Descontento en las empresas por el alto perfil político del nuevo número tres de Industria y candidato de Más Madrid

El sector reclama continuidad y estabilidad en un cargo clave para el desarrollo de la política industrial y de apoyo a la pequeña y mediana empresa.

Se teme que la vocación política de Gómez-Pavón pueda paralizar proyectos en marcha y generar incertidumbre en la relación entre la Administración y las empresas.

Empresarios y patronales critican su escasa experiencia técnica y el hecho de que participe en campañas políticas tras ser incluido en las listas de Más Madrid.

El nombramiento de Miguel Gómez-Pavón como director general de Estrategia Industrial y de la Pyme ha generado malestar en el sector empresarial por su perfil político.

La reciente designación de Miguel Gómez-Pavón como nuevo director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa ha generado un fuerte descontento en el mundo empresarial y en algunas de sus patronales más emblemáticas.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia critican el elevado perfil político del nuevo número tres de Industria, un cargo que solo debe reportar al secretario de Industria, Jordi García Brustenga; y al ministro del ramo, Jordi Hereu.

En el sector no entienden cómo se ha designado a un directivo con apenas un año de experiencia en el ministerio que además participará activamente en campañas políticas tras su designación en las listas de Mónica García y Más Madrid para la Comunidad de Madrid.

La segunda semana de junio Gómez-Pavón fue nombrado director general en sustitución de Teresa Parejo. Hasta entonces era subdirector general de Estrategia y Ecosistemas Industriales, cargo que ocupó desde junio de 2025.

Poco más de una semana después, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, presentó su lista para las primarias del partido de cara a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.

En la lista se incluyeron cargos orgánicos y territoriales del partido, diputados autonómicos que tienen actualmente escaño en la Asamblea de Madrid y actuales miembros del Gobierno central.

Es así como se incorporaron cargos de Sanidad como Héctor Tejero, pero también el citado director general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, Miguel Gómez-Pavón.

En esta línea, en el sector empresarial y patronal se teme que la vocación política de Gómez Pavón se termine imponiendo y paralice proyectos en marcha de su dirección general.

En especial si sigue adelante su candidatura a la Comunidad de Madrid, unos comicios que deberían producirse como tarde en 2027. Como máximo un año y medio más.

El sector quiere tranquilidad, continuidad y certezas y un director general volcado en una campaña electoral y con una vida probable de menos de dos años no es algo que guste en el mundo empresarial. Todo ello considerando que Teresa Parejo, su antecesora, solo estuvo un año en el cargo.

La Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa es un organismo clave para articular la política industrial del Gobierno y su relación con las empresas privadas es vital para realizar proyectos de inversión y de colaboración.

Entre sus funciones se encuentra el diseño de la política industrial y de las políticas de apoyo y promoción del emprendimiento y del crecimiento de la pequeña y mediana empresa y el diseño, seguimiento y la evaluación de la estrategia industrial.

Se dedica además al diseño, coordinación y seguimiento de planes de apoyo específicos a sectores y ecosistemas industriales y la elaboración, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones.

Desarrollo de proyectos

Y es que las primeras impresiones no han sido buenas. En las comparecencias públicas que ha tenido el nuevo director general ante el sector ha quedado con la sensación de que su hoja de ruta puede frenar el desarrollo de los proyectos inmediatos.

En el mundo empresarial y algunas patronales industriales clave se critica que no tenga la experiencia técnica suficiente. Y que no se haya consensuado con nadie ni avisado del nombramiento.

Hasta antes de entrar en el ministerio hace un año, Gómez-Pavón fue un año jefe del Departamento de Internacionalización del Ayuntamiento de Madrid.

Anteriormente fue coordinador del sector privado, UE y alianzas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), trabajó en cooperación a la ayuda internacional de la Comisión Europea y fue jefe de área de coordinación de la AECID.

Experiencia en Industria

Su única experiencia en el Ministerio de Industria fue como jefe de servicio de energía eléctrica entre 2012 y 2014.

En el Ministerio de Industria el nombramiento se considera como atípico ya que produce en una cartera que en los últimos años ha estado dominada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). Tanto Hereu como García Brustenga están directamente vinculados al PSC.

Es así como la única explicación que se encuentra a la llegada de Miguel Gómez-Pavón es que cubre la cuota de Sumar en el Gobierno.

Las fuentes consultadas por este diario indican que además estamos ante una imposición que viene "desde arriba" ya que el propio ministro de Industria, Jordi Hereu, recibió con sorpresa la designación que se produjo a comienzos de junio.