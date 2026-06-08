Iberdrola y Vodafone España se alían para comercializar servicios de energía y telecomunicaciones

La colaboración busca facilitar a los hogares españoles el acceso a energía renovable y servicios de conectividad a precios más competitivos y con incentivos directos.

Hasta 16 millones de clientes podrán acceder a ofertas exclusivas y paquetes convergentes con rebajas superiores al 20% y ventajas en programas de fidelización.

La alianza permitirá a los clientes de ambas compañías beneficiarse de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en sus facturas de luz o de telecomunicaciones.

Iberdrola y Vodafone España han firmado un acuerdo para comercializar conjuntamente servicios de energía 100% renovable y telecomunicaciones sin compromiso de permanencia.

Iberdrola y Vodafone han suscrito un acuerdo de colaboración para la venta cruzada de electricidad 100% renovable, sin compromiso de permanencia, y servicios de telecomunicaciones. El pacto abre la puerta a que hasta 16 millones de clientes puedan beneficiarse de estas nuevas condiciones, según han informado este lunes.

Así, los usuarios de Vodafone que contraten con Iberdrola el suministro eléctrico disfrutarán de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en su paquete de telecomunicaciones contratado con la operadora.

En sentido inverso, los clientes de Iberdrola que firmen con Vodafone un paquete de fibra y móvil para su hogar obtendrán la misma bonificación, 10 euros mensuales durante dos años, en forma de saldo en “Mi Iberdrola”, el programa de fidelización de la eléctrica. Ese saldo podrá destinarse tanto al pago del recibo de la luz como a cualquier otro producto o servicio disponible en la compañía.

“Iberdrola y Vodafone se unen para ofrecer un beneficio claro y tangible a todos los clientes. A través de esta alianza, las dos compañías queremos ayudar a que millones de hogares dispongan de la mejor conexión en casa y en el móvil, con energía libre de emisiones, y al mejor precio”, ha destacado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

El directivo ha subrayado que esta propuesta conjunta hará posible que los usuarios obtengan un ahorro directo de 10 euros al mes en sus facturas de luz o de fibra y móvil, “mientras disfrutan de los mejores servicios de energía con Iberdrola y de telecomunicaciones con Vodafone”.

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha remarcado que este entendimiento con Iberdrola pone de manifiesto la voluntad de la ‘teleco’ de ir más allá de la mera conectividad y ofrecer “soluciones que simplifican su día a día y les aportan un ahorro real”.

“Unimos la fortaleza de dos grandes compañías para que más de 16 millones de hogares en España puedan acceder a las mejores telecomunicaciones y a una energía más competitiva en condiciones ventajosas. Es, además, un primer paso en una colaboración que esperamos ampliar con nuevas propuestas de valor conjuntas”, ha celebrado García.

Detalles de la oferta

Dentro de este marco, Vodafone ha diseñado una campaña específica dirigida a los clientes de Iberdrola que contraten servicios de fibra y móvil con la operadora.

Así, los usuarios de Iberdrola podrán acceder a distintos paquetes convergentes de fibra, móvil y televisión con rebajas que pueden superar el 20%, a lo que se suma un incentivo adicional de 240 euros (10 euros mensuales durante 24 meses) en saldo de “Mi Iberdrola”. Este importe podrá descontarse de la factura eléctrica de Iberdrola o canjearse por cualquier servicio incluido en el programa de fidelización “Mi Iberdrola”.

A su vez, Iberdrola ha puesto en marcha una tarifa especial para los clientes de Vodafone que contraten con la eléctrica su suministro de luz, con un precio exclusivo y competitivo. Paralelamente, Vodafone aplicará un descuento extra de 10 euros al mes durante 2 años (24 meses) en la factura de fibra y móvil de esos clientes.

Los clientes actuales de Vodafone tendrán acceso a esta tarifa exclusiva de Iberdrola, mientras que quienes todavía no formen parte de la base de clientes de la operadora podrán elegir primero el paquete de fibra y móvil que mejor encaje con sus necesidades y, posteriormente, contratar la luz con Iberdrola para aprovechar las ventajas de la alianza: la tarifa eléctrica específica y el descuento de 10 euros al mes durante 24 meses en la factura de Vodafone.