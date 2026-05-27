La SEPI infló los empleos de Plus Ultra, su cuota de mercado y minimizó su crisis financiera para aprobar el rescate

La UDEF investiga posibles irregularidades y tráfico de influencias, además de la eliminación de archivos y contratos vinculados al rescate de la aerolínea.

Plus Ultra tenía únicamente el 0,1% del mercado nacional y acumulaba cinco años de pérdidas, datos omitidos en los informes presentados al Consejo Gestor.

Los informes usados para aprobar el rescate sobreestimaron el impacto laboral y la importancia estratégica de la aerolínea en el mercado español.

La SEPI infló las cifras de empleo y cuota de mercado de Plus Ultra y minimizó su crisis financiera para justificar un rescate público de 53 millones.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) basó el rescate a Plus Ultra en tres grandes argumentos: su importancia para el empleo, su cuota de mercado como aerolínea "sistémica" y en que no era una "empresa en crisis" antes de la irrupción de la pandemia.

Tres supuestos que apoyó en los cuatro informes que solicitó para analizar la viabilidad de un préstamo con dinero público de 53 millones, que finalmente se concedió en marzo de 2021, y que determinó que Plus Ultra era una "empresa estratégica".

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso a estos documentos -Daiwa, Deloitte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)- y al acta final de la SEPI que votó el Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE),

Y se ha podido constatar que muchas de estas cifras que se aportan como claves para dar la ayuda pública estaban sobreestimadas y algunas minimizadas para facilitar la concesión del rescate.

En el caso laboral se hacen unas estimaciones de 2.500 empleos indirectos que no se terminan de explicar; en la cuota de mercado se omite que el peso de Plus Ultra en el mercado español era entonces del 0,1%; y el no ser una "empresa en crisis" se basa exclusivamente en el impacto patrimonial de un préstamo participativo. Obviando su crítica situación financiera con cinco años de pérdidas consecutivas.

Circunstancias que confirman la tesis de que el rescate de Plus Ultra fue una decisión política tomada de antemano y que el análisis técnico simplemente se amoldó a este objetivo. Una circunstancia que es parte de las investigaciones en la Audiencia Nacional en relación con el posible tráfico de influencias del "grupo Zapatero" con los directivos de Plus Ultra.

De hecho, el auto de la Audiencia Nacional revela mensajes en los que se confirman dos contratos con la trama. El primero por asesorar durante todo el proceso por valor total de 72.600 euros y un segundo, sujeto al éxito de la operación, por el 1% del rescate más IVA, equivalente a más de 600.000 euros.

Hace dos semanas el exdirector de Participadas IV de la SEPI, José Ángel Partearroyo, también reconoció ante la comisión del Senado que la SEPI dio luz verde al rescate basándose en informes elaborados (no especificó cuáles) por auditores externos contratados por la propia aerolínea.

También dijo que estos auditores no verificaron la autenticidad de la contabilidad presentada por Plus Ultra. El directivo fue -según la investigación, quien supervisó de primera mano todo el proceso de solicitud del rescate de Plus Ultra.

Por otro lado, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional refleja que la SEPI eliminó el rastro de sus comunicaciones con Plus Ultra para el rescate con el comienzo de la nueva investigación judicial en 2025.

La UDEF dice en sus dos informes entregados a la justicia que encontraron "carpetas vacías" cuando realizaron los primeros requerimientos sobre información de cómo se había gestado el salvavidas financiero.

La SEPI infló los empleos de Plus Ultra, su cuota de mercado y minimizó su agujero financiero para aprobar el rescate.

De esta manera, el acta definitiva con la que se aprobó el rescate fue firmada por el entonces presidente en funciones de la SEPI, su actual vicepresidente Bartolomé Lora, y fue aprobada por el Consejo Gestor compuesto por el mismo Lora y representantes de los ministerios de Hacienda, Economía, Transición Ecológica e Industria.

Respecto al impacto del empleo ante una eventual quiebra de Plus Ultra, el informe de la SEPI aprobado por el Consejo Gestor da dos versiones distintas. En su exposición de situación indica que el cese de actividad de Plus Ultra "generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas, lo que afectaría de forma indirecta el empleo de 2.700 trabajadores".

Informe de Deloitte

Esta estimación se sacó del informe del asesor jurídico (Deloitte) que presentó su documento final el 26 de febrero, sólo dos días hábiles antes que el 2 de marzo se presentara el documento oficial al Consejo Gestor.

