QuironPrevención encontró micrófonos en la unidad para la que trabaja la pareja de Ayuso tras el robo de discos duros

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, trabaja como proveedor de servicios de consultoría para QuironPrevención y está siendo investigado por presuntos delitos económicos.

El hallazgo se produjo durante una auditoría de seguridad motivada por varios incidentes recientes en la empresa.

Los dispositivos de escucha estaban instalados en el despacho del director general y en una sala de reuniones anexa, ambas áreas restringidas.

QuironPrevención encontró micrófonos en su sede tras un robo en la sede de la dirección para la que trabaja Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En concreto, la compañía presentó hace unos días una denuncia por la sustracción de varios discos duros externos.

Al parecer, estos eran empleados por el departamento de informática para guardar información de forma temporal durante los cambios de equipo del personal.

Fuentes conocedoras de los hechos explican a EL ESPAÑOL-Invertia que este fue el detonante para que QuironPrevención encargase una auditoría exhaustiva de seguridad en la sede central de la compañía en Madrid.

Fruto de esa investigación, tal como ha contado este diario, se encontraron dos dispositivos de escucha y grabación en el despacho del director general, Fernando Camino, y en una sala de reuniones anexa.

En la oficina de Camino apareció "un micrófono oculto ubicado en el falso techo, recubierto con una cinta metálica de color plateado y camuflado junto al aislamiento térmico", tal y como consta en la denuncia desvelada por este periódico este jueves.

En la otra sala se encontró "una grabadora WiFi, fijada mediante velcro a la parte posterior de la pantalla de la sala de reuniones". Un dispositivo que el equipo de seguridad de QuironPrevención valora en 300 euros y que se puede comprar en tiendas de material de espionaje.

Se trata de espacios que están en una zona "restringida" de la sede y en la que se habla de cuestiones críticas del negocio.

QuironPrevención reconocía en su denuncia, tras la aparición de dos micrófonos, que el rastreo se llevó a cabo tras haber registrado "varios incidentes" en un corto espacio de tiempo.

Se da la circunstancia de que Fernando Camino es el director general de QuironPrevención y el responsable de la contratación e interlocución con Alberto González Amador, que es proveedor de la compañía.

En concreto, ofrece servicios de consultoría para optar a las distintas certificaciones sanitarias y de calidad que requiere QuironPrevención.

El nombre de la pareja de Díaz Ayuso saltó a la palestra tras conocerse su vinculación con QuirónPrevención a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria que fue desvelada por la Fiscalía General del Estado.

Actualmente está siendo investigado por un presunto delito de administración desleal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

Además, la Agencia Tributaria investiga también si ha habido dos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021 con la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, de la que es propietario González Amador y con la que factura los trabajos para QuironPrevención.

Fruto de estas investigaciones se ha conocido que la pareja de Ayuso facturó a QuironPrevención 4,4 millones entre 2021 y 2023. Es decir, en el momento en que se inició su relación.

Ahora bien, fuentes del sector recuerdan que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva colaborando con QuironPrevención desde su fundación; e incluso antes de su formación, pues era proveedor de una de las compañías que dieron lugar a la mutua del grupo sanitario.

No es la primera vez que el entorno de Alberto González Amador denuncia situaciones parecidas. En enero de 2025 sus abogados denunciaron el robo de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. También la entrada no autorizada en casa de uno de los letrados, así como del arquitecto que remodeló la vivienda en la que González Amador y Díaz Ayuso conviven.