General Dynamics, a por todas contra el Gobierno: recurrirá en la Audiencia la adjudicación de blindados a Indra y EM&E

La disputa judicial se produce en un momento de tensión tras la paralización de contratos de mantenimiento con Santa Bárbara y el posible ajuste laboral de 102 empleados.

El Ministerio de Defensa adjudicó los contratos sin licitación pública, amparándose en el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea por motivos de seguridad nacional.

La empresa considera que su producto Némesis no fue tenido en cuenta, pese a ser uno de los pocos en Europa con capacidad tecnológica para el contrato.

General Dynamics recurrirá en la Audiencia Nacional la adjudicación de contratos de blindados a la UTE formada por Indra y Escribano, valorados en 7.240 millones de euros.

Este miércoles vence el plazo para que la filial europea de General Dynamics presente ante la Audiencia Nacional el recurso contra la adjudicación a la UTE entre Indra y Escribano de los dos contratos para el suministro de blindados de artillería pesada (obuses) por 7.240 millones de euros.

La compañía, que cuenta en España con las dos plantas de Santa Bárbara, está decidida a judicializar, hasta las últimas consecuencias, uno de los paquetes más cuantiosos de los planes de modernización del Ejército que lanzó el Gobierno hace un año.

A su entender, no se tuvo en cuenta a la empresa ni su producto (Némesis) en la adjudicación directa del contrato, pese a ser una compañía europea con presencia en cinco países del continente y tecnología propia. De hecho, sólo la alemana Rheinmetall y la española Santa Bárbara son capaces de ensamblar ese tipo de vehículos en la UE.

El Ministerio de Defensa realizó la adjudicación en virtud del artículo 346 del Tratado de la Unión, que permite evitar las licitaciones públicas cuando se trata de temas de defensa y seguridad nacional. Era un contrato doble: 4.550 millones para 128 unidades de un obus autopropulsado de cadenas y el resto para 86 vehículos similares de ruedas.

En apenas tres meses desde la adjudicación y con Ángel Escribano de presidente, Indra selló un acuerdo de cooperación tecnológica con la surcoreana Hanwha para fabricar el primero de los encargados (ATP Cadenas) a partir de su modelo K9.

La idea es, por ahora, que la UTE Indra-EM&E haga ese blindado, con soberanía española sobre la tecnología, a partir de una planta de nueva construcción en El Tallerón que se compró a Duro Felguera, en Gijón. La renovación de esas instalaciones está en marcha, dado que ninguna de las dos empresas adjudicatarias tiene todavía capacidad ni tecnología suficiente como para hacerlo.

Frente a ello, los asesores jurídicos de GDELS-Santa Bárbara (Uría Menéndez) sostienen que se ha dejado de lado la opción de la filial europea del gigante norteamericano, que es una de las únicas de Europa con capacidad y tecnología para sacar adelante el contrato.

La pelea jurídica entre el Gobierno y GDELS (General Dynamics European Land Systems) se produce en un momento complicado entre ambas partes. Defensa ha paralizado recientemente y sin más explicaciones los contratos de mantenimiento que adjudicó a Santa Bárbara por 240 millones de euros.

Se trata del mantenimiento de la línea del obús SIAC y de los carros de combate Leopard. La filial española prepara incluso un ajuste laboral de un centenar de personas a causa de esa paralización, cuyas razones nadie entiende dentro de la compañía.

España tiene más de 200 carros de combate Leopard con una antigüedad de más de 30 años, y apenas se han podido revisar y actualizar una treintena de ellos hasta el bloqueo del contrato por razones presupuestarias. El caso es que ese golpe se produce en pleno enfrentamiento por el contencioso ante los tribunales que ahora se abre.

Hay que tener en cuenta que los últimos seis meses no han sido fáciles para ambas partes. Tal y como marca el procedimiento legal, GDELS recurrió la adjudicación de los nuevos obuses ante el Ministerio de Defensa, que era el órgano administrativo encargado de ello.

Una vez agotada esa vía administrativa y tras el rechazo de Defensa a revisar su decisión, ahora es cuando se abre la vía de los tribunales ordinarios, en este caso ante la Audiencia Nacional. Moncloa siempre quiso evitar esta judicialización, pero al llegar el plazo legal para hacerlo, la compañía no tiene más remedio que mantener abierta esa vía.

Ese proceso contra la adjudicación se suma al que se abrió con anterioridad ante el Tribunal Supremo por la concesión de financiación pública a tipo cero para llevar a cabo los contratos. Son créditos previos que abre Industria para que las empresas puedan abarcar las producciones encargadas, que suelen ser de gran envergadura.

Se concedieron en total 3.000 millones a varios de los proyectos, entre ellos los de los dos blindados en liza, que era uno de los más grandes. Cuando Defensa paga la factura de su encargo, las empresas devuelven el dinero a Industria.

Pelea de lejos

Cabe recordar que hace poco más de un año, Indra intentó comprar las instalaciones y quedarse con la tecnología que ha desarrollado Santa Bárbara en España, donde tienen cerca de mil empleados. En plena eclosión de la industria de defensa en Europa, la casa matriz norteamericana se opuso tajantemente a la operación.

Desde entonces, las relaciones entre la Indra de los Escribano y Santa Bárbara se complicaron mucho, a pesar de compartir algunos contratos. De hecho, ambas firmas son socias en el consorcio Tess Defence, que controla Indra por mayoría y que desarrolla el blindado 8x8 Dragón, para el Ejército español, no sin muchas complicaciones.

Fuentes empresariales aseguran que ambas partes han estado negociando en los últimos meses, ya con los hermanos Escribano fuera de Indra y con Ángel Simón a la cabeza. La falta de entendimiento y la premura de los plazos no han permitido hasta ahora un acuerdo que evitara esta demanda en la Audiencia Nacional.

Queda además por conocer el plan estratégico que los nuevos responsables de Indra, avalados por el Gobierno, preparan para la compañía. Esta misma semana se incorporará el nuevo consejero delegado, Josep María Rocasens, que debe liderar el proceso.

Desde la industria de defensa se espera un giro importante en el devenir de la compañía, para que apueste más por la tecnología y los nuevos desarrollos que la IA está marcando para el futuro del sector, que por montar fábricas para ensamblar vehículos, que era la idea del anterior equipo al frente de la tecnológica.

La estrategia que establezca Indra a partir de ahora va a ser fundamental para el desarrollo de todo el sector. La tecnológica controlada por el Estado con un 28% del capital acaba de renovar su consejo y celebrará su junta general en apenas quince días.

Aunque el plan estratégico no se presentará hasta después del verano, en la cita con los accionistas se verán las grandes líneas maestras que van a guiar su actividad en los próximos años.

Una mayor apuesta por la tecnología y menor por levantar plantas industriales, puede dar un mayor protagonismo a Santa Bárbara en muchos de los contratos adjudicados a Indra y EM&E. Ese acercamiento permitiría llegar a un acuerdo que evitara una batalla judicial que nadie desea, pero en la que tampoco nadie quiere ceder.