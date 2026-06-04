Manrique (Sacyr) alerta de la necesidad urgente de invertir en infraestructuras y agua para que la economía no se desplome

Sacyr prevé alcanzar una valoración de activos concesionales de 10.000 millones y gestionar inversiones superiores a 60.000 millones hasta 2033, con foco en infraestructuras y gestión del agua.

La compañía celebró su junta de accionistas, aprobando un incremento del dividendo del 21% y renovando tres consejeros, en línea con su plan estratégico 2024-2027.

Sacyr reclama un pacto de Estado y la colaboración público-privada para acelerar proyectos, señalando que el país invierte solo el 2,7% del PIB en infraestructuras, la mitad que en 2009.

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, alerta de un grave retraso en la inversión en infraestructuras y agua en España, cifrado en más de 400.000 millones de euros pendientes.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha lanzado la voz de alarma sobre el tremendo retraso que España acumula en inversión en infraestructuras “por falta de presupuesto” a pesar de ser la economía que más crece de Europa.

La constructora, que ha celebrado este jueves su junta general de accionistas, advierte que incluso es tarde para esperar a un cambio de Gobierno que de un giro a la situación. “Se tarda tiempo en hacer estos proyectos: lo que necesitamos es un pacto de Estado y apostar por la colaboración público-privada y las concesiones a largo plazo”, en palabras de Manrique.

Al hilo con las estimaciones del sector, desde Sacyr calculan un retraso de diez años en la renovación y mantenimiento de las grandes infraestructuras españolas. Autopistas, ferrocarriles, obras hidráulicas, etc. acumulan más de 400.000 millones de inversión pendiente.

“En España vamos a contracorriente de todo el mundo -alerta Manrique-; no hay recursos para concesiones, se invierte una miseria en agua y las presas tienen ya 80 años y amenazan con generar un problema serio”.

En términos relativos, desde Sacyr aseguran que hoy se invierte en infraestructuras en nuestro país un 2,7% del PIB, casi la mitad del 5,2% que se invertía en 2009. “Pero la población aumenta, igual que el número de turistas, y la situación exige un pacto político urgente para ofrecer soluciones a los ciudadanos”, insiste el presidente de Sacyr.

Frente a la práctica habitual en España de adjudicar proyectos por subastas, basados en precios, la compañía plantea procesos como los que se usan en EEUU, Canadá o Australia, donde la inversión se está disparando: las concesiones, que facilitan la financiación a cambio de una explotación a largo plazo, y los contratos colaborativos.

España tiene la mayor red de autopistas de Europa, con 17.000 kilómetros, con un déficit de inversión en renovación y mantenimiento de 7.600 millones, pero es casi el único país de la UE donde no se pagan peajes por el uso, para que ese coste no suponga un lastre al gasto público.

A pesar de ese deterioro nacional, desde Sacyr reconocen que el prestigio y la reputación de las empresas españolas de infraestructuras está más que reconocido en todo el mundo. Cuando salen grandes proyectos por el mundo, son los grupos españoles los que suelen competir entre sí, con aliados locales o especializados según cada caso.

Ni siquiera el deterioro de las relaciones de España con la Administración Trump han trastocado ese fenómeno. Al contrario, en el caso de las grandes constructoras y concesionarias, el reconocimiento a su labor financiadora e inversora en esas economías ha sido explícito en muchas ocasiones.

Dividendo y plan estratégico

La junta general de accionistas de la constructora aprobó el reparto de dividendo previsto y la renovación de tres de sus consejeros: Demetrio Carceller, como consejero dominical, y María Jesús de Jaén y José Joaquín Güell, como consejeros independientes.

En línea con el plan de negocio 2024-2027, Sacyr va a lograr un incremento del pago de dividendo de 2024 y 2025 (completada ahora en julio) del 21%.

Con esa política de retribución repartida siempre en dos pagos anuales (enero y julio), se cumpliría con el hito de distribuir, al menos, 225 millones en los tres años del plan. De esa cifra quedan por pagar,40 millones, en enero de 2027 (0,05 euros por acción), y otros 70 millones que se abonarían en julio de 2027, previa aprobación del consejo de administración y la junta del año que viene.

El consejero delegado de la firma, Pedro Sigüenza, que acudía a su primera junta general desde que fue nombrado en el cargo, destacó el saneamiento logrado por la empresa tras un año en el que se ha dado un vuelco a la compañía.

Se ha logrado por segunda vez un récord de cinco adjudicaciones de concesiones, que mantienen un flujo de caja de 1.359 millones de euros y unos activos en concesiones valorados en más de 4.000 millones de euros.

“Para que ustedes se hagan una idea del valor intrínseco con el que contamos -explicó Manuel Manrique a los accionistas-, nuestra cartera de activos concesionales, con un valor superior a 4.000 millones de euros, distribuirán a la matriz 19.000 millones de euros en los próximos años”.

La compañía pondrá en marcha a finales de año la elaboración del nuevo plan estratégico hasta 2030, del que hay una cosa clara: tendrá un gran protagonismo la inversión en infraestructuras y gestión del agua.

Hasta que eso llegue, las metas a conseguir hasta 2033 ya están marcadas de antemano: alcanzar una valoración de los activos concesionales de 10.000 millones y gestionar una inversión total en proyectos de más de 60.000 millones, frente a los 28.000 actuales.

La compañía está preseleccionada a corto y medio plazo para más de 28 proyectos de concesiones en todo el mundo, prácticamente todos ellos fuera de España, donde sólo se plantean, por ahora, actuaciones en el área del agua.

EEUU, Canadá, Australia, Reino Unido y Latam son los grandes mercados a tener en cuenta a la hora de rellenar su cartera de pedidos y crear infraestructuras de las que obtener rendimientos a largo plazo. Salvo Argentina y Oriente Medio, por la inseguridad que plantean, todo el mundo es ya su mercado. Tampoco invierten, por ahora, en centros de datos.

La compañía ha obtenido este año, además, el rating de grado de inversión por parte de la agencia internacional Morningstar, lo cual facilitará los procesos de financiación que necesitan este tipo de grandes proyectos.