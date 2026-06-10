Rosa Visiedo: "Enfrentar a la universidad pública con la privada sólo sirve para despistar a la gente"

Las claves

Las claves Generado con IA Rosa Visiedo, rectora de la Universidad San Pablo CEU, defiende la convivencia y colaboración entre universidades públicas y privadas en España. Critica las recientes regulaciones que, según ella, dificultan el crecimiento de la educación privada y limitan la actualización de títulos universitarios. Destaca la internacionalización y la adaptación a las demandas laborales como fortalezas del modelo de la USP CEU, basado en el humanismo cristiano. Subraya la importancia de fomentar el pensamiento crítico y una formación ética en la era digital y ante los retos de la inteligencia artificial.

Firme defensora de la convivencia armónica entre la educación pública y la privada, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad San Pablo CEU, analiza en esta entrevista el panorama universitario actual con una mirada crítica hacia las recientes regulaciones del sector.

Frente a los discursos que tachan de "chiringuitos" a los centros privados, aboga por una competencia sana, la colaboración institucional y una internacionalización real de los campus como las verdaderas claves para posicionar el sistema educativo español en la vanguardia europea y global.

Con la vista puesta en el próximo curso, la rectora desgrana los retos pedagógicos y éticos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial, así como la necesidad urgente de fomentar el pensamiento crítico en unas generaciones hiperconectadas.

Asimismo, saca pecho del modelo diferencial de su institución -asentado en los valores del humanismo cristiano- y detalla la ambiciosa apuesta de la USP CEU por la modernización de sus infraestructuras y la constante actualización de su catálogo de titulaciones para dar respuesta a un mercado laboral en plena transformación.

Empezamos por la palabra chiringuito, que parece la palabra de moda del Gobierno a la hora de hablar de la educación privada. Primero fueron las universidades, ahora los centros de formación profesional.

Siempre he dicho que generar estos enfrentamientos no conduce a nada y que lo que hay que hacer es colaborar, ir de la mano. El sistema universitario español es bueno precisamente por esa convivencia entre universidades de distinta naturaleza y de distinta titularidad. Y, al final, este tipo de enfrentamientos no conducen más que a despistar a la gente, porque piensan que todos son chiringuitos y no distinguen entre públicas y privadas.

Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos y tratar de que exista una competencia sana entre los distintos centros, porque eso siempre genera dinámicas positivas para tratar de analizar cómo ser más excelentes, cómo diferenciarnos...

Rosa Visiedo, rectora de la USP-CEU. Sara Fernández.

Sin embargo, sí tenemos la competencia de las universidades de otros países por la captación de talento internacional, y es ahí donde debemos aplicarnos. Así lograríamos que el sistema universitario español sea conocido por su calidad, por su excelencia y por su interés para estudiantes y profesionales de otros países.

Fue usted muy crítica con el último decreto de universidades, ¿qué efectos está teniendo sobre el sistema universitario?.

El argumento que se empleó para ponerlo en marcha era el de aumentar la calidad de las universidades. Nosotros, desde el CEU, estamos de acuerdo en adoptar todas las medidas que vengan a aumentar, a consolidar y a proteger el sistema, la calidad de los centros y de las titulaciones. En este sentido nada que objetar.

Lo que pasa es que luego en el desarrollo ha habido algunas medidas y requisitos que no parece que vayan a tener impacto positivo en la mejora de la calidad del sistema. Entonces es contra esas medidas, contra esos requisitos, contra los que nos hemos pronunciado.

Requisitos que, según su criterio, buscan frenar el avance de la educación privada.

En cierto modo sí. Durante los últimos 20 años las únicas universidades que se han creado son privadas. Por tanto, todos los frenos a la apertura de universidades, es tratar de evitar que la privada siga creciendo.

El sistema universitario español es bueno precisamente por esa convivencia entre universidades de distinta naturaleza y de distinta titularidad

Ahí está, por ejemplo, la exigencia de un mínimo de 4.500 estudiantes a los seis años de abrir. ¿Por qué esa cifra? ¿Si tiene menos no puede ser de calidad? Hay universidades en otros países con comunidades universitarias mucho más pequeñas que son reconocidas por su excelencia y por su calidad. Se trata de centros especializados.

Otra de las disposiciones aprobadas limita el número de nuevos títulos que podemos verificar o modificar sustancialmente si se requiere aumento de plazas en un año. No tiene sentido. Necesitamos seguir actualizando nuestro catálogo de títulos tanto en grado como en posgrado y eso requiere de nuevas titulaciones que vayan acorde a las demandas de la sociedad y del mundo laboral.

En definitiva, no era el momento apropiado para realizar esta modificación.

Decía antes que en los últimos veinte años sólo ha avanzado la universidad privada y no la pública, ¿por qué se ha provocado ese distanciamiento entre unas y otras?

Las universidades públicas tienen otra dinámica, tienen otros condicionantes y es posible que en ese sentido no tengan las mismas dinámicas que de creación de nuevos títulos que la privada.

Rosa Visiedo, rectora de la USP-CEU. Sara Fernández.

También es verdad que las universidades privadas hemos querido estar atentas a las necesidades de la sociedad y del mundo laboral. Hemos anticipado, a veces, algunas profesiones futuras. Yo creo que esa voluntad y esa vocación de estar pegados al mercado de trabajo, de escuchar a las empresas, de escuchar a las organizaciones, es una vocación muy de nuestra universidad, de la Universidad San Pablo, y eso se ha demostrado a lo largo de los últimos tiempos.

Sí es cierto que cuando uno mira cómo evolucionan las universidades privadas, sobre todo en regiones como Madrid, es inevitable pensar que podemos estar asistiendo a una burbuja o a la formación de una.

Bueno, eso es cuestionable. Cada uno puede verlo de un modo u otro. Yo creo que frenar la iniciativa de las organizaciones nunca es positivo.

En cualquier caso, es cierto que Madrid es una comunidad en la que ha habido un crecimiento espectacular de centros universitarios. Hay otras en las que no ha sido así, ha sido a la inversa. Esto tiene que ver también con la estrategia de la Comunidad de Madrid de convertirse en un polo de atracción de estudiantes universitarios de otras autonomías y de otros países.

Eso es algo que beneficia a las universidades madrileñas, pero también a los ciudadanos. Después, cada centro tiene su proyecto educativo diferenciador. Pero en conjunto constituimos un sistema universitario que, si es fuerte, potente y es capaz de atraer el talento internacional, pues bienvenidas sean todas las universidades que están aquí.

Desde luego, no creo que la Universidad San Pablo CEU sea igual que el resto de universidades. Nosotros tenemos un proyecto educativo muy claro y fundado en el humanismo cristiano. Somos una universidad de principios y valores católicos y eso se refleja en todo lo que hacemos.

Se puede ver en nuestra docencia, en nuestra investigación, se refleja incluso, te diría que en la transferencia de innovación y conocimiento a la sociedad y al mundo empresarial. Otras universidades tendrán otras cosas que ofrecer. Pero eso es bueno, que haya esa diversidad en el sistema a mí me parece sumamente enriquecedor.

Ahora la lucha está en la atracción del alumnado internacional.

Para nosotros, más que una lucha, ha sido una estrategia que se ha consolidado en los últimos años en el CEU. Hace más de 10 años que trabajamos para generar campus universitarios que sean internacionales.

Rosa Visiedo, rectora de la USP-CEU durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

Creemos que la internacionalización es algo que ofrecemos a nuestros estudiantes. No sólo por la formación que les podemos ofrecer a través de la titulación y de los estudios que cada uno haya elegido; también por la oportunidad de vivir en campus que son internacionales por su composición. Tanto por el alumnado como por el profesorado.

Esa es una riqueza que ofrecemos, un plus que ofrecemos a los estudiantes, porque se forman en un ambiente, insisto, verdaderamente intercultural, donde hay personas de otros países, de otras culturas, tienen otras formas de vivir y de pensar. Creo que esa diversidad también es buena, es formativa porque está en la esencia de la Universidad, con mayúsculas.

