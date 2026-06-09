Manuel de la Rocha reconoce que participó en las reuniones para analizar el rescate de Plus Ultra como publicó El Español

Existen dudas sobre si la presencia de De la Rocha era compatible con la normativa, ya que su cargo no estaba directamente relacionado con el sector aéreo ni el transporte.

Fuentes apuntan que Moncloa estuvo presente en la mayoría de reuniones sobre el rescate de Plus Ultra, aunque la orden ministerial solo permitía asistencia puntual y por invitación.

De la Rocha defendió que su presencia en el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas era normal y legal, siendo un nuevo instrumento público.

Manuel de la Rocha ha reconocido en el Congreso su participación en las reuniones que analizaron el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

El responsable de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha, ha reconocido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que participó en las reuniones del Consejo Gestor que analizaron y supervisaron la concesión del polémico rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, como informó hace una semana EL ESPAÑOL-Invertia.

En respuesta a los parlamentarios presentes en esta comisión de control respecto de Plus Ultra, De la Rocha ha reconocido su participación en las reuniones del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) indicando que su presencia era natural en una herramienta pública que comenzaba a andar.

"Entra dentro de la normalidad que el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno participe en reuniones (del Fasee) con otros miembros del Gobierno para conocer de primera mano asuntos relevantes en materia económica. Esto es así especialmente cuando se trataba de un nuevo instrumento de apoyo al tejido empresarial que iniciaba su camino", ha dicho.

Estaba todo dentro de la normalidad y por supuesto de la legalidad", ha espetado y al mismo tiempo ha indicado que todos los rescates se hicieron respetando sus normas de concesión y en un contexto de ayudas europeas que se concedieron en todo el continente. Una situación de extrema gravedad en la que además el sector aeronáutico era clave, según ha dicho.

Según informó este diario el 1 de junio un representante de Moncloa estuvo presente en la mayoría de las reuniones que mantuvo el Consejo Gestor para analizar el caso de Plus Ultra desde septiembre de 2020 hasta su concesión en marzo de 2021.

De hecho, el propio Manuel de la Rocha, entonces secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el que asistió personalmente a muchas de estas reuniones en las que tuvo voz, pero no voto.

Las fuentes consultadas indican además que la posición de Moncloa fue clara en estas reuniones: transmitir el sentir de la cúpula del Gobierno respecto de la evolución del rescate que finalmente terminó otorgando un préstamo de 53 millones a Plus Ultra.

Estas fuentes también sitúan a De la Rocha en las reuniones en las que se trató el rescate de Air Europa y el de Duro Felguera, es decir al menos en los primeros nueve meses desde que comenzó a andar esta herramienta.

Moncloa y De la Rocha lograron protagonismo en el Consejo Gestor pese a que la orden ministerial del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) solo reservaba un asiento a los representantes de la SEPI y a los ministerios de Economía, Hacienda, Transición Ecológica e Industria. El resto de asistentes solo podían hacerlo por invitación y de manera puntual.

La Orden PCM/679/2020 indica que podían "participar en las sesiones del consejo, con voz y voto, el representante con rango mínimo de Director General designado por los ministerios directamente afectados por los asuntos que se vayan a tratar, cuando así lo solicite el Consejo Gestor".

Y aquí hay algunas dudas. Fuentes cercanas a la SEPI indican a este diario que Moncloa tenía pleno derecho a asistir para transmitir el sentir de la cúpula del Gobierno respecto de la supervisión de estas ayudas públicas, pero desde otros sectores se apunta a que la propia orden ministerial lo deja en duda.

En primer lugar, el ministerio "directamente afectado" en el rescate de Plus Ultra era el de Transportes y Movilidad, que entonces tenía como Secretario de Estado a Pedro Saura y no a Manuel de la Rocha.

De la Rocha tenía entonces un rango incluso superior al de Director General, pero no está claro que la secretaría General de Asuntos Económicos y G20 tuviese relación directa con el mercado aéreo y el transporte. Por lo demás, el responsable de la Oficina Económica de Moncloa tuvo rango de secretario de Estado desde noviembre de 2023, con el comienzo de esta legislatura.

Lo que sí está claro es que -según la orden ministerial- su presencia sólo podía ser puntual y por invitación. En este sentido, las fuentes consultadas indican que Moncloa y De la Rocha estuvieron en buena parte de las reuniones en los que se analizó el rescate de Plus Ultra.