones estancadas, entre ellas la ayuda pública.

La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil acreditó pagos totales por 169.400 euros por estas gestiones.

Los diferentes informes policiales que se han conocido confirman que Aldama decía a Air Europa que estaba realizando gestiones con Koldo García y que incluso tenía constancia de encuentros del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para acelerar el caso.

Recelo de la SEPI

Estas investigaciones han demostrado la importancia que tenía Aldama en los diferentes ministerios, una influencia que utilizó para sacar adelante el rescate. Sus diferentes conversaciones intervenidas con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, reflejan además que tenía un pormenorizado conocimiento de cada paso que iba dando el expediente.

Incluso Koldo García supo de la resolución del mismo días antes de su comunicación oficial. Y así se lo transmitieron a Air Europa.

Al igual que Tubos Reunidos y Plus Ultra, el rescate de Air Europa siempre ha estado en el punto de mira por sospechas de que no cumplían con los requisitos para recibir dinero público. Y el Gobierno no ha ayudado a disipar dudas clasificando como secreto todos los expedientes.

Es aquí donde la figura de los comisionistas (Aldama, Julio Martínez, Vicente Fernández o Leire Díez) es clave para entender cómo se pudieron desatascar muchas operaciones que generaban recelo dentro de la misma SEPI y de sus equipos técnicos.

Concesión de los rescates

Pero también es importante entender si efectivamente llegaron a mediar quienes también están mencionados en estas causas como Zapatero, Ábalos o el propio Fernández, en su doble condición de conseguidor y expresidente de la SEPI.

Lo que está claro es que quedan muchas dudas respecto de las otras 27 operaciones que vinieron después de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos (ver recuadro).

Un proceso que ha quedado indudablemente señalado y en el que hay sospechas de que sigan aflorando más irregularidades en el futuro. Las investigaciones siguen en marcha.