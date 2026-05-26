Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza. EP.

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Las claves Generado con IA Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa tras ser imputado por la muerte de su padre, Isak Andic. Andic denuncia que la acusación en su contra es "injusta e infundada" y afirma que afronta la situación convencido de que los hechos demostrarán su inocencia. Actualmente está en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros, y mantiene sus responsabilidades en los proyectos familiares y empresariales. La familia Andic ha defendido públicamente la inocencia de Jonathan y reclama respeto a la presunción de inocencia durante el proceso judicial.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes en una "carta abierta" a la plantilla que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales". Una decisión adoptada para centrarse en defender su inocencia.

Andic, que está investigado por la muerte de su padre Isak, ha denunciado que la acusación en su contra es "injusta e infundada". El auto judicial recoge "indicios racionales de homicidio", entre ellos un posible móvil económico y una reconstrucción policial que sitúa a Jonathan como sospechoso de la muerte.

En la carta, remitida a la agencia Efe por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma el primogénito.



Y añade: "Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona".



El hijo del fundador de Mango denuncia asimismo que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".



"Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia y que "la verdad acabará imponiéndose".

Actualmente, Jonathan Andic se encuentra en libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros. Fue detenido por los Mossos d'Esquadra en el marco de la investigación por la muerte de su padre el pasado martes 19 de mayo.

La familia ha defendido públicamente en varios comunicados la inocencia de Jonathan y ha pedido respeto a la presunción de inocencia.

La defensa sostiene que el caso se apoya en conjeturas, interpretaciones erróneas y una lectura forzada de los movimientos patrimoniales y familiares.

Isak Andic falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

Pierde peso en Mango

Precisamente desde el accidente, la figura de Jonathan en Mango había ido perdiendo peso en la firma de moda.

En junio de 2025, Jonathan dejó la dirección de Mango Man después de 17 años al frente de la línea masculina para gestionar las sociedades patrimoniales de la familia.

De esta forma, dejó sus tareas ejecutivas dentro del grupo, al menos de manera directa, ya que se mantuvo como vicepresidente y miembro de su consejo de administración de Mango MNG (la sociedad que gestiona el negocio de moda). Ahora deja el cargo de forma temporal para centrarse en su defensa.

Pero mantiene sus responsabilidades de Punta Na Holding y de MNG Mango Holding junto a sus hermanas, Sarah y Judit Andic.

Cabe recordar que Mango MNG está participada en un 95% por la sociedad Mango MNG Holding, propiedad de los Andic a través de Punta Na Holding, y en un 5% por Inonian Investments, firma de Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de la cadena de moda.

Esa salida coincidió con un momento de cambios en la estructura de la compañía, que pasó a ser una sociedad anónima.

No es la primera vez que la figura de Jonathan Andic se diluye dentro del imperio textil del que entró a formar parte en 2005, con 24 años.

En 2014, cuando estaba al frente de Mango Man, su padre decidió cederle el testigo e iniciar la sucesión otorgando más poder a su vástago.

Su padre confió en él tras los buenos resultados obtenidos con el lanzamiento de la línea de ropa masculina de la marca.

Sin embargo, entre 2016 y 2018 la compañía registró importantes caídas de su beneficio e Isak Andic se vio obligado a retomar el control en la gestión y a buscar ayuda externa.

En esa época llegó el que sería su hombre de confianza hasta su muerte, Toni Ruiz. En 2018 se convirtió en director general y en marzo de 2020 fue nombrado CEO. Tras la muerte del fundador de Mango, Toni Ruiz también se alzó con el cargo de presidente.