Todo esto es muy coherente con un mundo que cada vez es más global y que está más interconectado. Yo creo que tenemos que enseñar a los estudiantes el mundo que van a encontrar y una manera de hacerlo también es a través de la internacionalización.

Los alumnos que salgan de los centros universitarios en los próximos años, ¿se van a encontrar un mundo más global o uno más polarizado y dividido en bloques donde cada uno juegue por su cuenta?

Me gustaría pensar que lo primero. En que todo lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo se va a mantener. Es cierto que la situación geopolítica es complicada, pero espero que esta situación no dure mucho tiempo.

Seguramente sea una geopolítica con reglas distintas, pero no quiere decir que no siga siendo un mundo donde podamos circular entre distintos países, donde nuestros estudiantes pueden hacer movilidades a universidades de otros países y en el que el mercado de trabajo sea también global.

¿Cuál es el perfil de los alumnos en este momento?

Son distintos porque las generaciones son distintas y crecen en contextos sociales distintos, pero esto lo venimos diciendo desde que yo era estudiante. Yo ya oía a mis profesores decir: "Esta generación que nos viene ahora no sabe ni leer". Pero esto es algo que ocurre siempre. Los profesores queremos tener siempre profesores estupendos, y no siempre es posible.

Tenemos que enseñar a los estudiantes el mundo que van a encontrar y una manera de hacerlo también es a través de la internacionalización

Hoy en día quizá les resulte más difícil centrar la atención, pero son mucho más habilidosos con otras cosas. Por ejemplo, son muy habilidosos con la tecnología y tienen más capacidades de comunicación aunque a veces sean más asertivos y exigentes.

Lo que tenemos que hacer es canalizar adecuadamente esas habilidades y competencias para sacar lo mejor de ellos. Explicarles que más allá de las pantallas hay una vida real que es la que deben vivir. Tenemos que ayudarles a formarse en el pensamiento crítico. Esa capacidad de discernimiento que es tan importante a nivel personal, pero también desde el punto de vista profesional.

¿Y cómo adaptamos la formación para lograr sacar de ellos su máximo rendimiento?

Ahí, familias, centros educativos y universidades tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que insistirles en que es necesario que lean, que tengan comprensión lectora, capacidad de retener y de pensar. Todo ello además de saber manejarse en el contexto digital.

Deben hacerlo, además, de una forma ética y responsable. Ahora debemos llevarles a entender eso también en el marco de la inteligencia artificial. Tenemos que enseñarles a enfrentarse a esta realidad con criterio.

Deben entender que hay que utilizar todo esto que les ofrece la sociedad de una forma ética y responsable.

¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial al mercado laboral?

Es posible que desaparezcan algunas profesiones, algunos puestos de trabajo, pero lo que es cierto es que va a transformarlas todas y va a crear nuevos puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo creará nuevas profesiones para las que tenemos que preparar a los estudiantes.

De cara al próximo curso, ¿cuáles son las novedades que habrá en el CEU?

Este curso ha sido de crecimiento de la universidad y de consolidación de proyectos. Hemos inaugurado una nueva facultad de Derecho, un hospital universitario de simulación clínica. Hemos ampliado nuestro campus de Montepríncipe con nuevas instalaciones para nuestros estudiantes de Medicina, de Farmacia y de la Escuela Politécnica.

De cara al curso que viene seguiremos modernizando nuestras instalaciones. Pero también seguiremos incorporando nuevos títulos. Por ejemplo, tenemos un nuevo grado en mercados financieros con Bolsas y Mercados Españoles que será en inglés, y que será muy atractivo.

En septiembre arrancará también un grado en diseño y gestión de producto. Y luego en el mundo de los másteres tenemos bastantes novedades en todas las facultades porque estamos intentando también adaptar nuestra cartera de posgrados a las necesidades que van surgiendo.