No obstante, el acta presentó una cifra diferente en sus conclusiones. "Con respecto al impacto sobre el empleo, la quiebra de Plus Ultra afectaría a 345 trabajadores directos, considerando el empleo indirecto generado por su actividad, sería superior a los 2.500 empleos".

En el caso de los empleos directos, el dato de las cuentas de Plus Ultra de 2019 (válidas desde febrero de 2019 a enero de 2020) indican que eran 396 trabajadores, aunque ajustes posteriores indicaron que el total eran 354 al cerrar agosto de 2020. El problema es que de estas cifras al menos una cuarta parte eran empleos temporales y que la media de empleados de 2019 fue sólo 270 fijos.

Con todo, las dudas surgen cuando se estiman los miles de empleos indirectos que se perderían. Los informes hablan vagamente de un impacto en la industria auxiliar que da servicio a Plus Ultra, pero no se da mayor detalle.

Impacto en la red

En todo caso, parece sorprendente pensar que una aerolínea que transportó apenas 155.000 pasajeros en 2019, que tenía cinco rutas y apenas cuatro aviones, pudiese tener un impacto tan relevante en la industria auxiliar.

Esto nos lleva al segundo gran argumento: la importancia sistémica de Plus Ultra que le daba el carácter de empresa estratégica.

En este sentido, el acta final de la SEPI indica que "la presencia de Plus Ultra a nivel red es reducida, pero su cuota (11%), aunque inferior a la del resto de compañías, es apreciable en las rutas en las que opera, especialmente en el mercado venezolano. Su oferta, por tanto, constituye una opción plausible y válida para un determinado perfil de pasajero".

Un párrafo que -como informó este diario- se copió textualmente del informe de la DGAC-, organismo dependiente del ministerio de Transportes.

Nicho de mercado

La SEPI sostiene que Plus Ultra es vital para un tipo de nicho de mercado y para ello aporta datos del informe de Daiwa Corporate Advisory en el que se señala una cuota del 9,1% en vuelos a Perú; del 5,9% a Ecuador; y del 19,4% a Venezuela.

Los que no incluye la SEPI en su informe final son los datos de la DGAC referidos a la representatividad real de Plus Ultra representaron apenas el 1,5% de los pasajeros que volaron desde España a Latinoamérica en 2019. Pero es que su representación era de apenas el 0,1% en todo el mercado de viajeros en España en esas fechas.

Del mismo modo, en cuanto a la eventual reducción de compañías españolas de licencia del tipo A -otra clave para otorgar la ayuda- Plus Ultra sólo representaba el 0,2% de este mercado. Cifras que sugieren que si Plus Ultra hubiese desaparecido, el mercado nunca se hubiese visto resentido.

Y esto nos lleva al tercer gran argumento: que la compañía no se encontraba en situación de "empresa en crisis" al cerrar 2019 y, por tanto, antes de la irrupción de la pandemia.

"Empresa en crisis"

Aquí el gran argumento de la SEPI es que Plus Ultra no tenía un patrimonio neto inferior a la mitad del capital suscrito y por tanto no debía ser disuelta. Pero para ello acepta incluir para el cómputo un préstamo participativo de 6,3 millones que en 2017 concedió la entidad panameña, Panacorp, a la aerolínea precisamente para evitar su causa de disolución.

Una deuda que también está en el punto de mira. Es así como al cierre de 2019 Plus Ultra tenía realmente un capital suscrito de 18,9 millones y un patrimonio neto de 5,8 millones, muy inferior a la mitad del capital suscrito.

Pero al incluir los 6,3 millones del crédito participativo el patrimonio se eleva a los 12 millones, el 63% del capital suscrito. Estamos ante un movimiento contable en el que además de asumir deuda, la compañía se compromete a convertir este pasivo en acciones si es que no puede pagarlo. Un resquicio legal heredado de la normativa mercantil de finales de los años noventa.

La SEPI también dice en su informe que hasta esa fecha la empresa no había solicitado la declaración del concurso voluntario de acreedores, no había sido declarada insolvente y no había recibido ayuda de salvamento ni de reestructuración.

Pérdidas de Plus Ultra

Pero omite que Plus Ultra había registrado pérdidas desde su nacimiento y que había encadenado cinco ejercicios con Ebitda negativo. En total, 13,2 millones de pérdidas acumuladas y un resultado operativo negativo de 15,1 millones. Para esa fecha la deuda total alcanzaba los 6,4 millones.

Estos datos económicos no se incluyen en el informe final de la SEPI aunque sí estaban reflejados en el documento de la DGAC. Un documento que sí se utilizó para copiar párrafos textuales con argumentos -que en ese caso- sí justificaban el rescate.