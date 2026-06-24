La SEPI retrasó un año el pago de amortizaciones del rescate de Tubos Reunidos tras las gestiones de Cerdán y del PNV

El acuerdo permitió posponer pagos de deuda a 2026 y 2027, aunque Tubos Reunidos declaró concurso de acreedores, paralizando los pagos.

Comisionistas y exdirectivos, como Leire Díez y Vicente Fernández, intervinieron en la operación, cobrando por sus servicios de intermediación.

La compañía pudo usar 15,3 millones de euros de la venta de su acería en Sestao para cubrir gastos operativos en vez de pagar su deuda inmediata.

La SEPI aplazó un año el pago de amortizaciones del rescate de Tubos Reunidos tras gestiones de Santos Cerdán y el expresidente del PNV, Andoni Ortuzar.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) retrasó un año (y en dos plazos) el pago de Tubos Reunidos al fondo de rescate por la amortización anticipada de la venta de un inmueble en Sestao.

Esta operación se cerró tras las gestiones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y del expresidente del PNV, Andoni Ortuzar; para que la sociedad pública consiguiera esta dispensa, según reflejan las investigaciones judiciales.

Así lo indican las cuentas presentadas por Tubos Reunidos y correspondientes al año 2025 donde se explica contablemente el movimiento realizado para salvar a la compañía vasca de una crisis financiera.

Tubos Reunidos fue rescatada con un préstamo participativo de 112,8 millones de euros en julio de 2021 en el marco del fondo de rescate (Fasee) aprobado en la pandemia.

Una operación en la que habrían actuado los comisionistas Leire Díez y Vicente Fernández -ex presidente de la SEPI- y por la que habrían cobrado 114.950 euros.

El auto al que ha tenido acceso este diario explica que la trama en la que también participaba el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, intermedió para que la SEPI consiguiera esta dispensa por un pago de otros 40.000 euros.

¿En qué consistió esta amortización? Las cuentas de Tubos Reunidos indican que se produjo en el marco de la renegociación de su deuda y de la necesidad de tener liquidez inmediata para evitar la quiebra.

"En abril de 2025 el Grupo ha solicitado y obtenido por parte de la SEPI una dispensa en virtud de la cual la amortización anticipada obligatoria por la venta de la acería de Sestao, prevista para 2025, se ha trasladado al ejercicio 2026, en dos pagos a realizar los meses de junio y diciembre de dicho año", dicen las cuentas de la compañía vasca.

Es decir, esta dispensa permitió retrasar el pago desde el año 2025 al menos hasta 2026, con lo que Tubos pudo utilizar estos 15,3 millones para gasto corriente en vez de pagar su deuda con la SEPI y la banca. Consiguieron un año más de alivio para la empresa vasca.

Por otro lado, este párrafo se refiere a la enajenación en septiembre de 2024 de inmuebles de la compañía en Sestao y Pamplona. El primero en cuestión se vendió por 15,3 millones de euros.

Los pactos de Tubos Reunidos con sus acreedores indicaban que este montante debía abonarse íntegramente a sus deudores, 9,9 millones para la SEPI y el resto para el pool bancario.

Es así como Tubos Reunidos explica en sus cuentas que en ese abril de 2025 acordó con todas sus entidades financiadoras, incluyendo los bonistas y el Fasee de la SEPI, "una novación del calendario de amortización de las distintas financiaciones, por el cual los pagos de principal por importe de 27,5 millones de euros, inicialmente previstos para el ejercicio 2025, se trasladaron también a los ejercicios 2026 y 2027".

Este aplazamiento se ha materializado, fundamentalmente, en dos cuestiones relevantes, explicaron. Por un lado, el ya citado aplazamiento del abono a las entidades acreedoras de los fondos procedentes de la venta de la antigua acería de Sestao y su utilización "para cubrir necesidades operativas del grupo".

Y por otro, "en el aplazamiento de las cuotas de amortización ordinaria de sus préstamos previstas para los meses de junio y diciembre de 2025, a junio y diciembre de 2027".

Con todo, ninguno de estos pagos se han producido, ni los 112,8 millones del rescate, ya que Tubos Reunidos declaró el concurso de acreedores hace unas semanas paralizando cualquier tipo de pago de deudas hasta reordenar su pasivo.

En cualquier caso, estas dispensas afectaron sólo a la consignación de la venta de los 15,3 millones de Sestao, no al pago de intereses a la SEPI. En estas mismas cuentas de 2025 se indica que los intereses capitalizados respecto de la deuda de la SEPI fueron de 11,7 millones en 2025 y de 8,6 millones en 2024.

También se indica que en junio de 2024 el grupo destinó a amortización anticipada de la financiación un importe de 1,6 millones de euros por la venta de los terrenos y las instalaciones de una planta situada en Pamplona.

Este diario publicó que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelaba que la trama Leire concertó una reunión entre el CEO de la empresa Tubos Reunidos y Andoni Ortuzar, celebrada en enero de 2025, cuando este último aún presidía el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El objetivo de dicho encuentro, señalan los agentes de la UCO, era evitar que la compañía vasca tuviese que pagar a la SEPI el montante conseguido por la venta de Sestao.

Reunión con Cerdán

Por ello, detalla el informe, la trama Leire echó mano de sus contactos políticos y consiguió que el CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, se citara con Ortuzar. En esa misma reunión, afirma la UCO, también estuvo presente Joseba Aurrekoetxea, el entonces responsable de Organización del PNV.

Esta reunión fue posible gracias a la intermediación de Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI al que también investiga la justicia. Fernández concertó el encuentro a través de Elena Sánchez Álvarez, a la que los agentes identifican como socia de la empresa Heymorich SL.

Este diario también ha publicado que Santos Cerdán utilizó su despacho en Ferraz cuando era todavía secretario de Organización del PSOE para negociar este mismo aplazamiento.

En esta reunión fechada el 13 de noviembre de 2024 participaron el propio Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. "Con razón de esta operativa, Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", concluyó el sumario.