El consejo de Indra se reúne para nombrar a Josep Maria Recasens como CEO en sustitución de De los Mozos

La prioridad para el nuevo CEO será buscar alianzas para el crecimiento inorgánico de Indra y liderar el sector de defensa, con la posible integración de EM&E sobre la mesa.

La salida de De los Mozos pone fin a una etapa marcada por tensiones entre la SEPI y la anterior dirección, y supone un cambio de ciclo en Indra.

Recasens, actual responsable de Renault España y presidente de Anfac, cumple el perfil técnico e industrial buscado por la compañía, alejado de luchas políticas.

El consejo de administración de Indra se reúne para nombrar a Josep Maria Recasens como nuevo CEO en sustitución de José Vicente de los Mozos.

El consejo de administración de Indra se reúne este martes para aprobar el nombramiento de Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos.

El directivo es el actual responsable de Renault España (como lo era De los Mozos) y presidente de Anfac, la patronal española de la automoción.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes cercanas al consejo la designación es cuestión de horas y se producirá después de que el lunes la comisión de nombramientos lo señalara como el candidato seleccionado.

De esta manera, se cumple el perfil que buscaba la compañía. Un directivo eminentemente técnico, con perfil industrial y que estuviera completamente alejado de cualquier lucha política.

Esto supone que la designación se haga esta misma tarde y que, tras la reunión del consejo, De los Mozos abandone oficialmente el cargo que ocupaba desde marzo del año 2023.

Se pone así fin a una etapa turbulenta marcada por las luchas entre el principal accionista, la SEPI en representación del Gobierno, y el anterior presidente, Ángel Escribano.

El Gobierno entendió que Escribano debía dar un paso al costado y presionó por tierra, mar y aire para su salida. Finalmente logró su renuncia a finales de marzo y designó a Ángel Simón.

Semanas después, los Escribano vendieron su 14,5% en Indra y abandonaron el capital y el consejo de administración.

Es así como la salida de De los Mozos, muy identificado con la administración de los Escribano pese a que al final de la guerra interna se puso del lado de Moncloa, se entiende como un fin de ciclo.

Un fin de ciclo que encabezará el presidente, Ángel Simón, que con toda probabilidad asumirá funciones ejecutivas en las próximas semanas y que se apoyará en el nuevo CEO, Josep Maria Recasens.

Josep Maria Recasens tiene amplia experiencia en la gestión estratégica dentro del sector automovilístico europeo. Su carrera se ha centrado en la planificación corporativa y en la adaptación de estructuras industriales hacia la electromovilidad y la digitalización.

Con un perfil de corte técnico y financiero, ha desarrollado su actividad ejecutiva en posiciones de soporte directo a la alta dirección de multinacionales del sector.

En su trayectoria profesional destacan sus etapas en el Grupo Volkswagen y en Renault Group. Durante su periodo en SEAT, formó parte del equipo que planificó el lanzamiento de la marca Cupra y coordinó la estrategia institucional para los planes de electrificación de la filial española.

Experiencia de Recasens

Tras incorporarse a Renault en París, participó en el diseño del plan de reestructuración Renaulution y asumió la gestión operativa de Ampere, la división de software y vehículos eléctricos de la firma francesa.

Recasens es Ingeniero Técnico Industrial por la Universitat de Girona, cuenta con un Máster en Ingeniería de Automoción por la UPC y un Executive MBA por Esade.

Su principal labor será ahora centrar el foco en el futuro de Indra que pasa por buscar alianzas para generar un crecimiento inorgánico y liderar el sector de la defensa española con contratos milmillonarios sobre la mesa.

En este sentido, la prioridad será intentar cerrar la integración con EM&E, la empresa de los Escribano, aunque con las condiciones de la SEPI. Condiciones que pasan por una compra que valore la empresa en un máximo de 1.500 millones y que en una futura empresa conjunta sea el Estado el principal accionista.

Fusión con EM&E

Pese a que no han empezado formalmente las negociaciones parece haber acuerdo entre las partes en que en un futuro consejo -de la empresa ya fusionada- Ángel no será uno de los vocales. Todo ello para alejar cualquier sospecha de conflicto de interés.

Pero todavía falta mucho para cerrar la operación. Es por ello que en Indra no cierran la puerta a futuras operaciones que no incluyan a EM&E. Hay consenso de que es ineludible crecer de manera inorgánica, y que los Escribanos son la primera opción. Pero no es la única.