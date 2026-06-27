Fran González, delegado de la Zona Franca de Cádiz: "La economía azul es una oportunidad empresarial"

Fran González Pérez, delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, este viernes, durante su intervención en el Centro Tecnológico Naval y del Mar de Fuente Álamo.

Las claves

Las claves Generado con IA La Zona Franca de Cádiz apuesta por la economía azul como oportunidad real para el desarrollo empresarial y la sostenibilidad de los recursos marinos. El programa Blue Core, respaldado por la Unión Europea con más de 10 millones de euros, busca ayudar a empresas marítimas consolidadas a escalar y crecer. La economía azul representa más del 17,5% del PIB en Cádiz y agrupa a más de 3.300 empresas vinculadas al sector marítimo. Expertos y representantes institucionales destacan la importancia de la colaboración, la formación y el acompañamiento para conectar necesidades empresariales con soluciones innovadoras en el ámbito marítimo.

“La economía azul ya no es un discurso: es una oportunidad real.” Con esa idea, la Zona Franca de Cádiz ha desembarcado en Fuente Álamo para presentar su exitoso programa de aceleración Blue Core, en el Centro Tecnológico Naval y del Mar, en una jornada donde el mar, la innovación y la empresa se dieron la mano.

Este encuentro de networking -Blue Core en ruta- ha reunido a representantes institucionales, técnicos y empresariales vinculados al sector marítimo. Desde el primer momento, el acto ha dejado claro que no se trata de un simple programa de ponencias con una mesa redonda, sino de una apuesta por conectar territorios, proyectos y oportunidades con un hilo conductor: la economía azul.

Fran González, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, ha abierto su intervención, este viernes, recordando que este programa de aceleración de startups marinas Blue Core, cuenta con "el respaldo" de la Unión Europea que se traduce en Fondos FEDER.

"La Zona Franca es mucho más que logística portuaria. La Zona Franca de Cádiz es mucho más que todo eso", según ha recalcado González, para explicar que tiempo atrás, el consorcio tuvo que diversificar su actividad y reinventarse para “dar un salto”.

Ese salto no afectaba solo a las infraestructuras, sino también a las estrategias: “Como Administración pública no solo exijamos al sector privado lo que tiene que hacer, sino que demos ejemplo, precisamente, con una serie de medidas y acciones". "Encontramos, desde el punto de vista de lo que es la economía azul, una identidad que nos hacía singulares".

Representantes del CTN posan en Fuente Álamo durante el acto de presentación de Blue Core, la apuesta de la Zona Franca de Cádiz por la economía azul.

La Zona Franca de Cádiz se ha convertido en uno de los actores más activos en la economía azul, para promover la explotación, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos y costeros. Prueba de ello, según ha apuntado Fran González, son "las estancias" y "el trabajo compartido" con países de América Latina.

Todo ese trabajo se traduce en el peso que tiene la economía azul en Cádiz porque "proyecta un producto interior bruto en nuestra provincia que supera el 17,5%” y existen “más de 3.300 empresas que podemos circunscribir en este entorno”.

Esos datos, a juicio del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, demuestran que "no íbamos desencaminados cuando planteamos que este elemento identitario podía construir una opción de futuro".

Blue Core, proyecto estrella

El programa de aceleración Blue Core nace con una financiación de “más de 10 millones de euros” y con una meta muy concreta: ayudar a empresas ya consolidadas a crecer. En palabras de Fran González: "El programa busca aquellas empresas ya consolidadas que le podamos ayudar a escalar y a crecer”.

Algo de lo que han tomado nota los asistentes que han llenado el salón de actos del Centro Tecnológico Naval y del Mar de Fuente Álamo, para asistir a una de las paradas de Blue Core en ruta, tras haber pasado antes por ciudades que albergan eventos de prestigio mundial como Barcelona, con Alimentaria, o Vigo, con Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval. De hecho, el próximo 1 de julio será el turno de Almería.

El trabajo de la Zona Franca de Cádiz no se limita a una sola sede o a un solo espacio, sino que plantea dos ubicaciones diferenciadas para "responder mejor" a las necesidades de las compañías. Lo mismo ocurre con el programa de aceleración de empresas Blue Core que ofrece un apoyo real y ajustado a cada proyecto.

A eso suma una idea repetida durante la exposición de Fran González: “Lo que estamos buscando en todo momento es generarle un acompañamiento desde un punto de vista de formación, desde un punto de vista de asesoramiento, pero también de acercamiento a financiación”.

