La justicia suspende cautelarmente la concesión del nuevo hospital de Alcobendas

Un informe pericial consideró inviable la oferta de Hospiten por su alto volumen de inversión y canon, mientras que la propuesta de HM Hospitales fue considerada económicamente viable.

La parcela objeto de disputa tiene 40.600 metros cuadrados y está destinada a la construcción de un hospital general, proyecto estratégico para la ciudad.

Hospiten, la otra empresa interesada, recurrió la adjudicación alegando falta de solidez en los criterios del Ayuntamiento y solicitó la suspensión cautelar.

La justicia madrileña ha suspendido cautelarmente la concesión del terreno para el nuevo hospital de Alcobendas a HM Hospitales.

Nuevo capítulo en el culebrón del nuevo hospital de Alcobendas. La justicia madrileña ha decidido suspender cautelarmente la licitación del terreno, que el Ayuntamiento de Alcobendas había concedido, vía concurso público, a HM Hospitales.

Como ya contó este periódico, Hospiten, la otra compañía que optó a la adjudicación de la parcela, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la licitación. Y en él pedía la suspensión cautelar de la propia adjudicación hasta que se tomara una decisión al respecto.

Finalmente, la justicia madrileña ha decidido conceder la suspensión cautelar del procedimiento, según concretan varias fuentes.

Desde Hospiten, indican que "el tribunal ha apreciado la concurrencia de razones suficientes para acordar la medida cautelar de suspensión de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcobendas de fechas 21 de octubre y 16 de diciembre de 2025".

Es decir, las fechas en las que el Consistorio aprobó la concesión del terreno a HM Hospitales.

Esto deja "en suspenso la eficacia de la concesión demanial hasta que se resuelva el procedimiento" judicial.

Fuentes del Ayuntamiento de Alcobendas indican que su equipo técnico analizará "el contenido de la resolución con el máximo rigor jurídico. Se trata de una medida cautelar y, por tanto, no entra en el fondo del procedimiento".

"Desde el Ayuntamiento seguimos defendiendo la necesidad de que Alcobendas cuente cuanto antes con nuevas infraestructuras sanitarias que refuercen la atención a los vecinos. Confiamos en que los procedimientos puedan resolverse con la mayor agilidad posible para evitar retrasos innecesarios en un proyecto estratégico para la ciudad", añaden.

Cabe recordar que lo que está en juego es una parcela de 40.600 metros cuadrados en el municipio madrileño para construir un nuevo hospital. Un terreno preciado en un momento en el que la competencia entre las diferentes empresas de sanidad privada está disparada.

El plan de HM es construir en él un gran complejo hospitalario que se construirá en varias fases, con la idea de tener la primera terminada en 2029.

Todo ello después de que la empresa de la familia Abarca ganara el correspondiente concurso público. Sin embargo, la otra empresa interesada en el terreno, Hospiten, no está de acuerdo con los criterios aplicados por el Ayuntamiento de Alcobendas en la adjudicación.

La compañía canaria "considera que la resolución adoptada no se corresponde con la solidez de su propuesta ni con la solvencia de la compañía para la realización de este proyecto".

Hospiten se refiere a la valoración que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Alcobendas hizo de su propuesta para el nuevo hospital.

La rechazó por dudar de que lo más destacado de la oferta de Hospiten (un edificio de mayor tamaño e innovación y un mayor canon anual) fuera "a poder materializarse durante todo el periodo concesional".

Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, HM y Hospiten se disputaron esta parcela durante el año pasado. Ambas compañías pusieron importantes ofertas sobre la mesa.

La empresa de la familia Abarca ofertó 565.928,6 euros al año de canon, mientras que el grupo canario subía a 865.928,64 euros anuales.

Sin embargo, el correspondiente informe pericial (elaborado por Caboazul Asesores Financieros) consideró que el proyecto de Hospiten "no es viable económicamente".

Destacaba "el elevado volumen de inversión inicial" que sería necesario y "las altas tasas de descuento, así como el alto importe del canon concesional". Razones por las que negó la viabilidad económica de la oferta.

En cambio, el susodicho informe considera que la propuesta de HM Hospitales es viable económicamente, así como todas las inversiones propuestas.

Cabe recordar que la parcela está, concretamente, en el número 26 de la calle Peñalara, en el municipio de Alcobendas.

La finalidad de la concesión es construir y gestionar un hospital general. Tiene una duración de, al menos, 70 años. Periodo al que se sumarían posibles prórrogas, según las cláusulas administrativas de la licitación.