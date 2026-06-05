La SEPI no puso en marcha el seguimiento del rescate de Plus Ultra hasta tres meses después de conceder la ayuda

La constitución tardía de la comisión coincidió con el inicio de la investigación judicial sobre el rescate y la suspensión cautelar del segundo tramo de la ayuda.

Plus Ultra fue la única de las primeras empresas rescatadas en la que la SEPI no designó representantes en el consejo ni forzó cambios en la dirección.

Durante los primeros meses tras la concesión del rescate, no hubo ningún control formal sobre los 53 millones de euros adjudicados a Plus Ultra.

La SEPI tardó al menos tres meses en crear la comisión de seguimiento del rescate a Plus Ultra, pese a que el acuerdo exigía su constitución inmediata.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no puso en marcha la comisión de seguimiento del rescate de Plus Ultra hasta al menos tres meses después de que fuera concedida la ayuda.

Otra muestra más del escaso control que la SEPI y el Gobierno realizaron del rescate a Plus Ultra, que -entre otras cosas- se investiga por presuntamente haber desviado 16 millones de euros (de los 53 millones concedidos) a una red de blanqueo de capitales.

De los tres primeros rescates concedidos (Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera), el de la aerolínea fue el único en el que no se designaron representantes de la SEPI en su consejo de administración, ni se forzó un cambio de consejero delegado.

EL ESPAÑOL-Invertia ha confirmado que no fue hasta el mes de junio del año 2021 -algunas fuentes lo sitúan en julio- cuando se constituyó formalmente esta comisión que debía vigilar la ejecución del plan de viabilidad presentado por Plus Ultra, supervisar la gestión de la compañía y ver en qué se gastaba el dinero.

Varias fuentes dentro del holding público reconocen a este diario que durante los meses que pasaron desde la concesión del rescate (aprobado el 9 de marzo en el Consejo de Ministros) y la constitución de la comisión, no se produjo ningún control formal sobre los 53 millones adjudicados. Fuentes oficiales de la SEPI no han contestado a este diario sobre estas cuestiones.

Así se explican algunas lagunas en la información que la propia SEPI entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la investigación judicial por su presunta vinculación con el "grupo Zapatero" y las gestiones que se hicieron para sacar adelante la operación.

En la investigación consta que algunas de las carpetas digitales entregadas se encontraban vacías de contenido y no tenían documentación "destacando especialmente las que contienen información relativa a las comisiones de seguimiento".

Las fuentes consultadas por este diario indican que parte de esta información no existía porque no se produjo ninguna reunión en los primeros meses tras el rescate, ya que todavía no se había constituido esta comisión de seguimiento.

Una situación especialmente delicada si consideramos que para entonces Plus Ultra ya había recibido una parte importante del rescate. El primer desembolso se produjo el 18 de marzo poniendo a disposición de la aerolínea un préstamo ordinario de 19 millones de euros.

Plus Ultra se encontraba además bajo un fuerte escrutinio público y mediático que motivó denuncias formales y la apertura de una investigación judicial respecto de las condiciones del rescate.

El Acuerdo de apoyo financiero público temporal firmado entre la SEPI (por su entonces presidente en funciones, Bartolomé Lora) y los directivos de Plus Ultra exigía que casi de manera inmediata se debía constituir esta comisión.

Debía estar compuesta por tres directivos designados por Plus Ultra y tres de la SEPI y su labor de control se articulaba a través de una serie de mecanismos y protocolos que obligaban al organismo público a supervisar periódicamente toda la gestión de la compañía.

Como ha publicado este diario los objetivos de la comisión de seguimiento eran "facilitar el cumplimiento, seguimiento, vigilancia y el control de la ejecución del plan de viabilidad" presentado por Plus Ultra.

Comisión de seguimiento

Además debía vigilar el cumplimiento de "los compromisos adquiridos, para demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, así como para superar su situación de crisis, describiendo la utilización del apoyo público solicitado con cargo al fondo, los riesgos medioambientales, las previsiones para afrontarlos y su estrategia energética".

Esta comisión "debía verificar regularmente el grado de cumplimiento de las proyecciones incluidas en el plan de viabilidad vigente en cada momento, analizando la situación de las principales variables tanto operativas, como financieras, las posibles medidas correctoras y, en su caso, la conveniencia de revisar los compromisos de la beneficiaria incluidos en el plan de viabilidad vigente en cada momento, o cualquier otra modificación de éste".

Esto implicaba una revisión periódica que, al menos en los tres primeros meses tras el rescate, no se realizó. De hecho, la comisión de seguimiento debía celebrar reuniones mensuales con carácter previo a las sesiones de los consejos de administración de Plus Ultra.

Toda su actividad debía quedar registrada en actas oficiales firmadas por todos sus miembros, algo que no se produjo en el trimestre posterior a la concesión de la ayuda.

Suspensión cautelar

¿Y por qué tardó tanto en constituirse la comisión? Internamente se cree que no hubo voluntad política, pero que además jugó en contra de esta supervisión la serie de rescates que se agolparon en los despachos de la SEPI en esas fechas.

El problema es que la comisión de seguimiento sí que se constituyó en los rescates de Air Europa y Duro Felguera y nada más haberse concedido la ayuda pública.

Por otro lado, en el caso de Plus Ultra la constitución tardía de la comisión coincidió en el tiempo con el comienzo de la investigación judicial sobre el rescate. Es así como el 22 de julio de 2021 se decretó la suspensión cautelar sobre el segundo tramo de la ayuda.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid estimó que el Gobierno, la SEPI y Plus Ultra debían justificar la necesidad del dinero público antes de efectuar el desembolso. Y para ello fue fundamental la constitución de la comisión de seguimiento.

Fondos a Plus Ultra

El segundo desembolso se produjo el 10 de agosto de 2021, tras levantarse la orden de suspensión cautelar que pesaba sobre la ayuda y se entregó el tramo del préstamo participativo por 34 millones de euros.

Pero el retraso en constituir la comisión de seguimiento no fue la única anomalía en Plus Ultra. La aerolínea fue la única de las tres primeras empresas rescatadas en las que la SEPI no intervino en la gestión.

En el caso de Air Europa, en diciembre de 2020 -sólo un mes después de conceder la ayuda- la SEPI designó a dos consejeros en la aerolínea rescatada con 475 millones. En marzo de 2021, forzó el nombramiento de Valentín Lago como CEO; y en junio de 2022 le sustituyó por Jesús Nuño de la Rosa.

En el caso de Duro Felguera, en mayo de 2021, sólo dos meses después de que se les adjudicara el préstamo de 120 millones, la SEPI designó como CEO a Jaime Argüelles y dos consejeros externos. Nada de esto pasó en Plus Ultra que mantuvo inalterable su equipo directivo.