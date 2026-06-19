Ministerios y entes públicos pagaron 25 veces más que Ayuso a QuironPrevención en los mejores años de Amador

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó 4,4 millones a QuironPrevención entre 2021 y 2023, años que están siendo investigados por posibles delitos fiscales y corrupción.

En esos dos años, la Administración Central abonó 49,64 millones de euros a QuironPrevención, frente a los 1,97 millones pagados por Madrid.

El Gobierno central y sus organismos pagaron a QuironPrevención 25 veces más que la Comunidad de Madrid entre 2022 y 2023.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una estrecha relación con QuironPrevención. Ministerios, empresas públicas y otros organismos del Estado contratan los servicios del grupo habitualmente.

Una colaboración que lleva a que el montante por las facturas pagadas por la Administración Central y sus organismos dependientes sea veinticinco veces el de los contratos abonados por la Comunidad de Madrid en los años 2022 y 2023.

Sólo en esos dos ejercicios el Estado y sus organismos asociados abonaron a QuironPrevención facturas por valor de 49,64 millones. En ese espacio de tiempo Madrid abonó 1,97 millones. Es decir, 25 veces menos.

Se trata de dos de los tres años por los que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, es investigado y en los que se le acusa de haber aumentado su facturación con QuironPrevención gracias a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así se desprende de los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En ellos se constata cómo los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Transportes, Defensa, Hacienda, Política Territorial o Transición Ecológica son clientes de la empresa para la que trabajaba González Amador.

Si analizamos el primero de los ejercicios a los que ha accedido este diario, el de 2022, se puede comprobar cómo la compañía de prevención facturó un total de 24,77 millones de euros a los distintos organismos dependientes del Gobierno.

La Comunidad de Madrid abonó en ese año 946.121 euros. Es decir, 26 veces menos que todo el conjunto de la Administración Central. Pero también 14 veces menos que el acumulado del resto de comunidades, ayuntamientos y organismos de España.

Algo similar ocurrió en el 2023. Ese año el Gobierno y sus órganos dependientes abonaron 24,87 millones de euros a QuironPrevención. Contrasta con los 1,03 millones que pagó Madrid, 24 veces menos.

Si se compara con el acumulado del resto de autonomías y ayuntamientos, la situación es la misma. En 2023 las 16 regiones que no son Madrid abonaron 15,07 millones al grupo sanitario.

Además de los mencionados ministerios, QuironPrevención también tiene contratos con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y también con empresas como Renfe, Navantia o Enaire.

En el caso de la Comunidad de Madrid, existen contratos con las consejerías de Presidencia, Justicia, Economía, Hacienda, Empleo o la Asamblea de Madrid.

EL ESPAÑOL-Invertia ha comprobado también que QuironPrevención trabaja con las administraciones de Castilla y León, Canarias y Cataluña, así como con ayuntamientos y universidades.

La elección de los ejercicios 2022 y 2023 no es casual. Son dos de los tres años -el otro es 2021 pero no se han logrado datos- en los que se acusa a González Amador de haber sido beneficiado por QuironPrevención a través de contratos por su relación con Díaz Ayuso.

La investigación

Entre 2021 y 2023 facturó 4,4 millones a la compañía sanitaria por labores de consultoría relacionada con las certificaciones necesarias por la compañía.

Esos tres ejercicios están siendo investigados, además, por la Agencia Tributaria por dos posibles delitos contra el Estado en el impuesto de Sociedades.

También se le investiga por un presunto delito de administración desleal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales en la compra de una empresa.

Ahora bien, de los datos a los que ha tenido acceso este diario hay una cosa que sorprende. La evolución alcista de la contratación de QuironPrevención por parte del Gobierno central a lo largo de los años.

Según las cifras, en 2024 se pagaron 28,5 millones mientras que en 2025 se abonaron 34,47 millones de euros. Cifras que contrastan con los 985.219 euros que pagó Madrid en el primer año y los 1,02 millones del segundo.

Un alza que viene motivada por la necesidad de la Administración Central de aplicar las nuevas condiciones laborales a las que se tiene que atener el empleo público.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre González Amador han puesto de relieve la dependencia de su negocio con QuironPrevención. A través de Maxwell Cremona facturó sólo entre 2021 y 2023 cerca de 4,4 millones de euros.

Sin embargo, como ha contado EL ESPAÑOL, la evolución de la facturación de su empresa va acorde al crecimiento de la compañía sanitaria.

El análisis del histórico de facturación revela que el gigante hospitalario eclosionó operativamente ampliando su cuota de mercado, lo que de manera paralela elevó los emolumentos de Amador dentro del organigrama.

Fuentes del sector recuerdan a EL ESPAÑOL que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva colaborando con QuironPrevención desde su nacimiento; e incluso antes de su formación, pues era proveedor de una de las compañías que dieron lugar a la mutua del grupo sanitario.

En concreto ya trabajaba para Fraterprevención, la primera mutua que compró el grupo sanitario en 2014 al calor de la Ley de Mutuas. Tras ella, y en poco más de un año, el grupo hospitalario se hizo también con Fremap, Unipresalud y MCPrevención.

Compañías que estuvieron operando por separado hasta 2017, momento en el que se produjo la fusión de todas ellas bajo la marca QuironPrevención.

En las últimas horas se han vertido críticas a la actuación de González Amador, pero sobre todo a Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Partido Popular este viernes mantenían la postura que han venido manteniendo en los últimos meses sobre este asunto. Es decir, esto es una cuestión que "afecta a un ciudadano particular".