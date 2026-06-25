QuironPrevención denuncia la aparición de micrófonos en los despachos de la dirección para la que trabaja González Amador

En ocasiones anteriores, el entorno de González Amador ya había denunciado robos de dispositivos electrónicos y accesos no autorizados a domicilios relacionados con el caso.

La denuncia se produce en medio de la investigación judicial sobre Alberto González Amador, proveedor de QuironPrevención y pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de administración desleal, corrupción y blanqueo.

Los aparatos fueron hallados tras una inspección de seguridad en las oficinas centrales, descubriéndose un micrófono en el falso techo del despacho del director general y una grabadora WiFi en una sala anexa.

QuironPrevención ha denunciado ante la Policía Nacional la aparición de micrófonos y dispositivos de grabación ocultos en los despachos de la dirección de la empresa.

QuironPrevención ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras haber encontrado dispositivos de grabación en el despacho del director general de la compañía, Fernando Camino.

Camino es, precisamente, el directivo del que depende la contratación de la empresa de Alberto González Amador. La pareja de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigada por un presunto delito de administración desleal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la denuncia presentada por el grupo sanitario.

En ella se afirma que los aparatos se han encontrado después de que la compañía decidiera llevar a cabo una inspección en sus oficinas centrales, en la madrileña calle de Agustín de Bethancourt, "tras la concurrencia de diversos incidentes en las instalaciones en un breve espacio de tiempo".

El objetivo, explican, era "descartar que las comunicaciones de QuirónPrevención estén comprometidas por la existencia de dispositivos de escucha, grabación o captación de información no autorizados".

Fruto de ese análisis, continúa la denuncia presentada ante los agentes, se han encontrado dos dispositivos de escucha no autorizados en el despacho de la dirección general y en una sala contigua a esta oficina.

Se trata de "estancias de acceso restringido, destinadas a un uso reservado y privado de Quirónprevención [...] en las que se celebran habitualmente reuniones y conversaciones de carácter confidencial, vinculadas a la gestión y estrategia de la compañía, así como comunicaciones de índole privada del director general y otros miembros del equipo directivo".

Según aparece en la denuncia, en la oficina del director general se ha encontrado "un micrófono oculto ubicado en el falso techo, recubierto con una cinta metálica de color plateado y camuflado junto aislamiento térmico".

Además, se puede apreciar que en la zona donde ha aparecido el dispositivo "el material de aislamiento había sido manipulado".

El segundo aparato se encontraba en una sala anexa al despacho donde ha aparecido "una grabadora WiFi, fijada mediante velcro a la parte posterior de la pantalla de la sala de reuniones". Un dispositivo que el equipo de seguridad de QuironPrevención valora en 300 euros y que se puede comprar en tiendas de material de espionaje.

Ambos dispositivos "quedaron bajo la custodia del Área de Seguridad Corporativa en sobres cerrados y precintados con sellos de seguridad, para ser entregados" en dependencias policiales.

Tal y como desvelado OkDiario, la investigación judicial sobre González Amador no tiene autorizado el uso de micrófonos. Eso es lo que ha motivado que el grupo haya decidido presentar una denuncia para que se investiguen los hechos.

No es la primera vez que el entorno de Alberto González Amador denuncia situaciones parecidas. En enero de 2025 sus abogados denunciaron el robo de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. También la entrada no autorizada en casa de uno de los letrados, así como del arquitecto que remodeló la vivienda en la que González Amador y Díaz Ayuso conviven.

La denuncia, presentada este miércoles, llega después de que la semana pasada se conociera que la pareja de Ayuso hubiera ingresado 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 procedentes de QuironPrevención; es decir, en los primeros años de relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por qué se le investiga

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigada por un presunto delito de administración desleal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

Además, la Agencia Tributaria investiga también si ha habido dos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021 en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, de la que es propietario González Amador.

Ahora bien, fuentes del sector recuerdan a EL ESPAÑOL que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva colaborando con QuironPrevención desde su fundación; e incluso antes de su formación, pues era proveedor de una de las compañías que dieron lugar a la mutua del grupo sanitario.

Como ha contado este diario, la facturación de Alberto González Amador a QuironPrevención creció de forma proporcional al aumento del negocio del grupo sanitario.

Su compañía estuvo trabajando para QuirónPrevención desde que ésta se formó en 2017 y facturó al grupo sanitario según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) 4,4 millones de euros en los últimos tres años; es decir, desde que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso.