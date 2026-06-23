El Gobierno propone a Juan José Ganuza como presidente de la CNMC y mantiene fuera del consejo al PP

Releva a Cani Fernández para un mandato de seis años de un consejo al que se incorporarán Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno propone a Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La elección de Ganuza asegura al PSOE el control de la CNMC durante los próximos seis años. Ni PP ni Vox tendrán representación en el consejo de la CNMC tras esta renovación. Carmen Balsa (PSOE), Joan Capdevila (ERC) y Marina Echebarría (Sumar) ocuparán los asientos vacíos en el consejo.

El Gobierno ata en corto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se garantiza su control para los próximos seis años.

A propuesta del Consejo de Ministros, el nuevo presidente del regulador será Juan José Ganuza. Sustituye así a Cani Fernández, cuyo mandato expiró la pasada semana.

Además del nuevo presidente, se cubren los tres puestos pendientes de tres consejeros con Carmen Balsa (PSOE), Joan Capdevila (ERC) y Marina Echebarría (Sumar).

La propuesta del nuevo presidente y los tres consejeros deberá pasar el filtro de la Comisión de Economía del Congreso, si bien se supone que el Ejecutivo ya ha llegado a estos nombres pactando con los grupos parlamentarios que todavía le apoyan

Se abrirá así un mandato de seis años con el que el Partido Socialista se garantiza el control de la CNMC, y en el que se blinda también una mayoría 'progresista' ya que ni PP ni Vox van a tener representación en el consejo.

Tras la última renovación estas dos fuerzas políticas habían quedado fuera, y ahora vuelven a quedar sin representación.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se había planteado hacer un relevo rápido al frente de la institución, para asegurarse el control ante un posible cambio de Gobierno al final de la legislatura.

Ha optado por poner de presidente de la institución a un experto en temas de competencia, que es la sala que le va a tocar presidir si se confirma finalmente si nombramiento en el Congreso.

Juan José Ganuza es catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra, donde lleva tres décadas de trayectoria académica. en los últ