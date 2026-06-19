El juez declara el concurso de acreedores de Tubos Reunidos en plena investigación por el caso Leire

El concurso contempla la inminente apertura de ofertas para adquirir la compañía, mientras se busca un socio industrial que evite la fragmentación del grupo y despidos masivos.

La mayor parte de los más de 263 millones de deuda corresponde a la ayuda pública y sus intereses, en un contexto de fuertes pérdidas y caída de ventas.

La empresa está siendo investigada en el caso Leire por la mediación que facilitó una ayuda de 112,8 millones de euros de la SEPI en 2021.

El juez declara el concurso voluntario de acreedores de Tubos Reunidos, abriendo el proceso para definir su deuda y buscar un acuerdo con los acreedores.

El juez ha declarado el concurso voluntario de acreedores de la sociedad principal del grupo Tubos Reunidos, tal y como solicitó la empresa hace casi un mes, según consta en el hecho relevante que ha publicado este viernes la CNMV.

Era un trámite esperado que abre ahora el proceso de definición de la deuda con la que se buscará un acuerdo de acreedores. El juez les da un mes de plazo para que comuniquen al administrador concursal el pasivo que acumulan con la compañía tubera vasca.

El concurso se pone en marcha cuando la empresa está siendo investigada dentro del llamado caso Leire, por la mediación que la trama realizó para que la compañía recibiera en 2021 una ayuda de 112,8 millones de euros del fondo de solvencia de la SEPI. Incluso después, en 2024, para aplazar el pago de la deuda pendiente.

Curiosamente, esa ayuda y los correspondientes intereses que ha generado son ahora la mayor parte de los más de 263 millones de deuda con que la empresa cerró el año pasado, en plena caída de ventas en EEUU por los aranceles de Trump. La compañía perdió 118 millones en 2025, que se han incrementado en lo que va de año.

Este concurso de acreedores sobre la matriz del grupo se une a los que ya se abrieron el pasado 15 de junio en sus dos sociedades filiales. A partir de este momento, el juez ya contempla la "inminente" apertura del proceso de ofertas para la compra de la compañía, en su conjunto o en partes.

Tubos Reunidos cuenta con dos centros productivos separados en los que trabajan 1.300 personas. Una planta está en la comarca alavesa de Amurrio y la otra en el municipio vizcaíno Valle de Trápaga.

La juez nombra para la sociedad matriz al mismo administrador concursal que para las dos filiales, la sociedad PKF Attest, experimentada en este tipo de procesos y conocedora de la realidad industrial del País Vasco.

La idea inicial de los administradores concursales es la búsqueda de un socio industrial que se quede con todo el grupo, para evitar rupturas y procesos traumáticos con la plantilla. Tanto la SEPI como el Gobierno Vasco estarían a favor de esa opción, pero nadie descarta que se venda por partes.

Hay que recordar que antes del concurso, el grupo tenía planteado un ERE de 242 personas (que pudo ser de 300), frente al que se había generado una guerra sindical sin cuartel por la media docena de sindicatos con representación en la empresa.

De hecho, este era hace apenas tres meses el gran escollo a solventar para la llegada de un socio industrial. Ahora las cosas han cambiado y nadie puede vaticinar cuál será el futuro de los activos de Tubos Reunidos, sobre todo ante su implicación en el caso Leire, que llega a las cloacas del PSOE.

La investigación de la UCO, que hace tres semanas registro las plantas y la sede central de Tubos Reunidos, apunta a que Leire Diez y sus dos sociosen Hirurok (Antxon Alonso y Vicente Fernández, exvicepresidente de la SEPI), mediaron en la concesión de la ayuda hace cinco años y cobraron por ello una comisión de 114.500 euros.

Es más, ya en octubre de 2024 se pudo celebrar una reunión en la sede madrileña del PSOE entre dos directivos de la compañía y el propio Santos Cerdán, supuestamente conseguida por los mismos intermediarios, tras el pago de 40.000 euros de tarifa.

Ese encuentro pretendía presionar a la SEPI para que aplazar la devolución de la deuda contraída con la SEPI y los intereses generados. Varias fuentes empresariales colocan ya el total de esa deuda en cerca de 150 millones, que ahora pasarán a ser la parte principal del pasivo que estime en su informe económico el administrador concursal.

Precisamente, hace una semana dimitía el consejero de la compañía Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, que está siendo investigado por la UCO por ser uno de los que estuvieron en la reunión en Ferraz junto con el también consejero Carlos de las Heras.