Feijóo comparece ante el Ibex y empresarios catalanes: "Si quieren más viviendas y menos impuestos, contarán conmigo"

Recalca la necesidad de un Gobierno con autonomía y una mayoría que defienda el interés general, subrayando la urgencia de elecciones generales ante la actual situación política.

Feijóo propone más viviendas, menos impuestos y mejores servicios públicos para Cataluña, y asegura que contará con su apoyo si comparten estos objetivos.

El líder del PP defiende un proyecto político "limpio de corrupción" y se compromete a devolver la decencia a España, sin buscar atajos ni pedir favores.

Feijóo presenta su hoja de ruta económica ante empresarios catalanes y representantes del Ibex 35 durante las jornadas del Cercle d'Economia.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo ha comparecido este martes ante los grandes empresarios catalanes y una importante representación del Ibex 35.

El popular ha participado en la segunda jornada de las jornadas anuales del Cercle d'Economia y ha dibujado su hoja de ruta económica en medio de los guiños que en las últimas horas ha hecho el PP a Junts y al PNV para que apoyen una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez.

No obstante, no entró a valorar el desafío que le planteó esta mañana el propio Junts, invitándole a negociar a Waterloo una eventual moción de censura instrumental.

Aunque sí que dejó clara su postura regeneradora y su apuesta por un nuevo Gobierno "limpio de corrupción" y sin las ataduras de Sánchez.

Y lo hizo ante importantes empresarios catalanes y del Ibex 35 como el presidente de Repsol, Antonio Brufau, o el de Telefónica, Marc Murtra. También estuvo presente el presidente de Planeta, José Creuheras.

Es más, Feijóo se ha reunido con "un nutrido grupo de empresarios" antes de comparecer en el Cercle en un desayuno con representación de estas y otras importantes compañías.

Entre ellos se encontraba el comité ejecutivo del Cercle al completo, entre los que se encontraban el consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca; el presidente y CEO de Puig, Marc Puig; la CEO de Penguin Random House, Núria Cabutí; o el consejero delegado de T-Systems Iberia, Osmar Polo.

En su intervención Feijóo se comprometió a devolver a España la decencia “con ayuda o sin ella” para defender un “proyecto limpio”, sin buscar atajos ni pedir favores

El presidente del PP asegura que no busca atajos ni tampoco pedir ni regalar favores, sino que lo que únicamente quiere es defender la necesidad de un proyecto limpio para garantizar que en España vuelva la decencia, “con ayuda o sin ella”.

“No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación de España. Y no vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar en todo caso que devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella”.

Durante una intervención en el Cercle de Economía, Feijóo ha afirmado que España necesita con urgencia un Gobierno con autonomía para gobernar y “una mayoría capaz de defender el interés general por encima de todo”.

"Limpieza institucional"

“La corrupción ya no es la excepción, sino la norma. No hay casos de corrupción. Lo que ha trascendido es un sistema destinado a facilitarla, ampliarla o hacerla impune”, manifiesta para subrayar que hoy la disyuntiva se rige entre la degeneración o la limpieza institucional.

“Un total de 184 diputados exigen elecciones generales inmediatas. De este colapso solo se sale devolviendo la voz al pueblo. Es el único final digno para una legislatura que ha sido un inmenso error”, sostuvo.

Destacó que en un momento como este hay que poner la responsabilidad democrática por encima de la conveniencia política. “Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja decisiones irreflexivas”, indicó.

Ante un auditorio conformado mayoritariamente por empresarios y autónomos catalanes, Feijóo ha mantenido que no se puede cambiar España contra Cataluña, ni esta comunidad autónoma tiene que ser una pieza supeditada a los intereses temporales de La Moncloa.

Más viviendas y menos impuestos

“Cataluña no debería seguir aspirando a lograr las cosas ni por colisión ni por coacción, sino por convicción. A eso aspiro también. Aspiro a liderar un gobierno que afronte los desafíos de los catalanes por compromiso y por convivencia”, añadió.

“Si quieren más viviendas, más médicos, menos inmigración irregular y menos impuestos, contarán conmigo y con el proyecto del Partido Popular", concluyó.