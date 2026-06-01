Manuel de la Rocha participó activamente en las reuniones de análisis del rescate de Plus Ultra representando a Sánchez

El rescate de Plus Ultra, junto al de otras empresas, está bajo investigación judicial por supuestos pagos de comisiones a intermediarios vinculados a miembros del Gobierno.

La SEPI y el Consejo Gestor aprobaron un préstamo de 53 millones a Plus Ultra, inflando su impacto económico y minimizando su crisis financiera.

Moncloa estuvo presente en la mayoría de reuniones del Consejo Gestor que evaluó el expediente de la aerolínea, aunque con voz pero sin voto.

Manuel de la Rocha, principal asesor económico de Sánchez, participó activamente en el análisis del rescate de Plus Ultra durante la pandemia.

Moncloa y el responsable de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha, estuvieron directamente implicados en la revisión, supervisión y análisis del expediente de Plus Ultra con el que la aerolínea solicitó ayuda pública durante la pandemia.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con varias fuentes vinculadas al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un representante de Moncloa estuvo presente en la mayoría de las reuniones que mantuvo el Consejo Gestor para analizar el caso desde septiembre de 2020 hasta su concesión en marzo de 2021.

De hecho, fue el propio Manuel de la Rocha, entonces secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el que asistió personalmente a muchas de estas reuniones en las que tuvo voz, pero no voto. Este diario ha contactado con Moncloa para confirmar este extremo, pero no obtuvo respuesta.

Este diario se puso en contacto con el propio De la Rocha el pasado miércoles 27 de mayo a las 10.53 horas vía Whatsapp. Un mensaje del que todavía no ha obtenido respuesta alguna. Un día más tarde, el jueves 28 de mayo, hizo lo propio con una de las personas que forman parte de la secretaría de Estado de Comunicación. Un mensaje que tampoco ha sido respondido. .

De la Rocha es el principal asesor de Pedro Sánchez en temas económicos. Su cercanía con el presidente del Gobierno es tal que suele acompañarle a todos sus viajes internacionales, y no solo de negocios. Esta semana se le pudo ver en el Vaticano en la visita del líder del PSOE al Papa León XIV.

Desde la salida de Iván Redondo de Moncloa en verano de 2021, se ha convertido en el principal interlocutor con el mundo empresarial y el responsable de intervenciones del Gobierno en empresas, como recientemente aconteció en Indra. Incluso muchos le sitúan como un Ministro de Economía en la sombra.

Las fuentes consultadas indican además que la posición de Moncloa fue clara en estas reuniones: transmitir el sentir de la cúpula del Gobierno respecto de la evolución del rescate que finalmente terminó otorgando un préstamo de 53 millones a Plus Ultra. Las fuentes consultadas también sitúan a De la Rocha en las reuniones en las que se trató el rescate de Air Europa y el de Duro Felguera.

Moncloa y De la Rocha lograron protagonismo en el Consejo Gestor pese a que la orden ministerial del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) solo reservaba un asiento a los representantes de la SEPI y a los ministerios de Economía, Hacienda, Transición Ecológica e Industria. El resto de asistentes solo podían hacerlo por invitación y de manera puntual.

Un protagonismo que compartía con el presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, que era quien solía dirigir los encuentros, los debates y ponía sobre la mesa los temas a analizar.

El 21 de julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Fasee dotado de 10.000 millones de euros para ayudar a empresas en crisis a causa de la pandemia.

Una semana después se publicó la orden ministerial en la que se establecían los requisitos para acceder a estos préstamos con dinero público y los mecanismos para aprobarlos.

En esta orden se da forma legal al Consejo Gestor, entidad interministerial creada expresamente para la gestión del fondo con competencias para resolver las solicitudes, elevar a la autorización al Consejo de Ministros y fijar la posición de la Administración General del Estado para participar en las compañías rescatadas en caso de que fuese necesario.

Este consejo estaba presidido por el presidente de la SEPI, entonces el vicepresidente, Bartolomé Lora; y cuatro vocales: el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el subsecretario de Hacienda; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y el secretario de Estado de Energía.

En esas fechas la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa era Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda era María del Pilar Paneque; el secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa era Raül Blanco; y la secretaria de Estado de Energía era la actual ministra, Sara Aagesen.

Presencia de Moncloa

Los vocales podían delegar su intervención en un representante de su ministerio, con rango mínimo de Director General, aunque las fuentes consultadas indican que estos cuatro representantes estuvieron en la mayoría de las reuniones.

