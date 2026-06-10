De Telefónica a Indra pasando por Repsol y BBVA: las agendas de Leire reflejan los planes del Gobierno para asaltar el Ibex

Las agendas también recogen maniobras sobre la fusión BBVA-Sabadell, litigios de Repsol y operaciones en Indra e Hispasat, mostrando un alto nivel de información y acceso a fuentes clave gubernamentales.

El caso de Prisa destaca por la implicación gubernamental en su línea editorial y estructura accionarial, así como la presión sobre Vivendi para cambiar el control accionarial.

Las anotaciones detallan intentos de operaciones empresariales y relevos en la cúpula de compañías, impulsados o favorecidos desde Moncloa y la SEPI, especialmente en sectores estratégicos.

Las agendas de Leire Díez revelan los planes del Gobierno para influir y modificar la dirección de varias grandes empresas del Ibex 35, como Telefónica, Indra, Repsol, BBVA y Prisa.

Los apuntes de las agendas de Leire Díez desvelan los planes del Gobierno y de Moncloa para desestabilizar, tomar al asalto y cambiar la imagen directiva de buena parte del Ibex 35.

Telefónica, Prisa, Repsol, BBVA, Sabadell, Indra e Hispasat son sólo algunas de las empresas que aparecen mencionadas en sus registros y siempre relacionadas con movimientos pilotados desde el Gobierno.

Es así como las notas -a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- sirven para entender cómo Pedro Sánchez y su entorno se enfrentaron a la "operación de acoso y derribo" que el presidente del Gobierno denunció tras los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024.

En aquel entonces decía que existía una conspiración en su contra para tumbar el Ejecutivo, movimientos pilotados por una coalición de intereses políticos, mediáticos y "grandes intereses corporativos" que no le perdonaban sus políticas fiscales progresistas.

Como venía haciendo desde comienzos de 2022, Sánchez volvió a poner al Ibex en la diana como los supuestos financiadores indirectos del "fango digital" en referencia a las informaciones críticas con su Gobierno que iban surgiendo en distintos medios de comunicación.

Como se deduce de la documentación intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la cloaca liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez se ocupó también de intentar desestabilizar a grandes empresas y de servir a los intereses del Gobierno para llevar a cabo cambios en las principales compañías del país.

Las notas de la fontanera reflejan un amplio grado de detalles sobre ataques o planes del Ejecutivo sobre compañías como Prisa, BBVA, Repsol, Telefónica o Indra con referencias constantes a algunos de los grandes apoyos de Sánchez, como Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa.

En ellas también se puede comprobar cómo había grandes detalles sobre el rescate de Tubos Reunidos por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), operación por la que la justicia cree que el grupo liderado por Díez cobró una comisión superior a los 114.000 euros.

Se trata de elementos no menores que debían ser desconocidos para quien se declaraba una "militante" del Partido Socialista, pero a través de los que se dejan entrever movimientos de injerencia favorables al Gobierno.

El caso más destacado es el de Prisa. Como ha contado este diario, en una de las agendas intervenidas se puede leer: "Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. (en referencia presuntamente a Pedro Sánchez). La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph. Desde la llegada de Contreras [como director editorial] las cosas han cambiado. El protagonismo lo tiene Óscar López y Contreras".

A continuación detalla que "la idea es que Telefónica compre Prisa y que la presidencia la asuma Contreras". Ahora bien, el protagonismo empresarial no sería para el 'factotum' mediático de Pedro Sánchez, sino para otra persona que no se detalla.

Pero el cuaderno de Leire refleja también cómo fue el intento de asalto a Prisa entre enero y febrero de 2025. Se puede leer que Diego Prieto, uno de los tres rebeldes junto a Adolfo Utor y Andrés Varela (Global Alconaba) "está en el entorno de Pepe Blanco".

Anotación que culmina con la "figura de Óscar López posicionándose post 'pedrismo'". Lo llamativo es que estas anotaciones se produjeron pocas semanas antes de que estallara la guerra accionarial en la compañía.

Conviene recordar que Óscar López, actual ministro de Transformación Digital, se había reunido en París con el CEO de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para forzar que el grupo galo de medios vendiera la participación del 11% que ostenta en el Grupo Prisa, según publicó entonces el diario francés Le Point.

