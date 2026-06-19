Leire Díez conocía proyectos estratégicos de Juanma Serrano en Correos un año antes de fichar por la empresa pública

El operador móvil de Correos se lanzó usando la red de Telefónica, pero no logró éxito comercial y cerró en 2025, apenas un año después de la salida de Serrano y Díez.

Díez y el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, mantuvieron un intenso intercambio de más de 9.000 mensajes entre 2020 y 2024, mostrando una estrecha colaboración.

Las agendas intervenidas por la Guardia Civil revelan que Díez tenía información sobre socios potenciales, objetivos y barreras regulatorias del proyecto de operador móvil virtual de Correos.

Leire Díez conocía en detalle los proyectos estratégicos de Correos, incluyendo el lanzamiento de un operador móvil, un año antes de ser nombrada jefa de Relaciones Institucionales en la empresa pública.

Leire Díez llegó a tener un conocimiento detallado de los planes del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, incluso un año antes de que fuera designada como jefa de Área de Relaciones Institucionales de la empresa pública, en noviembre de 2021.

Las agendas intervenidas por la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil a la fontanera en la investigación por el 'caso cloacas', incluyen anotaciones con todas las claves de proyectos estratégicos como la creación de una operadora de telecomunicaciones en el seno de Correos.

Las anotaciones, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia y que están fechadas el 23 noviembre de 2020, confirman que Díez conocía con una sorprendente profundidad el proyecto de Correos para poner en marcha un "operador móvil" (OMV). Una compañía que funcionó comercialmente entre finales de 2022 y febrero de 2025.

Imagen de las agendas de Leire Díez.

Díez conocía con quien quería asociarse Serrano (primero MásMóvil y luego Telefónica); los objetivos del proyecto; el enlace para cerrar el trato con Telefónica (Rosauro Varo); e incluso las posibles barreras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC) podría poner al lanzamiento.

Detalles que solo podía conocer el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y su equipo directivo más cercano.

Y es que no fue hasta un año después cuando Díez fichó por Correos como jefa de Relaciones Institucionales. Estuvo cuatro meses para después asumir como directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro.

El fichaje se concretó después de que el propio Santos Cerdán intentara la entrada de Leire a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y así la trama tuviese más influencia en empresas públicas. Correos es la empresa más importante y de mayor facturación de la SEPI.

El caso es que Leire abandonó la compañía postal precisamente en diciembre de 2023, el mismo mes que Serrano fue sustituido por Pedro Saura.

Por otro lado, la documentación incorporada a la investigación que intentan acreditar los movimientos de Leire Díez y un grupo de fieles para desacreditar instituciones y manipular los medios de comunicación, refleja un profuso intercambio de mensajes con Serrano.

Mediante la aplicación WhatsApp intercambiaron impresiones entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta un total de 9.355 mensajes. Una cifra que incluyó otros 1.487 mensajes enviados por Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Respecto de las anotaciones del operador móvil de Correos que preparaba Serrano, Leire apuntó que era "una nueva vía para diversificar y obtener clientes a través de la búsqueda por capilaridad".

Por entonces, (noviembre de 2020) la empresa pública atravesaba por graves problemas financieros tras quedar herida por los efectos económicos de la pandemia y buscaba formas, precisamente, de diversificar el negocio.

La siguiente anotación indica que "en principio querían que fuera MásMóvil y no Orange, Vodafone o Telefónica. Estos no querían porque era introducir un elemento más de competencia", reflejaba las reticencias del proyecto en el sector.

Acercamiento con Telefónica

"Juanma quería que fuera Telefónica quien le acompañara. Al principio desdeñaron la idea por ser una quimera, pero una vez que se ha visto que la idea se materializa, (Rosauro) Varo se ha interesado".

Y continúa indicando: "relación de Varo como emisario de Pallete. Juanma está interesado en Telefónica". Leire se refiere a Rosauro Varo, uno de los fundadores de Pepephone y dueño de GAT Inversiones.

Extracto de las agendas de Leire Díez

Siempre ha sido un directivo cercano al entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete y, de hecho, entró en el consejo de Prisa en diciembre de 2020 en representación de la operadora; y como consejero de Telefónica España en diciembre de 2022.

Este diario publicó que en parte de los documentos entregados a la justicia por Víctor de Aldama en diciembre de 2024 se encontró un correo electrónico en el que Rosauro Varo decía a Juan Manuel Serrano que "organizaría un encuentro" con Pallete.

Trabajadores de Correos

Como informó EL ESPAÑOL, el objetivo era lograr un encuentro para abordar precisamente este proyecto de poner en marcha un operador móvil virtual (OMV) a través de Correos Telecom. Este correo electrónico está fechado solo tres días antes (20 de noviembre) de las anotaciones de Leire sobre este proyecto.

Pero Leire sabía mucho más. La siguiente anotación indica que "el primer objetivo (de Correos Telecom) son los trabajadores de Correos planteado como precio competitivo para ir creando masa de clientes. El servicio sería tipo fusión con televisión, línea y wifi".

El 4 de diciembre de 2020 (menos de un mes después de esta anotación) Correos lanzaba su servicio de móviles, internet y TV para sus 53.000 empleados.

Como detallan las anotaciones el plan final era convertir a Correos en un operador móvil virtual full, lo que significaba ser una compañía de telecos de pleno derecho. Esto implicaba poder emitir tarjetas y tener una mayor libertad a la hora de gestionar sus clientes.

Correos Telecom

Aunque Leire se hacía también una pregunta regulatoria. "Control de precio por la CNMC" apuntó e incluyó seguidamente los nombres de varias entidades ante las que hacer gestiones como el Ministerio de Economía y Fomento.

Respecto del proyecto de Correos Telecom, a finales de 2022 se lanzó finalmente la operadora de Correos con servicios de fibra y móviles y utilizando su red de oficinas para vender los servicios. Y lo hizo utilizando la red de Telefónica.

Pero no funcionó. En julio de 2024 se dejó de comercializar el servicio con apenas 5.000 clientes y cerró definitivamente a primeros de 2025. Nunca llegó a convertirse en un operador full como escribió Leire. De hecho, sólo sobrevivió un año tras la salida de Serrano y la propia fontanera.