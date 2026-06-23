Hispasat se prepara para crecer en la UE a través de las oportunidades que abren las alianzas del sector espacial

El futuro de Hispasat dependerá del nuevo plan estratégico que Indra presentará tras el verano y de las decisiones que tomen en la junta de accionistas del 30 de junio.

Indra Space quiere generar sinergias entre Hispasat y sus desarrollos tecnológicos, centrándose en seguridad, defensa y redes críticas para Europa.

El operador participa en el proyecto europeo de comunicaciones Iris Square, junto con socios de Francia y Luxemburgo, para independizar las redes europeas de operadores externos como Starlink.

Hispasat, del Grupo Indra, busca crecer en la UE mediante adquisiciones y alianzas tras la consolidación del sector espacial europeo.

El operador español de satélites Hispasat, englobada en el Grupo Indra, se prepara para crecer y hacer nuevas compras en el proceso de consolidación que se va a producir en el sector espacial europeo.

La alianza entre los tres grandes grupos europeos del espacio -Airbus, Thales y Leonardo- acapara casi el 70% del mercado (proyecto Bromo), pero ha dejado una tercera parte del negocio en manos de empresas medianas, que están en conversaciones para generar procesos de concentración paralelos.

El director general de Indra Space, Miguel Ángel Panduro, que participó este martes en el curso de verano de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, advirtió que toda esta estrategia queda pendiente del plan que prepara Indra hasta 2030, "pero el mercado sigue ahí y no podemos parar".

El primer movimiento en Europa de Hispasat ha sido su participación en el proyecto de comunicaciones europeo Iris Square, como parte del 30% de capital privado que va a entrar en ese proceso, junto con los operadores de Francia y Luxemburgo.

Panduro entiende que ese proyecto, que pretende independizar a partir de 2027 las redes y las comunicaciones por internet en Europa de otros operadores como Starlink, va a ser un catalizador del cambio que va a dar la industria a nivel europeo.

El objetivo que tiene la empresa es que genere sinergias entre Hispasat y los desarrollos tecnológicos de la propia Indra. Sobre todo en el ámbito de la seguridad, la defensa y las redes gubernamentales críticas en Europa.

Pero además de Iris Square, la división espacial de Indra pretende aprovechar las oportunidades en contratos de tamaño mediano que puedan surgir en la nueva configuración del sector en Europa a la que nos lleva la unión de los tres gigantes.

Miguel Ángel Panduro asegura que tanto en la UE como en el sector tecnológico espacial español hay pequeñas y medianas empresas que pueden aportar mucho valor añadido al negocio, con las que hay que contar.

El problema es alcanzar un tamaño suficiente como para llegar a una parte de esos grandes contratos que surgen en Europa. Eso obligará a realizar operaciones de concentración de las que una empresa como el operador español (cuarto en la UE) no puede dejar pasar.

Pendientes de Simón

En cualquier caso, el plan de negocio definitivo que se establezca para Hispasat, dentro de Indra Space, dependerá de lo que se defina en el nuevo plan estratégico que la operadora prepara para después del verano.

El actual director general de Indra Space asegura que se siente "muy cómodo" en su puesto dentro de la compañía, frente a los rumores que apunta a su sustitución en la nueva configuración que Ángel Simón prepara para la tecnológica controlada por el Estado.

Panduro accedió a su puesto durante la etapa de Ángel Escribano, y esta misma semana se va a sentar con el nuevo consejero delegado, Josep María Rocasens, para analizar la situación de Indra Space y su futuro dentro de la empresa.

Hay que tener en cuenta que cualquier operación de compra o consolidación que se plantee desde Hispasat debería contar con la participación del vehículo financiero que el grupo tiene para ello, que es Indra Ventures.

La nueva etapa de la operadora, con Simón al frente, dará su pistoletazo definitivo de salida el próximo 30 de junio, con su junta general de accionistas. De ahí debe salir ratificado el nuevo consejo de administración y las líneas básicas de actuación de la compañía.