Amador aumentó sus ingresos de QuirónPrevención al crecer el perímetro de la empresa antes de su relación con Ayuso

El caso ha generado fuertes reacciones políticas, con acusaciones de corrupción hacia Isabel Díaz Ayuso y exigencias de dimisión por parte de partidos de la izquierda.

La Agencia Tributaria y la UCO investigan posibles delitos fiscales y de corrupción relacionados con los contratos y operaciones de la empresa de Amador, Maxwell Cremona.

González Amador ha sido proveedor de QuirónPrevención y sus predecesoras desde 2014, inicialmente ofreciendo servicios de consultoría y certificación de calidad.

La facturación de Alberto González Amador a QuirónPrevención creció proporcionalmente al aumento del negocio de la empresa, alcanzando 4,4 millones de euros en los últimos tres años.

La facturación de Alberto González Amador a QuirónPrevención creció de forma proporcional al aumento del negocio del grupo de salud.

Una compañía que lleva trabajando para QuirónPrevención desde que ésta se formó en 2017 y que ha facturado al grupo sanitario según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) 4,4 millones de euros en los últimos tres años; es decir, desde que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigada por un presunto delito de administración desleal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

Además, la Agencia Tributaria investiga también si ha habido dos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021 en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, de la que es propietario González Amador.

Ahora bien, fuentes del sector recuerdan a EL ESPAÑOL que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva colaborando con QuirónPrevención desde su nacimiento; e incluso antes de su formación, pues era proveedor de una de las compañías que dieron lugar a la mutua del grupo sanitario.

En concreto ya trabajaba para Fraterprevención, la primera mutua que compró el grupo sanitario en 2014 al calor de la Ley de Mutuas. Tras ella, y en poco más de un año, el grupo hospitalario se hizo también con Fremap, Unipresalud y MCPrevención.

Compañías que estuvieron operando por separado hasta 2017, momento en el que se produjo la fusión de todas ellas bajo la marca QuirónPrevención.

Al frente de la empresa se situó el equipo directivo de Fraterprevención, con FernandoCamino como director general. Eso es, explican esas fuentes, lo que propició que González Amador se mantuviera como proveedor de QuirónPrevención y, al mismo tiempo, pudiera aumentar su negocio.

¿Por qué? Básicamente porque pasó de ofrecer sus servicios a una sola mutua, a hacerlo para la unión de cuatro; con más clientes y que, además, ofrecen también servicios a los distintos centros hospitalarios de Quirón Salud.

Qué hacía Amador

González Amador ofrecía a Fraterprevención servicios a través de su empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos. Unos trabajos que se prorrogaron tras la fusión en 2017 y que se plasmaron en un nuevo contrato con QuirónPrevención.

¿El objeto? "Refundir los sistemas de gestión de las sociedades en uno sólo para las actividades de Servicio de Prevención Ajeno en las 4 Especialidades: Formación, Desarrollo Software y Consultoría Estratégica Organizacional. Se debe mantener la antigüedad de los certificados y el alcance de los mismos. Estos sistemas deben ser inherentes a la nueva estructura y funcionamiento, por lo que es objeto de la oferta el mantenimiento integral de los mismos, incluyendo la formación y las auditorías de los procesos".

En concreto, la labor que desarrolla González Amador es la consultoría que permite a su cliente tener acceso a las distintas certificaciones que se necesitan. Es decir, certificaciones de calidad y otros certificados emitidos por APPLUS o ISO.

La evolución del negocio de QuirónPrevención ha sido muy clara. Entre 2017 y 2025 el grupo ha pasado de un volumen de negocio de 300 millones a cerca de 500 millones de euros, y aporta el 9% de la facturación del holding hospitalario en España. Es decir, un alza del 66% en menos de diez años.

Eso, según las fuentes consultadas, es lo que explicaría el aumento progresivo de la facturación de González Amador a QuirónPrevención; y que, al mismo tiempo, ha contribuido a incrementar el volumen de negocio de su compañía.

Es decir, que el incremento de su negocio habría comenzado antes de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid e iría acorde a la evolución de QuirónPrevención.

Hay que tener en cuenta que la UCO no ofrece detalles de la facturación con el grupo sanitario antes de 2021; por lo que hay que mirar la facturación global de la compañía que engloba a más clientes que pudiera tener González Amador.

Así, se puede ver cómo Maxwell Cremona facturó 8.045 euros en 2017; 287.664 euros en 2018 y 357.773 en 2019.