Las diferentes personalidades que han protagonizado la presentación del programa Blue Core

Llegado el turno de intervención de José Manuel Antón, responsable de proyectos del Centro Tecnológico Naval y del Mar, ha corroborado que en el CTN "todos los proyectos son de economía azul” porque trabajan para resolver retos concretos del sector.

Por todo ello, considera que iniciativas como Blue Core "son útiles" para las empresas porque permiten “conectar necesidades con soluciones” y ofrecen a las startups "formación y un buen programa de aceleración".

En esa misma línea, Antón ha destacado que el Centro Tecnológico Naval y del Mar busca generar impacto y hacerlo de forma colaborativa: "Tenemos que ser útiles, tenemos que generar impacto y eso lo hacemos de forma colaborativa".

Un asistente realizando una pregunta a los protagonistas de la mesa redonda

Por su parte, Javier Noriega Hernández, presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, ha puesto el acento en "la cooperación entre territorios y agentes" del ámbito empresarial, tecnológico, institucional y académico que forman parte del ecosistema azul.

Hernández dice que encuentros de networking como el de este viernes, sirven para reunir a “los principales nodos de economía azul de España” y defiende que “volver a mirar al mar es algo inteligente y es algo ya no de futuro, sino de presente y de valor añadido”.

También lanza otra idea muy potente: “Ese mar que nos une no tiene fronteras”. Con esa frase quiere resumir el espíritu de colaboración que, a su juicio, debe guiar este tipo de iniciativas.

Fermín Rol Rol, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, también ha sido muy directo al lanzar este mensaje al público: “Ya hemos pasado de la fase de discurso, hemos llegado al momento de la realidad”. Para él, la economía azul ya no puede quedarse en grandes palabras, sino que debe traducirse en proyectos concretos.

Uno de los ejemplos más interesantes que puso sobre la mesa ha sido el proyecto Light for Sound, cuyo objetivo es medir el impacto del ruido submarino en los cetáceos. Rol ha detallado de forma didáctica que la idea es trabajar “en base a los datos” para "tomar decisiones objetivas", encaminadas a reducir ese impacto.

El eje central del programa de trabajo era la mesa redonda, bajo el título 'Redes para el impulso de la economía y la empresa azul. Casos de éxito', y que ha estado moderada por el delegado de EL ESPAÑOL en la Región de Murcia, Jorge García Badía, colaborador en Mañaneros de TVE y en Y ahora Sonsoles de Antena 3.

Primeros espadas

En la mesa solo había primeros espadas del ecosistema de la economía azul. José Carlos García, del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena. de Cartagena, explica que "los lenguajes de las startups, las administraciones y los mentores son distintos, pero que poco a poco, se están alineando, gracias a las métricas y al seguimiento de resultados". Su idea ha sido clara: "Cuando todos hablan de objetivos medibles, el entendimiento mejora".

Cristina Pérez Carrasco, gerente de Cartagena Puerto de Culturas, recuerda que la conocida como ciudad trimilenaria "no sería lo que es sin su mar". Para acto seguido, defender que el patrimonio marítimo ha servido para "crear empleo, valor turístico e identidad" y recuperar ese tipo de legados siempre "es una apuesta valiente" por parte de cualquier Administración pública.

El cuarto experto en intervenir en la mesa ha sido Diego José Águila Pérez, secretario General Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), para aportar el punto de vista del asociacionismo empresarial, abogando por "el papel que juegan las confederaciones, como la COEC, para conectar el talento de las nuevas startups y los centros tecnológicos con el tejido empresarial que ya está consolidado".

El público escuchando las reflexiones de los expertos de la mesa redonda.

"A menudo, se habla de la economía azul como un sector del futuro, pero la realidad es que para Cartagena y su comarca es el presente absoluto", tal y como ha defendido el secretario general de la COEC.

La guinda a la jornada la ha puesto Noelia Ortega, CEO del Centro Tecnológico Naval y del Mar de Fuente Álamo, con un mensaje que aboga por la autocrítica y la reflexión del sector, para "colaborar más" entre todos los actores implicados en la economía azul.

De hecho, Ortega ha dejado una de las frases más sonadas de la jornada: "Aún falta mucha voluntad para ayudar en este terreno. Esa idea sirve como cierre y como aviso: la economía azul avanza, pero todavíanecesita más compromiso para desplegar todo su potencial".