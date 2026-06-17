Santa Bárbara recurre en la Audiencia Nacional la adjudicación de los obuses y busca pactar con Indra

El contrato adjudicado por Defensa asciende a 7.240 millones de euros e incluye transferencia tecnológica para la fabricación en España.

El recurso es de carácter procedimental y responde al rechazo previo del Ministerio de Defensa al recurso de alzada de Santa Bárbara.

Santa Bárbara Sistemas ha recurrido en la Audiencia Nacional la adjudicación de los programas de obuses autopropulsados a la UTE formada por Indra y EM&E.

La pugna judicial continúa. La compañía Santa Bárbara Sistemas ha presentado en la Audiencia Nacional el recurso contra la adjudicación a la UTE formada por Indra y EM&E de los dos programas de obuses autopropulsados, tal y como ya adelantó el ESPAÑOL-Invertia.

Fuentes de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas han confirmado a este periódico que el recurso que se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional es "procedimental", al finalizar hoy el plazo de dos meses que tenía la compañía para continuar con el proceso tras el rechazo del Ministerio de Defensa al recurso de alzada.

Se trata del plazo legalmente establecido para la impugnación de estas resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa "y tenía que seguir su curso técnico".

De forma paralela, como también adelantó este medio hace dos semanas, las conversaciones entre Indra y Santa Bárbara Sistemas se vienen produciendo desde poco después de la llegada de Ángel Simón a la presidencia ejecutiva de la tecnológica española.

Las mismas fuentes de Santa Bárbara así lo corroboran y apuntan a que se están manteniendo reuniones entre las dos partes con el objetivo de "unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España".

El programa que ha desencadenado este proceso judicial es el más cuantioso desde el punto de vista económico de los aprobados y adjudicados por el Ministerio de Defensa durante el pasado año.

En total, son 7.240 millones de euros divididos en los subprogramas ATP Ruedas (4.550 millones) y ATP Cadenas (2.690 millones), que tienen el propósito de proporcionar al Ejército de Tierra obuses autopropulsados.

Dentro de la UTE y para ambos modelos, Indra se ha establecido como el plataformista, mientras que Escribano Mechanical & Engineering se encargará de la parte del arma.

La tesis de Santa Bárbara Sistemas apunta directamente a que no se tuvo en cuenta a la compañía en conjunto ni a su propuesta de obús autopropulsado.

La propia Indra firmó en marzo una alianza con la surcoreana Hanwha para dotar al Ejército de Tierra de los obuses dentro de la parte ATP Cadenas.

Según pudo saber este periódico, la alianza establece una transferencia tecnológica completa que permitirá la adaptación a las necesidades del Ejército y la fabricación en España de las plataformas de cadenas.

La forma de proceder con el ATP Ruedas será notablemente diferente, ya que, por el momento, no se contempla una transferencia tecnológica completa y el candidato más firme es un vehículo de Rheinmetall.

El Ministerio de Defensa realizó a finales del año pasado la adjudicación en virtud del artículo 346 del Tratado de la Unión, que permite evitar las licitaciones con publicidad cuando se trata de temas de defensa y seguridad nacional.

Este recurso ante la Audiencia Nacional llega en un momento muy delicado para Santa Bárbara Sistemas, que ya ha tenido que despedir a 12 empleados de su planta en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y planea otros 90 a lo largo de los próximos meses.

Según la compañía, el bloqueo por parte del Ministerio de Defensa de varios contratos vigentes está ya afectando de forma directa a la plantilla y deja en el aire algunas inversiones previstas.

La situación en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia tampoco es muy optimista al no avanzar programas como el VAC, adjudicado al consorcio Tess Defence que lidera Indra y en el que participan también EM&E y Sapa.

Este proceso judicial en la Audiencia Nacional se suma al que Santa Bárbara abrió con anterioridad ante el Tribunal Supremo por la concesión de financiación pública a tipo cero para llevar a cabo estos contratos.