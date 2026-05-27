Colliers toma el control de Ayesa Engineering tras completar su compra por 600 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA Colliers ha completado la compra de Ayesa Engineering por 600 millones de euros, asumiendo su control total. Ayesa Engineering mantendrá su autonomía operativa, su sede central en Sevilla y su equipo directivo, que ahora tendrá participación accionarial. La operación refuerza la presencia global de Colliers en 23 países y cerca de 11.000 profesionales, impulsando su actividad en ingeniería, infraestructuras y energía. Rosalío Alonso asume la dirección como CEO de Ayesa Engineering en esta nueva etapa bajo el modelo asociativo de Colliers.

Ya es oficial. Colliers toma a partir de hoy el control de Ayesa Engineering al completar la adquisición, cifrada en 600 millones de euros, una vez recibidas las autorizaciones por parte de las autoridades pertinentes.

La multinacional y cotizada canadiense es ya, con todos los documentos en orden, la dueña de la reconocida división de ingeniería sevillana, que va a mantener su autonomía operativa y está convencida de que la operación la impulsa y consolida "como un actor global de primer nivel".

No en vano, Colliers Engineering, que está especializada en servicios de diseño de ingeniería y gestión de proyectos, pasa así a tener operaciones en 23 países y cerca de 11.000 profesionales, al tiempo que fortalece su actividad en los ámbitos de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.

Ayesa Engineering, por su lado, mantendrá su sede central en Sevilla, ciudad de origen del grupo, donde potenciará su compromiso con el desarrollo del empleo cualificado y la actividad económica en el territorio.

Al frente de la compañía se mantiene el equipo directivo, que contará con una participación accionarial, en línea con el modelo asociativo de Colliers.

El hasta ahora director de operaciones del grupo, Rosalío Alonso, dirige la nueva etapa como CEO de Ayesa Engineering. Junto a él, varios directivos pasarán a formar parte del modelo asociativo de Colliers.

Jay Hennick, presidente y CEO de Colliers, ha dado algunas pistas sobre el futuro que se abre ahora. Por ejemplo, que se refuerza de forma significativa la escala global" del negocio, y las oportunidades que ya ven de crecimiento, "tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones”.

Se apoyarán en el prestigio de Ayesa, que ha desarrollado, entre otros, el diseño y la supervisión de la transformación del estadio Estadio Santiago Bernabéu; el diseño de cientos de plantas desaladoras e infraestructuras de distribución de agua en Arabia Saudí; o el diseño y la supervisión de varias líneas de metro en todo el mundo, incluido el Metro de Bogotá.

Para esta transacción, Colliers ha contado con Alantra como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal; Ayesa ha contado con Baird y Arcano Partners como asesores financieros, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales.