Correos ofrecerá la posibilidad de comprar deuda pública y obtener el certificado digital en sus oficinas

La diversificación de servicios busca compensar la caída de ingresos del sector postal y reforzar la cohesión territorial y social.

El nuevo contrato-programa con el Estado es calificado como un "hecho histórico" y estará vigente hasta 2030.

Correos ha anunciado este miércoles que ofrecerá próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública u obtener el certificado digital a través de sus oficinas.

El presidente de Correos, Pedro Saura, ha calificado de "hecho histórico" el nuevo contrato-programa con el Estado para prestar servicios esenciales y ha señalado que ayudará "solo en parte" a compensar la caída de los ingresos del sector postal.

"Este contrato es un hecho histórico en los más de 300 años de nuestra empresa. El Gobierno vuelve a señalar el carácter estratégico que tiene para España la red de Correos. Esta diversificación ayudará solo en parte a compensar la caída de los ingresos del sector postal", ha declarado Saura.

Además, "permitirá desplegar servicios de alto valor añadido para la sociedad, más allá de la entrega de cartas, activando plenamente el potencial de una red que, por su presencia territorial, constituye un activo estratégico para la Administración General del Estado", añade.

Pedro Saura hace referencia así a la aprobación este martes, por parte del Consejo de Ministros, de un contrato-programa de Correos con el Estado que regulará las condiciones de prestación de los servicios de interés económico general asignados a la empresa postal pública y que estará en vigor hasta 2030.

Procesos de transformación

"Con la prestación de estos servicios esenciales, Correos da un paso transcendental en su proceso de transformación para contribuir a la cohesión territorial, económica y social, a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión pública", celebra la empresa de comunicaciones y paquetería.

El contrato-programa plurianual concreta las condiciones de prestación de los Servicios de Interés Económico General asignados por la Ley a Correos, que abarcan cuatro grandes bloques.

Estos son los de accesibilidad a las comunicaciones postales, mediante la puesta a disposición de la red de oficinas y demás puntos de atención en el ámbito rural; accesibilidad a servicios financieros básicos, como el acceso a efectivo en municipios de menos de 500 habitantes; el acceso universal a servicios administrativos de la Administración General del Estado (AGE) y la puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales que requiera en situaciones de seguridad o emergencia.

Correos recuerda que ya presta algunos de estos servicios, como la gestión material de los procedimientos habilitados para la regularización de inmigrantes, la aceptación de solicitudes administrativas y su posterior transmisión a la Administración o la retirada e ingreso de efectivo a través de Correos Cash.