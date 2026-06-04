Indra busca un pacto con Santa Bárbara antes de la junta para evitar que los contratos con Defensa lleguen a la Audiencia

Las conversaciones entre Indra, Defensa y General Dynamics continúan, pero las posturas siguen alejadas y la posibilidad de judicializar el conflicto sigue sobre la mesa.

El Ministerio de Defensa ha paralizado contratos de mantenimiento con Santa Bárbara por valor de 240 millones de euros, lo que ha incrementado la tensión y preocupación en las plantas de la empresa.

El enfrentamiento se origina tras adjudicaciones millonarias a la UTE formada por Indra y EM&E para fabricar armamento pesado de tierra, valoradas en más de 7.200 millones de euros.

Indra busca un acuerdo con Santa Bárbara antes de la junta de accionistas para evitar que los contratos de Defensa acaben en la Audiencia Nacional.

El equipo de Ángel Simón intenta recomponer la situación de enfrentamiento en la que Indra había entrado con algunos de los competidores del sector de la defensa en la etapa de Escribano. Sobre todo tras las millonarias adjudicaciones de Defensa a la UTE que entre las dos firmas montaron.

Fuentes cercanas a ese proceso aseguran que lo más complicado está siendo alcanzar un pacto con la filial europea de General Dynamics (Santa Bárbara) para evitar que lleve ante la Audiencia Nacional los dos contratos para fabricar armamento pesado de tierra (obuses) por más de 7.200 millones de euros.

Una vez agotada la vía administrativa ante el Ministerio de Defensa, a mediados del pasado mes de abril, se abren dos meses de plazo para recurrir a la justicia ordinaria por la vía de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Eso marca un plazo hasta la semana del 19 de junio para cerrar un pacto con Defensa y Santa Bárbara que evite una judicialización de los contratos.

Los nuevos responsables de la empresa quieren llegar a la junta de accionistas de finales de junio con ese tema zanjado o, al menos, encauzado con General Dynamics. Eso sería parte de una etapa de "nuevo entendimiento" en la industria de defensa, pero parece que las posturas están enquistadas.

Con esa amenaza sobre la mesa, las relaciones entre Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa, que serían en realidad los dos contendientes ante la justicia, no han mejorado últimamente. El Ministerio ha paralizado los dos contratos de mantenimiento que adjudicó a Santa Bárbara por 240 millones de euros.

Fuentes sindicales aseguran que la línea del obús SIAC está parada por orden del Ministerio, lo que frena un negocio de 40 millones de euros. Y Defensa también ha dado el aviso de que paraliza los 200 millones de mantenimiento de los carros de combate Leopard.

Por otro lado, General Dynamics tampoco ha logrado hacerse con el contrato de 3.000 millones al que optaba para colocar en Rumania su blindado Ascod, que podría garantizar trabajo para varios años.

Queda mucha actividad con los 84 modelos Hunter que se fabrican para el ejército de Letonia, por 225 millones y mantenimiento hasta 2037. Pero entre unas cosas y otras, la preocupación se ha acrecentado entre los trabajadores de las plantas de Santa Bárbara (Trubia y Alcalá de Guadaira), al menos hasta que se resuelvan los problemas con Defensa.

La filial del gigante norteamericano siempre se ha mostrado abierta a un pacto que evite la vía judicial, pero la paralización obligada de la actividad que le imponen los bloqueos de Defensa desde mediados del pasado mes de mayo han venido a envenenar la situación.

Pese a que tanto el Ministerio como la nueva Indra quieren evitar que todo se lleve a la Audiencia, la idea de los responsables de General Dynamics en Europa, en este momento, es seguir con el calendario judicial marcado hasta que las posturas puedan acercarse.

La posible demanda de dentro de dos semanas se uniría a la inicial que se interpuso ante el Tribunal Supremo. En ese caso, era contra la financiación de 3.000 millones a tipo cero concedida desde el Ministerio de Industria para las empresas adjudicatarias puedan llevar a cabo los contratos de mayor envergadura de Defensa.

Conversaciones abiertas

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que todas las partes (Indra, Defensa y General Dynamics) están hablando en busca de una solución que desenmarañe la situación y abra paso a un mejor desarrollo del sector. Pero nadie quiere ceder.

Desde la filial europea del gigante norteamericano se entiende que los contratos de los dos blindados en litigio se adjudicaron a Indra y EM&E, que no tienen capacidad ni tecnología para producir ese armamento, sin tener en cuenta el producto que ellos aportaban como idóneo: el Némesis que presentaron en la última feria del sector.

Desde Defensa e Indra no se quiere echar para atrás un proceso en marcha en la etapa de los Escribano en la empresa. Sobre todo cuando existe incluso un acuerdo posterior para el diseño y la fabricación de un vehículo de esa categoría con el grupo coreano Hanwha.

Los plazos corren y el enfrentamiento a tres bandas no abre opciones al optimismo. Mientras algunas voces externas del sector hacen hincapié en el retraso que puede suponer para la dotación de la defensa la paralización de toda esa actividad y del mantenimiento posterior que necesita.

Indra y General Dynamics comparten con SAPA y Escribano el consorcio Tess Defence, que algunos actores del sector ven como idóneo para llegar a una solución pactada. Aunque los problemas que han surgido en ese grupo con el 8x8 Dragón tampoco son muy alentadores de cara a un entendimiento entre las partes.

Este es, además, uno de los escenarios con que se ha encontrado el nuevo consejero delegado fichado por Indra, Josep María Rocasens, para llevar a cabo el plan estratégico de la empresa. Fuentes cercanas al nuevo CEO valoran su experiencia en el sector de la automoción (era presidente de la patronal Anfac) y su apuesta por la tecnología, como base de su trabajo en Indra.

El desarrollo tecnológico a todos los niveles es el gran nicho de valor añadido al que se puede agarrar la industria de defensa en España. Si a ese proceso se une un aprovechamiento de las capacidades industriales de plantas como las de Santa Bárbara y otras empresas ya instaladas del sector, el camino quedaría más despejado que hasta ahora para todos.