El pico de facturación de la empresa fue en 2020, un año antes de su relación con Isabel Díaz Ayuso. Cerró el ejercicio con 2,3 millones de euros facturados gracias a una operación de intermediación para la compra de mascarillas en la pandemia entre FCS y Mape Asesores.

Un contrato de 45 millones de euros de los que Maxwell Cremona logró hacerse con el 4,5% de comisión. Es decir, 1,9 millones de euros.

A partir de 2021 la facturación sí comienza a estabilizarse en el entorno del millón de euros con 1,3 millones en 2021; algo más de 1 millón en 2022; 1,8 millones en 2023 y algo más de 944.000 euros en el 2024.

En este punto hay que recordar que Maxwell Cremona es la sociedad que está siendo investigada por la Agencia Tributaria por posibles delitos contra el Estado en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

Circulobelleza

Una empresa con la que González Amador compró en septiembre de 2020 la sociedad Circulobelleza, que pertenecía a María Gloria Carrasco.

Ella es la mujer de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención y actual propietario de Mape Asesores.

Es decir, la misma empresa para la que intermedió en plena pandemia para la compra de material sanitario.

Circulobelleza es una sociedad que, según la UCO, fue adquirida por González Amador tras un pago de casi medio millón de euros.

Lo hizo a las pocas semanas de la operación que le granjeó el cobro de 1,9 millones por labores de intermediación, lo que hace pensar a los agentes que "los fondos utilizados tendrían su origen en esa facturación".

Ahora bien, reconocen también que eso "deberá ser analizado en otro momento procesal en el que se cuenten con otras fuentes de información".

González Amador se hizo, meses después, con el control (a título personal) de Circulobelleza a la que cambió de nombre: Masterman & Whitaker Medical Supplies.

Los agentes han detectado que esta sociedad incrementó su volumen de negocio desde 2021 gracias, en buena medida, a facturas presentadas a Quirón Prevención por 600.000 euros. Sin embargo, no existe información disponible para ejercicios posteriores.

Una empresa que, según el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "carece de los medios materiales" para hacer el trabajo por el que la compañía sanitaria le pagó.

En total, según la Unidad Central Operativa, González Amador facturó entre 2021 y 2023 una media de 1,5 millones de euros al año. O lo que es lo mismo, 1,5 millones de media en los primeros tres años de relación con Díaz Ayuso.

Reacciones políticas

Una situación que grupos de la izquierda han aprovechado para denunciar en lo que consideran un acto de corrupción por parte de la presidenta madrileña.

De hecho, no hay que olvidar que la investigación de este caso surge a raíz de una denuncia presentada por PSOE, Mas Madrid y respaldada por la Fiscalía.

Los ministros ÓscarLópez y ÓscarPuente utilizaron el informe de la UCO conocido este jueves para exigir la dimisión de la presidenta madrileña.

Tras conocer las conclusiones del informe, el ministro de Transformación Digital, ÓscarLópez, señaló que “Ayuso coge el dinero de todos los madrileños, se lo da a a una empresa privada de sanidad, Quirón, que luego se lo devuelve a Ayuso a través de su novio”.

En total, indicó López, “4,4 millones de euros en tres años de los impuestos de todos los madrileños, que deberían ir a financiar su sanidad pública. Es infumable”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, rescató un mensaje de Ayuso de 2024 en las redes sociales para definir así a su pareja: “Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel. Dimite”.

Entonces, recapitulando: el novio facturó 4 millones a Quirón entre 2021 y 2023. En 2021, casualmente, inició su relación con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, administración que tiene jugosos contratos con Quirón. Desde 2022 viven juntos en un pisazo de Chamberí adquirido… pic.twitter.com/lKCFwAryRF — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 18, 2026

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, atribuyó a estos contratos las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública.

Tras aludir al informe de la UCO, Mónica García sostuvo que la presidenta madrileña “vive en un ático de lujo que no sabemos quién ha pagado”.

Y concluyó de todo ello: “Así se explican las listas de espera, el deterioro de la sanidad pública y la precariedad de los profesionales”, añadió la ministra de Sanidad, que desde hace meses se enfrenta a una huelga de médicos en toda España.

Ya en el debate de la Asamblea de Madrid celebrado por la mañana, la portavoz socialista, MarEspinar, aludió a los negocios de Alberto González Amador con el grupo Quirón.

En su réplica, Ayuso acusó a la portavoz socialista de hacer “política basura” y de ampararse en la “inmunidad parlamentaria” para “difamar a ciudadanos particulares” y a empresas como Quirón que “son las más valoradas por los ciudadanos”.

“Difaman porque tienen que tapar la montaña de corrupción” del Gobierno y del PSOE, añadió Ayuso.