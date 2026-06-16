Horse Powertrain, Fuerte Group Hotels, Coca-Cola y Joaquín Caro Ledesma brillan en los Premios CEA a los Valores

Javier González de Lara, aclamado para un nuevo mandato al frente de la CEA. CEA.

Las claves

Las claves Generado con IA Horse Powertrain, Fuerte Group Hotels, Coca-Cola Europacific Partners Iberia y Joaquín Caro Ledesma han sido galardonados en los XIII Premios CEA a la Responsabilidad Social Empresarial. Los premios reconocen el compromiso de las empresas andaluzas con un desarrollo económico sostenible y socialmente responsable. Cada premiado ha destacado en una categoría: Sostenibilidad (Horse Powertrain), Compromiso (Fuerte Group Hotels), Comunicación (Coca-Cola) y Liderazgo (Joaquín Caro Ledesma). La Confederación de Empresarios de Andalucía subraya la importancia de la responsabilidad social como eje fundamental del crecimiento económico y social.

Horse Powertrain, Fuerte Group Hotels, Coca-Cola Europacific Partners Iberia y Joaquín Caro Ledesma han sido distinguidos en el Reconocimiento CEA a los Valores XIII Premios CEA a la Responsabilidad Social Empresarial.

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha celebrado la entrega de estos premios en colaboración con la Fundación Cajasol y con el objetivo de reconocer el compromiso de las empresas con un modelo de desarrollo económico sostenible y socialmente responsable.

“Las empresas no son entes abstractos y no sólo dinamizan la actividad económica, detrás y al frente hay personas que además impulsan acciones para mejorar el entorno y generar bienestar. Hoy, desde CEA, queremos dar luz a esas iniciativas empresariales que generan un impacto positivo en distintas áreas de la sociedad”, ha comenzado su intervención Javier González de Lara, presidente de CEA.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol, y Diego Ortiz Arévalo, presidente del Consejo Empresarial de Competitividad y RSE de CEA, han hecho entrega de los galardones poniendo en valor las estrategias corporativas que los premiados han desarrollado en las cuatro categorías reconocidas.

Horse Powertrain, por ejemplo, ha recibido el Reconocimiento a la Sostenibilidad, por "convertir una factoría en referente industrial combinando innovación y competitividad con una continua apuesta por mejorar el entorno, demostrando que la sostenibilidad no se trata de un elemento accesorio, sino de una estrategia de futuro que marca el camino".

Fuerte Group Hotels, mientras tanto, ha sido distinguida con el Reconocimiento al Compromiso, por representar un "ejemplo de empresa familiar que ha sabido mantener viva la responsabilidad social a lo largo de varias generaciones, consolidando un modelo empresarial basado en el respeto al entorno, la sostenibilidad y la integración con el territorio".

Coca-Cola Europacific Partners Iberia ha merecido el Reconocimiento a la Comunicación, por su capacidad para "dar visibilidad a iniciativas socialmente responsables a través de un amplio abanico de canales de comunicación, demostrando que, para movilizar conciencias, es tan importante actuar como transmitir, poniendo de manifiesto el papel esencial de la comunicación para sensibilizar e inspirar acciones".

Joaquín Caro Ledesma, presidente de Antea Prevención, se ha alzado con el Reconocimiento al Liderazgo, por su "capacidad para transformar, impulsar y generar valor desde una visión empresarial basada en la perseverancia, demostrando que dirigir organizaciones implica también potenciar el talento, crear oportunidades y contribuir positivamente al desarrollo de las personas y de su entorno".

En el acto de clausura, Sanz ha destacado la relevancia de estos galardones, señalando que “estos Reconocimientos CEA a los Valores se han consolidado como un referente no solo en Andalucía, sino también en el conjunto de España, porque distinguen algo esencial, el compromiso de nuestras empresas con una forma de crecer que pone a las personas en el centro”.

En este sentido, ha trasladado su felicitación a los premiados, subrayando que “todos vosotros sois la mejor prueba de que el tejido empresarial andaluz está a la altura de los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Durante su intervención, el consejero ha puesto el acento en la creciente importancia de la responsabilidad social afirmando que “hoy ya no basta con crecer, hoy se exige crecer bien”.

Sanz ha asegurado que estos premios son algo más que un reconocimiento simbólico, afirmando que representan “un mensaje de que Andalucía está preparada para liderar el futuro” y que “el progreso sólo es verdadero cuando va acompañado de valores”, destacando así el papel de la responsabilidad social corporativa como eje del crecimiento económico y social.

González de Lara ha concluido señalando que “la responsabilidad social empresarial no es una tendencia pasajera ni una simple declaración de intenciones. Es una manera de entender la empresa y su relación con el entorno. Es una apuesta por crecer de forma sostenible".

"Es un compromiso presente en cada decisión. Es un estilo de liderazgo transformador. Es una filosofía de comunicación que inspira y moviliza conciencias. Es, sobre todo, una contribución imprescindible al progreso de nuestra tierra”, ha sostenido.