Los accionistas mayoritarios del Estudiantes rechazan la oferta de Siles y De Andrés al no tener garantías de sus patrocinios

El Consejo Superior de Deportes debe autorizar ahora el control accionarial y existe una cláusula de recompra en caso de no ejecutarse la ampliación de capital antes de 2027.

Aunque la propuesta de Siles y De Andrés era superior, ascendiendo a 34,8 millones, el club consideró más realizables los patrocinios de Megía.

La oferta seleccionada es la de Diego Megía, valorada en 16 millones de euros e incluye ampliación de capital y un préstamo para el equipo masculino.

Los accionistas mayoritarios del Estudiantes han rechazado la oferta de Siles y De Andrés por falta de garantías en los patrocinios propuestos.

La guerra de opas por el CB Estudiantes sube de tono. En una asamblea abierta en Magariños este miércoles para abonados, accionistas y simpatizantes del club de baloncesto madrileño, el presidente de la entidad, Ignacio Triana, ha explicado por qué los actuales accionistas mayoritarios -Vicente Olivenza y el propio Triana- han elegido la oferta menor de Diego Megía (Taula Capital y Cris contra el cáncer) en lugar de la alternativa y mayor de Jaime Siles (IFM, Naturgy y Aqualia) y Dimas de Andrés (Medcap Real Estate).

Aunque Triana ha alabado la probada solvencia económica y el prestigio social de ambos grupos de oferentes, Triana se ha escudado a la hora de elegir la oferta de Megía en que, básicamente, la propuesta de Siles y De Andrés no les daba garantías suficientes en la materialización de los patrocinios puestos encima de la mesa.

En términos económicos, la oferta ganadora de Megía por 16 millones de euros en total incluye lo siguiente: 6 millones para el primer año y 9 millones para los siguientes tres años en ampliación de capital, más un préstamo de un millón de euros para incrementar el presupuesto del primer equipo masculino que ya estaría en las arcas del Estu.

En cuanto a la valoración, la oferta es a 9 euros por acción, esto es, a 1,5 veces la valoración actual. Con la condición de recabar un mínimo de aceptación del 50% de las acciones más una.

El ambiente de la asamblea se ha ido caldeando por la presencia del propio Siles, que ha intervenido hasta en dos ocasiones. Por su parte, Megía no estaba entre los asistentes por encontrarse en Londres atendiendo compromisos profesionales.

Si bien la oferta de Siles y De Andrés asciende a 34,8 millones de euros, más del doble, Triana ha puesto en entredicho la solidez de los patrocinios institucionales que traían al Estudiantes.

"¿Son compatibles los nuevos patrocinios entre sí? ¿Son compatibles con los actuales patrocinios? Porque podríamos perder los actuales. ¿Hay garantía de que los patrocinios se van a cumplir? Nos parecían castillos en el aire. Hemos visto una promesa más realizable de los patrocinios de Diego Megía, habida cuenta su experiencia en Cris contra el cáncer", ha puesto en contexto Triana.

El CSD

Como ha desgranado Triana, la propuesta de Megía no dependía de si el Estu estaba en ACB o Primera FEB. "Diego Megía se puede permitir el lujo de perder dinero o, más bien, de ganar dinero con otras actividades. Y eso a mí me da tranquilidad y confianza", en palabras del todavía presidente.

Como es habitual, ahora el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene que autorizar el control de más del 25% de la SAD del Estudiantes. Eso es lo que activará la convocatoria de la junta de accionistas correspondiente para la ampliación de capital.

Triana y Olivenza han sellado una cláusula compensatoria con Megía por la que, si no se recibe el visto bueno del CSD y no se ejecuta la ampliación, ellos tienen el derecho de recompra a la mitad del precio ofertado. Es decir, a 4,5 euros por acción.

"Y la ejerceríamos sin duda. Pero es que no va a hacer falta. Todo se va a llevar a cabo porque, en caso contrario, Diego Megía perdería el dinero y haría el ridículo", ha confiado Triana, quien ya ha avanzado que dejará de ser consejero y miembro de la junta directiva del club y sólo será abonado.

El plazo fijado es hasta el 31 de enero de 2027 para hacer la ampliación de capital. De lo contrario, aplicaría la citada cláusula.

Siles ha dejado entrever que todas las opciones sobre emprender acciones legales siguen abiertas y que aún no hay ninguna decisión en firme al respecto.

En otro orden, Triana ha asegurado que Telefónica aún tiene vigente su contrato de patrocinio del Estudiantes hasta 2028, con posibilidad de prórroga como patrocinador secundario. Dando por seguro que el patrocinio de la operadora de telefonía no corre peligro.