Oughourlian y Prisa

La cita se habría producido el 12 de febrero de 2025 en París, tras la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial celebrada en la ciudad gala. Aunque otras fuentes la enmarcan el día 11, cuando se clausuró el encuentro.

El objetivo de desbancar a Oughourlian era respaldado por el Gobierno, según se desprende de las anotaciones: "Esto lo apoya Óscar López", finaliza. Este diario ha publicado en varias ocasiones la cercanía del ministro con el grupo de rebeldes de Prisa, a quienes su cartera le adjudicó hace dos semanas la nueva cadena de TDT en abierto que lanzó a concurso a finales del año pasado.

Pero Oughourlian es protagonista también del cuaderno de Leire en su faceta de accionista de Indra (entonces tenía el 7,5% de la compañía como uno de los principales accionistas privados), la compañía a la que el Gobierno quiere convertir en la empresa tractora del sector de la defensa y en la que se enfrascó en una guerra de tres meses para retomar su control forzando la salida del ya expresidente, Ángel Escribano.

En una anotación fechada el 21 de enero de 2025, dice en referencia a la empresa que a Oughourlian "si se le obliga a comprar Hispasat a Indra él se va porque vende su parte". Algo que no se ha producido ya que el empresario franco-armenio sigue teniendo cerca del 6% de la compañía.

Telefónica e Indra

Ahora bien, asegura en sus apuntes que Escribano "no tiene capacidad para llevar Indra" porque "no tiene universidad ni conocimientos de inglés".

El objetivo de "Rocha" (quien habría pilotado el asalto a Indra desde Moncloa) -en referencia al director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha- es "articular Telefónica + Minsait e Indra + Escribano + Hispasat".

Desde febrero de 2025, el presidente de Telefónica es Marc Murtra. Fue propuesto por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para sustituir a José María Álvarez-Pallete, tras las presiones precisamente de Moncloa y después de llegar a un acuerdo con los principales accionistas: la saudí STC, Criteria Caixa, BBVA y Blackrock.

Por entonces ya se publicaron informaciones en prensa respecto del supuesto interés de la operadora de telecomunicaciones en comprar la filial de tecnología de Indra y precisamente del interés del Ejecutivo de crear un gran campeón de la defensa y de la tecnología generando sinergias entre Telefónica y la cotizada de defensa.

Problemas de Telefónica

Y así lo confirman las agendas de Leire. En el caso de la operadora que dirige Marc Murtra, la idea sería articular la operación a través de Telefónica Tech. Pero la fontanera relata los problemas que surgirían de dichas operaciones.

1. "Telefónica ya salió de este negocio y salió mal".

2. "La compañía lleva dos décadas reduciendo personal y ahora pretende meter 40.000 personas con el grado de sindicalización de Telefónica".

3. "Hispasat, el valor de la acción está por los suelos (-25% cifra de negocio). Si metes Hispasat dentro de Indra, el valor cae más aún".

Estrategia de la SEPI

Expuestos todos los problemas, Leire Díez apuntó que "Rocha le ha dicho a Joseph que tiene emiratíes que compran". Y a continuación tiene apuntado "Rocha, Javier de Paz (entonces consejero de Telefónica y hombre del PSOE en la compañía) y Óscar López" en una enigmática anotación que tiene escrita debajo "Zapatero", en referencia al expresidente del Gobierno.

Hay que recordar que dentro de la estrategia para hacer de Indra una gran empresa tractora en el sector de la Defensa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debía jugar un papel esencial.

Sin embargo, la fontanera anotó: "Debilidad SEPI como tractora de una Estrategia de Industrialización (Industria Defensa)". Y que debe existir "conexión mundo empresarial".

Finalmente Indra terminó comprando el 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros en diciembre de 2025, una operación que confirma que las anotaciones de Leire Díez tenían una sorprendente fiabilidad en algunos temas.

Repsol y los hidrocarburos

Por otro lado, Escribano sería desalojado de Indra en abril de este año 2026 después de una dura guerra accionarial. "No tiene capacidad para llevar Indra", anotó Leire un año antes. Sus fuentes no estaban desencaminadas.

Repsol es otra de las empresas del Ibex 35 que aparecen reflejadas en los cuadernos incautados a Díez.

