La implicación de Tubos Reunidos en el 'caso Leire' agudiza su crisis y entierra sus opciones de devolver el rescate

Las claves

Las claves Generado con IA El registro de la UCO en Tubos Reunidos por el 'caso Leire' ha agravado su crisis y ha hecho inviable un rescate o la entrada de nuevos inversores. La compañía, con pérdidas de 118 millones y una deuda neta de 263 millones, afronta un proceso concursal que podría acabar en liquidación por partes. El principal acreedor de Tubos Reunidos es la SEPI, que difícilmente podrá recuperar los 113 millones prestados sin una quita importante. La investigación judicial y las sospechas de corrupción han ahuyentado a posibles socios industriales, complicando aún más la supervivencia de la empresa.

El registro de los agentes de la UCO en las oficinas de Tubos Reunidos en busca de pruebas que relacionan su rescate por parte de la SEPI con el caso Leire, ha dejado a la empresa sin opciones de que alguien la rescate y con un proceso concursal encima que les pone al borde de la liquidación.

Fuentes empresariales consultadas en el País Vasco aseguran que, si había pocas opciones de que algún socio industrial pudiera lanzarse con un plan de salvación, se han difuminado. Los problemas laborales y la caída del negocio en EEUU se unen ahora a un proceso judicial imbricado en los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE.

Precisamente, el principal acreedor de la compañía es la SEPI, con los 113 millones de ayuda que le prestó a través del Fondo de Solvencia, que va a ser muy complicado que se puedan recuperar. Al menos sin una quita importante.

El administrador concursal, la consultora PKF Attest, está en plena elaboración del informe económico que determinará la situación real de la empresa.

En sus primeros encuentros con los trabajadores les ha asegurado que la prioridad es dar entrada a un socio sin tener que vender los activos por separado.

Pero en ningún momento ha descartado una liquidación por partes si no hay forma de encontrar a un inversor que se haga cargo del grupo.

A cierre de 2025, había unas pérdidas de 118 millones y una deuda neta de 263 millones, que le ha llevado a una situación de "insolvencia financiera inminente", según el auto de la jueza que declaró el concurso.

Antes del registro de la UCO, tanto desde el administrador concursal como en el seno del Gobierno Vasco, advertían que podía haber interés de algún grupo en hacerse con Tubos Reunidos. Aunque nunca ha habido alguna oferta concreta.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que cualquier opción se ve paralizada ahora, a medida que toma cuerpo la investigación del juez Pedraz sobre el caso.

La mera existencia de una pieza secreta dentro de la causa en la que investiga los tejemanejes de Leire Díez y Santos Cerdán para frenar las causas judiciales abiertas contra el Gobierno, hace huir a los inversores.

Nadie sabe las ramificaciones a las que puede llegar la causa. Pero la parte revelada del sumario confirma que la sociedad Hirurok, formada por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Joseba Antxon Alonso, hizo de intermediaria para que le dieran el rescate a Tubos Reunidos en 2021. Por ello cobró 114.500 euros.

Y se sabe ahora que pudo haber una reunión a finales de 2024 en Ferraz de dos directivos de Tubos Reunidos y el propio Santos Cerdán, entonces responsable del PSOE.

El objetivo era intentar aplazar una parte del reembolso de la ayuda de la SEPI. Una gestión por la que también se habría cobrado una comisión de 40.000 euros.

Las condiciones financieras que establecían las reglas del Fondo de Solvencia de la SEPI elevaban los intereses de la deuda sin devolver hasta niveles del 8%, fuera de lo que ha sido el mercado financiero en los últimos años. Eso ha supuesto una carga para Tubos Reunidos que ha elevado la deuda inicial, de 112 millones, hasta cerca de 150.

El resto de la deuda se concentra entre varios bancos, si bien la delimitación concreta de lo que corresponde a cada acreedor y las vías posibles para saldarlo saldrá del informe económico que haga el administrador concursal.

Paz social tardía

Más allá de la deuda y las dudas del mercado, el inicio del proceso concursal había empezado con buen pie. El administrador, PKF Attest, retiró el ERE que pesaba sobre 242 trabajadores, de los 1.300 que tiene la empresa, y los sindicatos más reticentes desconvocaron la huelga indefinida que mantenían como protesta.

Aun así, el plan de viabilidad que la empresa se había marcado no surtió efecto. La caída del mercado de EEUU por la subida de los aranceles al acero de Trump dejó noqueada a la compañía, que cerró su planta en aquel país y se vio obligada a parar parte de la actividad en Amurrio.

El proceso concursal debe plantear un nuevo plan de salvación, con una quita de parte importante de la deuda y un recorte de la actividad para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

A los trabajadores se les ha garantizado que hay dinero para cobrar las nóminas hasta el mes de agosto, fecha para la que ya debería estar hecho el informe económico y marcada una posible hoja de ruta.

Entre la plantilla se ha extendido el miedo a una venta por partes, dadas las grandes diferencias en trabajo, ambiente y rentabilidad que hay entre las plantas de Amurrio y de Trápaga.

Desde la SEPI siempre se han mostrado a favor de colaborar en una salida de la empresa, pero con la condición de que hubiera paz social y un socio industrial que presentara un plan viable a medio plazo.

El BBVA se mantiene como accionista de la empresa, pero con una participación reducida a casi la cuarta parte de lo que fue, hasta algo más del 5%.

La familia Zorrilla Lequerica Puig controla un paquete cercano al 10% y el resto se reparte en bolsa y entre socios históricos, como algunos miembros de la familia Ybarra con algo más del 6%.

Joaquín Fernández de Piérola (independiente) fue nombrado presidente no ejecutivo del grupo en enero pasado, con Carlos López de las Heras como CEO. Emilio Ybarra Aznar es vicepresidente. Incluso ocupó la presidencia de forma transitoria en 2023.