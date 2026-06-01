Deale lanza una división de crédito para financiar las adquisiciones de pymes que se originen en su plataforma

La primera operación ha sido la financiación parcial de la adquisición de Splastic, dedicada a la inyección de plásticos, completada en 280 días.

Deale Credit prioriza empresas con apalancamiento moderado y está asesorada por Intermoney Asset Backed Finance y FILS.

La iniciativa cuenta con una aportación inicial de 2 millones de euros de los socios actuales y ofrece préstamos de hasta 300.000 euros para financiar hasta el 30% del precio de adquisición.

Deale lanza Deale Credit, la primera solución de financiación LBO integrada en una plataforma digital de compraventa de empresas en España.

Deale, la primera plataforma digital independiente de M&A especializada en pymes, da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con el lanzamiento de Deale Credit, la primera solución de financiación LBO completamente integrada en una plataforma digital de compraventa de empresas en España.

La nueva iniciativa nace con una aportación inicial de 2 millones de euros por parte de los socios actuales de la compañía.

Con este lanzamiento, Deale amplía su propuesta de valor para compradores y vendedores en el mid-market español al incorporar financiación para adquisiciones originadas en su propio ecosistema. El objetivo es facilitar cierres más rápidos y contar con estructuras de financiación ágiles, flexibles y adaptadas a los tiempos de ejecución de este segmento del mercado.

El vehículo ofrece préstamos de hasta 300.000 euros, con capacidad para financiar hasta el 30% del precio de adquisición de la compañía con un plazo objetivo de cuatro años.

Como criterio de inversión, Deale prioriza compañías con niveles moderados de apalancamiento, situándose en torno a 3,0 veces deuda financiera neta sobre ebitda tras la transacción.

Este proyecto de asset backed finance (financiación basada en activos) impulsado por Deale está asesorado por la firma de servicios financieros Intermoney Asset Backed Finance y el despacho de abogados FILS.

Como primera operación, Deale Credit ha participado en la adquisición de Splastic, compañía dedicada a la inyección de plásticos, en una transacción protagonizada por un comprador de perfil industrial.

En esta operación, la financiación aportada por Deale Credit representa el 16,7% del enterprise value, con el objetivo de acelerar el cierre y optimizar los recursos financieros destinados a la compra. La operación se completó en 280 días.