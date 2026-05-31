El dinero no tiene miedo a la guerra ni a las cloacas del Gobierno: las fusiones y adquisiciones se disparan en 2026

Analistas señalan que la tensión política local influye sólo en sectores regulados, pero no frena la ola global de transacciones corporativas, que apunta a un año récord en Europa y el mundo.

El sector energético y las renovables destacan por el interés inversor, mientras que el financiero muestra un fuerte crecimiento en volumen de operaciones, aunque la consolidación europea se ve limitada por la falta de unión bancaria.

Las operaciones corporativas son de mayor tamaño y más selectivas, impulsadas por la búsqueda de escala, innovación y diversificación de cartera en sectores estratégicos como energía, telecos, banca e infraestructuras.

Las fusiones y adquisiciones (M&A) crecen un 60% en Europa y un 30% en España en el primer trimestre de 2026, pese a la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre política interna.

Lejos de lo que pueda parecer, la inestabilidad geoestratégica que inunda los mercados globales y las charcas de corrupción e incertidumbre política interna que reinan en España no afectan de forma directa a las grandes operaciones corporativas que sostienen los mercados y las economías desarrolladas.

Las previsiones del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A en sus siglas en inglés) se están cumpliendo y ya crecen a un ritmo del 60% en Europa y del 30% en España en el primer trimestre. Con operaciones de claro encaje industrial, mayor volumen y menos endeudamiento.

Ese fue el mensaje claro que lanzaron en el encuentro bancario del IESE y FTI Consulting el CEO de Goldman Sachs para España y Portugal, Juan de Dios Gómez-Villalba, y el vicepresidente de JP Morgan, Carlos Pertejo. Dos de los ejecutivos españoles más reconocidos que llevan una vida dedicada a las operaciones corporativas.

Desde el punto de vista internacional, parece claro que los grandes mercados de capitales y las empresas estratégicas en energía, telecos, banca o infraestructuras descuentan ya una salida más o menos cercana del conflicto en Oriente Medio, a pesar de los últimos vaivenes.

Pueden ser semanas o meses, pero el mercado del M&A apunta al final. La banca de inversión vivió dos o tres semanas de parón cuando se desató la guerra de Irán, igual que ocurrió con el 'Liberation Day' de Donald Trump y sus aranceles. Pero tras ese impasse se ha logrado y superado el nivel de crecimiento interanual que venía con inercia desde 2025.

Según el análisis de ambos expertos, las empresas europeas afrontan un nuevo escenario global en el que buscan escala (ganar tamaño), capacidad de innovación (con la IA como gran reto) y mejorar el portfolio (cartera de clientes más amplia y diversificada).

Esa visión del largo plazo y las grandes tendencias empresariales transnacionales hace que ambos directivos no entren a valorar como factores clave de las operaciones la situación interna que se vive en los gobiernos locales. Nunca es un factor decisivo, aunque sí influye cuando se trata de sectores regulados o empresas sistémicas.

En cualquier caso, la afección que pueda tener la tensión política de un gobierno concreto no frena la corriente de transacciones corporativas que se mueven cada año y que se ven reflejadas tanto en la banca de inversión como en la actividad de los grandes despachos de abogados.

En lo que va de año, no solo se trata de que hay más operaciones. Son además de mayor tamaño y de carácter más selectivo y disciplinado, según explica Juan de Dios Gómez-Villalba. "Va a ser año de récord en Europa y en el mundo", remata Carlos Pertejo.

Empezó Ucrania, siguió Trump con sus aranceles, luego Gaza y ahora Irán y el bloqueo de Ormuz. Los analistas prevén un nuevo orden económico en el que se van a producir procesos de reindustrialización, nuevas rutas comerciales y una apuesta clara por la tecnología y la innovación a todos los niveles.

El resultado de ese proceso en el mundo del corporate global es un exceso de competencia entre grandes compañías y sectores estratégicos (la defensa, por ejemplo) que obliga a tener tamaño para afrontar las grandes inversiones que hay que hacer.

Muchas operaciones entre grandes firmas de un mismo sector buscan dar valor a un negocio cuya cotización no refleja hasta ahora el valor intrínseco que tiene ese negocio, explica el presidente de Goldman Sachs en España.

Pero también se generan procesos de salidas a bolsa o separación de negocios, por puro exceso de liquidez a la hora de hacer inversiones, sobre todo con fondos de private equity en el ámbito de las infraestructuras.

Si hay que bajar a un análisis por grandes sectores, la energía es una de las grandes claves del momento en los movimientos corporativos. Empresas como Naturgy, Iberdrola o Repsol, entre otras, están en constante vigilancia de operaciones de salida y entrada de capital.

Con la mentalidad de un banquero de inversión, la energía es clave porque está en la intersección de tres sectores que van a crecer mucho muy pronto: la IA, la necesidad de que se garantice siempre el suministro y las pautas que marca la transición energética.

Las renovables se han convertido en una pieza crítica de ese puzle. Desde Goldman Sachs se advierte que ahora hay un mayor escrutinio en su valoración, con un foco muy importante en la solidez del proyecto y la plataforma en la que estén ubicadas. A veces se produce incluso un gap entre el precio de vendedor y comprador, que dilata la negociación.

Más claro parece el negocio para los grandes inversionistas en los centros de datos. Sobre todo por la infraestructura física que necesitan y la demanda que se genera alrededor de cada proyecto. Se prevé una inversión muy fuerte hasta 2030.

Del lado de las telecomunicaciones y al hilo de lo que demandan operadoras como Telefónica, es previsible una mayor consolidación a nivel europeo. El problema de este sector no es tanto la situación de las empresas, como que están siempre sujetas a la estructura competitiva de cada mercado y la regulación del Gobierno de turno.

La banca se desmarca

Con los datos más recientes, las operaciones en banca crecen a un ritmo del 60% en volumen en Europa, el doble que al inicio de 2025, y del 15% en número de operaciones. Aunque el movimiento corporativo en la banca española haya sido menor tras la opa BBVA-Sabadell, a nivel europeo hay en marcha ocho operaciones de más de 5.000 millones en marcha.

En esa cuenta se incluyen tanto los bancos (un 40% del total) con los fondos de inversión y las operaciones de capital. En seguros, el volumen crece más del 25% y, en gestión de activos y banca privada, un 30%.

Especialistas como Carlos Pertejo advierten que, pese a la territorialidad y la cercanía al cliente que se defiende siempre, en el sector financiero el tamaño gana relevancia como ventaja competitiva. Y eso se refleja en la rentabilidad.

Hay bancos que cotizan muy al alza (dos veces su valor en libros), pero a nivel relativo hay diferencias y es posible armar casos con mucho sentido financiero, además de base estratégica, explica el vicepresidente de JP Morgan en España.

El freno en las fusiones y adquisiciones del sector financiero lo pone, por ahora, el escaso desarrollo de la unión bancaria europea. A medida que avance, tendrá más sentido una consolidación europea. Ahora no se pueden mover fondos ni hay una verdadera unidad de mercado.

A eso se añade que los gobiernos suelen rechazar que una entidad de otro país tome el control de uno de sus bancos. Pero los analistas están seguros de que la consolidación es inevitable para abordar las inversiones que reclama Europa. Aunque sólo sea porque en EEUU hay 25 entidades financieras que tienen una capitalización mayor que el banco más grande del euro.