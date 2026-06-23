Duro Felguera acuerda una reducción y posterior aumento de capital para su plan de reestructuración

'MidCo' asume la posición de deudor del préstamo ordinario ('Tramo B' de la 'Ayuda FASEE'), en el marco del proceso de reorganización empresarial.

Se han emitido más de 401 millones de nuevas acciones ordinarias, elevando el capital social definitivo a más de 12 millones de euros.

La compañía transmitirá sus principales líneas de negocio a su filial Duro Felguera Global Solutions ('MidCo'), incluyendo activos, pasivos, contratos y empleados.

Duro Felguera ha acordado una reducción de capital por pérdidas seguida de un aumento de capital de más de 10 millones de euros, como parte de su plan de reestructuración.

El Consejo de Administración de Duro Felguera ha acordado ejecutar una reducción de capital por pérdidas. Posteriormente, llevará a cabo un aumento de capital social por valor de más de 10 millones de euros, en cumplimiento del plan de reestructuración conjunto suscrito en octubre de 2025.

Asimismo, ha dispuesto iniciar la transmisión de sus principales líneas de negocio a su filial Duro Felguera Global Solutions ('MidCo').

La compañía ha fijado en primer lugar una reducción de capital por pérdidas en dos tramos.

El primero ha disminuido el valor nominal de la totalidad de las 215.179.431 acciones ordinarias de los 0,05 euros actuales a los 0,025 euros por título, lo que ha supuesto una cifra de 5.379.485,775 euros.

El segundo tramo ha establecido la amortización de 117.623.825 acciones por un importe de 2.940.595,625 euros, de las cuales 66.210.795 eran titularidad de Grupo Prodi y 51.413.030 de Mota México.

Capital social

Tras estas operaciones, el capital social ha quedado fijado provisionalmente en 2.438.890,15 euros. De forma posterior, el Consejo de Administración ha acordado ejecutar un aumento de capital social en la cifra de 10.037.485,90 euros.

De esta cantidad, diez millones de euros corresponden al principal del crédito a compensar y 37.485,90 euros a los intereses devengados y no pagados bajo la denominada Nueva Financiación Capitalizable.

Para ello, se ha formalizado la emisión y puesta en circulación de 401.499.437 nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de 0,025 euros cada una.

Como resultado, el capital social definitivo de la sociedad ha pasado a ser de 12.476.376,05 euros, dividido en 499.055.042 acciones ordinarias. La compañía ha aprobado realizar las operaciones de aportación a los fondos propios de su filial 'MidCo', lo que supondrá el inicio de un proceso secuencial para la transmisión de sus principales líneas de negocio (servicios especializados, EPC y fabricación de bienes de equipo) durante los próximos meses de 2026.

Esta transmisión comprenderá todos los activos, pasivos, participaciones societarias, contratos y empleados de dichas áreas. Además, 'MidCo' ha asumido la posición de deudor en virtud del préstamo ordinario consistente en el 'Tramo B' de la 'Ayuda FASEE'.