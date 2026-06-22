Siles y De Andrés denuncian irregularidades en la venta del Estudiantes: su oferta es mayor y no diluye a los accionistas

Los inversores acusan al consejo de no trasladar correctamente su propuesta a los accionistas y recalcan su compromiso exclusivo con el Estudiantes.

El proyecto propuesto busca preservar la identidad del club, potenciar la cantera y convertir al Estudiantes en un referente europeo, incluyendo la posible construcción de un nuevo pabellón.

La oferta de Siles y De Andrés asciende a 34,8 millones de euros, con compromisos de inversión en patrocinio, cantera y estructura deportiva.

Siles y De Andrés denuncian irregularidades en la venta del Estudiantes y aseguran que su oferta supera económicamente a la de Diego Megía.

Guerra de opas por el Estudiantes. Y lío interno. El club de baloncesto del Ramiro de Maeztu, que el viernes anunció que el inversor Diego Megía -fundador y director de Inversiones del fondo Taula Capital y cofundador de la fundación Cris contra el cáncer- pasará a ser el nuevo máximo accionista de la entidad tras llegar a un acuerdo de compra con los socios mayoritarios, tiene al otro oferente presionando para tumbar el citado acuerdo.

En una carta abierta dirigida a la afición y a los accionistas del Club Estudiantes, los inversores Jaime Siles -director del fondo australiano IFM y miembro del consejo de Naturgy y Aqualia- y Dimas de Andrés -CEO en Medcap Real Estate-, explican su oferta vinculante para adquirir y financiar el club. Una oferta que competía de tú a tú con la de Diego Megía.

La misiva sostiene que su propuesta es económicamente superior a la de Megía y denuncia que no habría sido trasladada correctamente al consejo ni a los accionistas. El presidente del Estudiantes es Ignacio Triana. También presenta la oferta como una forma de reforzar el club sin diluir a los accionistas mediante una ampliación de capital.

La inversión total anunciada por Siles y De Andrés asciende a 34,8 millones de euros. De esa cantidad, 6,8 millones de euros se destinarían a comprar el 100% del capital social, 2 millones a una inyección adicional al cerrarse la operación y más de 26 millones a patrocinios e inversiones deportivas e institucionales para las tres próximas temporadas.

En concreto, Medcap Real Estate SA, Albaluz Desarrollos Urbanos SL y Lasanta Capital han firmado un "compromiso irrevocable de inversión" total de 26 millones de euros en las próximas tres temporadas, que se destinarán a patrocinio principal, desarrollo de cantera, captación de talento, potenciación de la estructura deportiva, programas educativos y sociales y refuerzo de la marca institucional.

El proyecto de estos dos inversores se divide en tres horizontes: corto plazo, con el ascenso a la ACB en la temporada 2026/2027 con un presupuesto de 7 millones de euros; medio plazo, con la consolidación deportiva y económica con unos 15 millones anuales; y largo plazo, para convertir al Estudiantes en un referente europeo con un presupuesto anual de 30 a 50 millones de euros y la posible construcción de un nuevo pabellón o arena.

Es más, el consorcio de estos dos inversores avanza que su idea es "transformar el desafío de la liga universitaria estadounidense (NCAA) en una oportunidad para convertir al Estudiantes en el principal centro de referencia europeo de preparación de jugadores para el salto a la liga universitaria, con compromiso de que a su vuelta se reincorporen al club".

La carta insiste en la preservación de la identidad del club, su cantera y su base social, y afirma que la propuesta está respaldada por compromisos irrevocables de patrocinio.

"Tanto Dimas como yo nos manifestamos fieles seguidores del club desde nuestra infancia, habiendo seguido su desarrollo durante los últimos treinta años, primero con ilusión, después con inquietud y, finalmente, con esperanza", pone de manifiesto la carta. Y denuncia que "el deber de todo consejero en una sociedad es anteponer el interés de la entidad a cualquier interés particular; en este caso, esta obligación ha sido flagrantemente incumplida".

Ambos inversores sostienen que "es preciso aclarar que, tanto por nuestra lealtad hacia el Estudiantes como por la singularidad del club, no hay ningún otro equipo o proyecto deportivo, nacional o internacional, en el que estemos interesados".