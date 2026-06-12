Dimite el consejero de Tubos Reunidos investigado por presunto pago de comisiones en el rescate

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Las claves Generado con IA Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero de Tubos Reunidos investigado por presunto pago de comisiones en el rescate de la empresa, ha dimitido. La compañía está en concurso de acreedores y bajo investigación judicial, lo que dificulta su futuro y la posibilidad de evitar la liquidación. La investigación apunta al presunto pago de 40.000 euros en comisiones a la trama liderada por Leire Díaz y a otros pagos anteriores por más de 114.500 euros. Tubos Reunidos debe cerca de 150 millones de euros a la SEPI y busca un acuerdo de acreedores y un inversor para evitar su venta por partes.

Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, el consejero de Tubos Reunidos que está siendo investigado por el presunto pago de comisiones a la trama del caso Leire en el rescate de la compañía, ha presentado este viernes su dimisión.

El consejero independiente justifica su decisión en que la actual situación de la empresa, en concurso de acreedores y bajo la lupa de la Audiencia Nacional, exige una intensidad en su labor que "resulta incompatible" con sus otras dedicaciones profesionales.

Fuentes cercanas a la empresa aseguran que el consejo ha admitido las razones de Rodríguez-Urrutia sin mayores complicaciones, si bien resulta chocante que lo haga en uno de los peores momentos de la historia de la empresa.

La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sitúa a este consejero en la reunión que se celebró con el entonces líder del PSOE, Santos Cerdán, junto al también consejero Carlos de las Heras, para intentar aplazar el pago de las ayudas que Tubos Reunidos logró del Fondo de Solvencia de la SEPI.

La instrucción del caso apunta a que esa gestión pudo suponer el pago de 40.000 euros en comisiones al grupo que lideraba la fontanera del PSOE, Leire Díaz.

Según la nota que ha publicado la compañía y se ha enviado a la CNMV, el propio consejero señala que deja su puesto en el consejo “ante las actuales circunstancias de la Sociedad con su entrada en concurso, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una especial dedicación que resulta incompatible con mis otras responsabilidades".

Previo informe y propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, el consejo ha acordado el nombramiento de la consejera independiente Carmen Motellón García como presidenta de la comisión de auditoría.

Amenaza de liquidación

Se supone que no era la primera vez que la compañía tubera, con plantas en Álava y Vizcaya, pagaba comisiones a la trama de Leire García, Antxon Alonso y Vicente Fernández (ex vicepresidente de la SEPI). A través del grupo Hirurok, se supone que ya pagaron más de 114.500 euros en la primera concesión del rescate.

La SEPI otorgó en 2021 una ayuda de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos. Pero las condiciones leoninas que el organismo aplicaba a esos rescates (8% de interés) ha disparado el pago de intereses en caso de no cumplir con las amortizaciones previstas.

De hecho, fuentes empresariales colocan ese montante en cerca de los 150 millones de euros, lo que supone que la deuda que la empresa mantiene por el Fondo de Solvencia es prácticamente la mitad de todo el pasivo con el que se ha declarado en concurso de acreedores.

Ese proceso sigue su curso de forma paralela a la investigación abierta en la Audiencia. Pero la implicación judicial que se ha abierto ahora complica de forma grave las opciones que tiene la compañía vasca para salir de esta situación sin llegar a una liquidación final de sus activos.

El administrador concursal está elaborando ahora el informe económico en el que se basará un posible acuerdo de acreedores que pueda salvar a la empresa. Ese acuerdo supondrá una quita importante de la deuda, pero además necesita de un inversor comprometido con un plan industrial para evitar su segregación y venta por partes.