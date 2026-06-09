La presidenta de la SEPI indica que tardaron un año en detectar el conflicto de intereses en la fusión de Indra con Escribano

Gualda reconoció que existió una oportunidad anterior, en diciembre, para pronunciarse sobre la operación, pero SEPI solo lo hizo cuando tuvo información suficiente.

Los hermanos Escribano vendieron su 14% de Indra y dejaron sus puestos en el consejo tras la polémica.

El conflicto de intereses fue el motivo esgrimido por SEPI para forzar la salida de Ángel Escribano como presidente de Indra y la entrada de Ángel Simón.

La presidenta de SEPI, Belén Gualda, afirmó que no detectaron el conflicto de intereses en la fusión entre Indra y Escribano hasta marzo de este año.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha señalado que no pudo constatar hasta marzo de este año el conflicto de intereses que podía suponer la integración entre Indra y la compañía de los hermanos Escribano EM&E.

Así lo ha dicho Gualda en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso en la que ha participado este martes a petición del Partido Popular (PP) para dar detalles sobre el cambio de presidente de Indra, un movimiento impulsado por Moncloa.

Precisamente este conflicto de intereses fue el argumento utilizado por la SEPI para forzar la salida del entonces presidente, Ángel Escribano, y para forzar la entrada de Ángel Simón.

Sin embargo, las fechas señaladas por Gualda no cuadran porque en febrero de este año el Gobierno ya pidió en Moncloa a Escribano que renunciara a la presidencia porque -dijeron- le retiraban su confianza.

Aunque en ese momento la SEPI envió una carta al regulador bursátil advirtiendo de este conflicto de intereses, pero la guerra ya había estallado hace dos meses y las negociaciones entre Indra y EM&E para la integración llevaban casi un año en marcha.

El Ejecutivo sostenía que el presidente de la compañía no podía ocupar el principal sillón de Indra mientras se negociaba una integración con la empresa que había fundado y que además era entonces dueña del 14% de la compañía cotizada.

La SEPI de Belén Gualda es dueña del 29% de Indra por lo que sus movimientos son claves para decidir la gobernanza y la designación de sus presidentes.

Desde que se forzó a finales de marzo la salida de Escribano, los hermanos vendieron su 14% en la compañía y dejaron sus dos sillones en el consejo de administración de Indra.

Pero la propia Gualda ha reconocido que tuvieron al menos una oportunidad anterior a marzo de pronunciarse. De hecho, ha indicado que la primera ocasión en la que la SEPI pudo pronunciarse sobre la operación fue en diciembre, cuando Indra elevó al consejo de administración un informe elaborado por la comisión ad hoc en el que se estableció que la compra de EM&E era “coherente”.

"La SEPI se pronuncia en los órganos societarios, puede parecer tarde o pronto, pero la SEPI no tuvo la oportunidad de pronunciarse en un órgano societario hasta diciembre de 2025 cuando votó a favor del informe", ha dicho.

La presidenta de la SEPI ha indicado que “el conflicto de intereses es algo habitual” en el ámbito empresarial, ya que muchos consejeros no tienen una dedicación exclusiva.

Gualda ha asegurado que, tras la aprobación por unanimidad en diciembre del citado informe de la comisión, en enero se elevaron al consejo seis posibles estructuras para la operación.

"La SEPI estudió esas estructuras y comprobó que el conflicto de intereses estaba en cada una de las estructuras propuestas. Entonces vimos que el buen trabajo de la comisión ad hoc no había sido suficiente para eliminar el conflicto de intereses. Para Indra, la decisión tiene que ser la mejor para la compañía y no solo para evitar un conflicto de interés", ha dicho.

Rescates de la pandemia

"Les puede parecer tarde, pero era el momento en el que teníamos elementos para pronunciarnos", concluyó.

Por otra parte, Gualda ha defendido que el fondo de solvencia de la SEPI fue lanzado por el Gobierno en pandemia. "Todos los expedientes cumplían con los criterios de elegibilidad”, apostilló refiriéndose incluso a Plus Ultra, actualmente en el punto de mira judicial.