¿Y De la Rocha y Moncloa? La Orden PCM/679/2020 indica que podían "participar en las sesiones del consejo, con voz y voto, el representante con rango mínimo de Director General designado por los ministerios directamente afectados por los asuntos que se vayan a tratar, cuando así lo solicite el Consejo Gestor".

Y aquí hay algunas dudas. Fuentes cercanas a la SEPI indican a este diario que Moncloa tenía pleno derecho a asistir para transmitir el sentir de la cúpula del Gobierno respecto de la supervisión de estas ayudas públicas, pero desde otros sectores se apunta a que la propia orden ministerial lo deja en duda.

En primer lugar, el ministerio "directamente afectado" en el rescate de Plus Ultra era el de Transportes y Movilidad, que entonces tenía como Secretario de Estado a Pedro Saura y no a Manuel de la Rocha.

Análisis de los expedientes

De la Rocha tenía entonces un rango incluso superior al de Director General, pero no está claro que la secretaría General de Asuntos Económicos y G20 tuviese relación directa con el mercado aéreo y el transporte. Por lo demás, el responsable de la Oficina Económica de Moncloa tuvo rango de secretario de Estado desde noviembre de 2023, con el comienzo de esta legislatura.

Lo que sí está claro es que -según la orden ministerial- su presencia sólo podía ser puntual y por invitación. En este sentido, las fuentes consultadas indican que Moncloa y De la Rocha estuvieron en buena parte de las reuniones en los que se analizó el rescate de Plus Ultra.

Según ha sabido este diario, en el periodo en el que se analizaron los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera -entre septiembre de 2020 y marzo de 2021-, los tres primeros concedidos, el consejo se reunía como mínimo una vez al mes e incluso semanalmente a medida que iban avanzando los expedientes.

En esas reuniones se analizaba el día a día del rescate y se pedían nuevas informaciones y más documentos para complementar los expedientes.

Importancia del Consejo Gestor

Eran momentos en los que además la SEPI tenía muy poca plantilla para analizar los expedientes y todavía no trabajaba con asesoría externa, algo que se produjo precisamente después de la concesión del rescate de Plus Ultra y Duro Felguera.

Es así como el Consejo Asesor tenía aún más peso no solo en las decisiones, sino que también en el requerimiento de la información a los solicitantes y en el análisis de sus números.

Con todo, queda claro que era este Consejo Gestor el único organismo responsable de aprobar todas las ayudas de la SEPI y es el que debe responder -junto con los técnicos de la SEPI- ante cualquier duda respecto de rescates como el de Plus Ultra (53 millones) o el de Air Europa (475 millones) y el de Tubos Reunidos (113 millones).

Por otro lado, el hecho que Moncloa estuviese presente en buena parte de sus reuniones, aunque no en la votación definitiva del 2 de marzo de 2021, indica que la responsabilidad no es solo de los cuatro ministerios que componían el Consejo Gestor.

Rescates en el punto de mira

Estos tres rescates públicos están en el punto mira de investigaciones judiciales abiertas que apuntan al pago de comisiones a intermediarios que -presuntamente- actuaron ante ministros y miembros del Gobierno para sacar adelante las ayudas.

En el caso de Plus Ultra, las pruebas que ha presentado la Justicia indican que se establecieron dos contratos entre los directivos de la aerolínea y el 'grupo Zapatero', representado por Julio Martínez y Análisis Relevante.

En total, se comprometieron con un primer acuerdo de hasta 72.000 euros y otro por el 1% del rescate, más de 600.000 euros incluyendo IVA.

En cuanto a Air Europa, hay pruebas de que Víctor de Aldama firmó contratos de asesoría con Globalia para facilitar el rescate por 169.400 euros, según acreditó la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil. Y los mensajes intervenidos en la causa apuntan a gestiones de Koldo García con diferentes ministerios para facilitar el rescate.

Tubos Reunidos

En diciembre del año pasado se produjo la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; de la exmilitante del PSOE, Leire Díez; y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.

Una de las cinco operaciones por las que se investigó a los detenidos eran delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, por el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021 por valor de 113 millones. Habrían cobrado 114.950 euros.

Pero la sospecha no solo tiene que ver con los intermediarios, sino que también con los requisitos que debía cumplir Plus Ultra, y todos los que se acogieron al Fasee.

En el caso de la aerolínea este diario ya ha advertido que la SEPI infló su impacto en el empleo, su peso económico (que era de apenas el 0,1% del mercado) y minimizó su desfase patrimonial y obvió que llevara cinco años acumulando pérdidas.

Responsabilidad de la SEPI y sus técnicos, pero también del Consejo Gestor, que, según la norma que dio vida al Fasee era el único órgano responsable de analizar y aprobar las ayudas.