La vasca OLMA Space inaugura la llegada a Andalucía de nuevas empresas espaciales tras el despliegue de la AEE

Las empresas incubadas reciben hasta 60.000 € de financiación no reembolsable, acompañamiento especializado y acceso a la red internacional de la ESA BIC, impulsando el ecosistema nacional de emprendimiento espacial.

Seis startups han sido seleccionadas en la primera ronda de incubación, entre ellas firmas especializadas en recubrimientos espaciales, software de simulación, logística orbital, comunicaciones y teledetección satelital.

El programa ESA BIC Andalucía, gestionado por CATEC e impulsado por la AEE, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, ofrece recursos y financiación para startups del sector espacial.

OLMA Space, empresa vasca, inicia operaciones en Andalucía tras entrar en el programa ESA BIC Andalucía, el primer centro de incubación de la Agencia Espacial Europea en la región.

Han pasado tres años y medio años desde que se anunció que la Agencia Espacial Española (AEE) tendría su sede en Sevilla y estallara, con ello, el júbilo en la capital andaluza.

La alegría se fundamentaba en la previsión de llegada de inversiones y construcción de un hub empresarial espacial. Todo eran parabienes: se esperaba incremento de carga de actividad en el fuerte sector aeroespacial andaluz, que se ha venido preparando para atender la demanda, mientras entraba a pleno funcionamiento la AEE.

Pero no ha llegado hasta ahora una de las claves de bóveda: atraer también actividad de nuevas empresas, algo clave considerando que estamos ante un sector emergente en nuestro país.

Estrena ese camino OLMA Space, vasca de origen y que iniciará operaciones en la región tras entrar en el primer programa de ESA BIC Andalucía, el único centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la comunidad.

Seis 'start ups' han sido seleccionadas en esta ronda inaugural, y solo una de ellas no es andaluza. La nueva firma vasca, que va a operar como consecuencia de este apoyo en Andalucía, está especializada en recubrimientos avanzados y fabricación para el sector espacial.

Sus soluciones, explican desde la incubadora, están certificadas bajo estándar ECSS y ofrecen rendimientos superiores a las tecnologías espaciales convencionales, contribuyendo a mejorar la fiabilidad y durabilidad de componentes y estructuras para vuelo.

Las otras firmas

El programa al que entra esta emergente está gestionado por CATEC —Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales— e impulsado por la Agencia Espacial Española (AEE), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

A quienes han entrado les ofrece durante un período de incubación de entre 12 y 24 meses un paquete completo de recursos diseñados para acelerar el crecimiento de startups innovadoras con conexión al sector espacial.

Además, tendrán acceso a 60.000 € de financiación directa no reembolsable, aportados a partes iguales por la AEE en el marco del programa ESA BIC, y por la Junta de Andalucía, destinados al desarrollo de tecnologías, productos o a la protección de propiedad intelectual, más 80 horas de acompañamiento especializado y acceso a la red internacional de ESA BICs.

Desde la incubadora remarcan que este despliegue se integra en la "estrategia de la AEE para estructurar un ecosistema nacional de emprendimiento espacial competitivo y conectado con Europa, alineado con los programas de la ESA y de la Unión Europea, y apoyado en el programa ACCESS (ScaleUp y BASS)".

En este contexto, España cuenta ya con más de 130 startups vinculadas a la red ESA BIC y una presencia creciente en iniciativas europeas de comercialización espacial.

Además de OLMA Space, entran en esta primera ronda las start ups la sevillana Hisperion, especializada en software de simulación de misiones espaciales y la malagueña OBA – Orbital Boost Aerospace, enfocada en logística orbital, acceso a órbitas altas y servicios de desorbitación.

También Albor Space, una spin-off deep tech nacida en el seno de la Universidad de Málaga que desarrolla soluciones de comunicaciones espaciales basadas en Radio Definida por Software (SDR) y YNSAT, una empresa de software SaaS, ubicada en Málaga, que ofrece una suite de herramientas de teledetección satelital orientadas a los sectores minero y medioambiental.

Finalmente, entra en la incubadora Graniot, una empresa de teledetección satelital procedente de Granada que ofrece servicios de inteligencia espacial aplicada al agro, la gestión de vegetación y la monitorización de infraestructura vial.