La operadora que lidera Josu Jon Imaz era uno de los objetivos de la llamada Trama de los Hidrocarburos que tanto obsesionaba a las cloacas del PSOE y a la que intentaban defender. De hecho, muchos de sus componentes aparecen en las grabaciones de la 'fontanera' a los que ofrecía ayuda a cambio de que le dieran información contra la UCO.

Pues bien, Leire Díez anotó que "Repsol fija precios tanto para arriba como por abajo. Hay sentencias". Lo hizo tras apuntar "Denuncia Repsol" recordando que el "fondo de inversión King Street está financiando el juicio sobre 120 gasolineras".

BBVA y Sabadell

Esto último se refiere a una demanda presentada por la asociación de Afectados por las Petroleras que, de la mano de dicho fondo, estaban preparando una demanda colectiva reclamando daños y perjuicios en el 'Caso Petroleras'. Un caso en el que también estaban involucradas BP y Moeve.

También señaló a la operadora en relación a un "procedimiento judicial del hijo de Obiang (presidente de Guinea Ecuatorial). Repsol está intentando entrar".

El objetivo de la trama era situar a la compañía multienergética en el epicentro de una trama diseñada para defraudar el IVA por la compra de carburante al por mayor. No hay que olvidar que Imaz fue uno de los grandes opositores a los impuestos 'solidarios' que se impuso al sector para sufragar los costes de las ayudas por la pandemia.

Pero no es lo único. Las agendas de Díez también reflejan apuntes en relación al BBVA y la fusión con el Sabadell que, entre otras cosas, se frenó por los condicionantes que el Ministerio de Economía puso a la operación y que se añadieron a los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Unas condiciones que ha puesto en duda la Comisión Europea.

En concreto, en la semana 10 de 2025, Leire Díez apuntó: "BBVA, informe". No se sabe a qué hace mención. Sin embargo, podría referirse a un documento que aparece reflejado en el sumario en el que se recogen argumentos contrarios a la fusión por la vinculación del banco azul al Caso Villarejo.

Agendas de Leire Díez

De hecho, la militante volvió sobre el tema al anotar "Han impuesto a la P.Jurídica Garanti (filial turca del BBVA). "En el momento del (ilegible) la imputación se extendería a Sabadell".

Y mantiene que "en EEUU, BBVA venderá antes de la imputación, pero la fusión...". Lo que hacen estas anotaciones es relacionar la operación fuertemente rechazada desde el PSC y los partidos catalanes que entonces daban soporte al Gobierno, y las implicaciones del banco liderado por Carlos Torres con audios de Villarejo.

Prisa, Telefónica, Indra, BBVA y Repsol. Cinco empresas estratégicas en las que el Gobierno ha intentado influir ya sea con participaciones accionariales directas o tomando decisiones clave sobre ellas o su sector.

Este diario ha contado, además, cómo la 'cloaca' del PSOE se había acercado a muchas de estas empresas para pedirles grandes cantidades de dinero, cercano a un millón de euros, para evitar ataques en su contra.

Movimientos de los que las agendas de Leire Díez hacen un certero resumen y en muchas operaciones antes incluso de que llegaran a producirse. Lo que demuestra que estaba muy bien informada y que tenía acceso a fuentes del máximo nivel en el entorno del Gobierno.

Defensa de De la Rocha

Al respecto, el propio Manuel de la Rocha -mencionado en las agendas de Leire- descartó la intervención de Moncloa en empresas. En su comparecencia del martes ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso fue tajante al indicar que nunca ha participado en movimientos para quitar o poner presidentes en empresas.

Se refirió en concreto a los casos de Telefónica e Indra y en los dos indicó que los relevos de ambos presidentes se produjeron por decisiones legítimas de sus órganos de Gobierno y que el Ejecutivo, a través de la SEPI, simplemente se limitó a dar su opinión sobre la marcha de las respectivas compañías.

"La posición del Gobierno de la SEPI, que ha explicado con detalle y solvencia la presidenta Belén Gualda en estas empresas, se canaliza a través del voto de la SEPI, de los consejos de administración o en sus juntas de accionistas", dijo De la Rocha.

Reconoció reuniones con Escribano aunque dijo que "jamás" solicitó su dimisión y respondió a los ataques del diputado del PP, Rafael Hernando, diciendo: "Yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca".